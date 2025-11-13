Agenda: qué hacer hoy 13 de noviembre en Asturias

Oviedo

ArteOviedo

Segunda jornada de la Feria ArteOviedo, organizada por la Fundación Municipal de Cultura, y que cumple quince años. La plaza de Trascorrales abre desde las 12.00 hasta las 14.30 horas y de 16.30 a 21.00 horas y las galerías participantes son: 451, Galería de Arte Amaga, Galería Arancha Osoro, ATM, Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte, Galeria Caicoya, Espacio Líquido, Estudiopablodelillo, Galería Félix, Estudio Flechazu, Galería Llamazares, Galería Lucía Dueñas, Galería Sala Sola, ZOOH Micro-gallery y la Escuela de Arte de Oviedo. Además, a las 18.30 horas se celebrará el taller "Lecturas en... Memorias, de Balthus".

Radar

El teatro Filarmónica acoge, a las 20.00 horas, una nueva sesión del ciclo de cine Radar con la proyección de "El nudo corredizo". Dirigida por Wojciech Jerzy Has. La entrada es gratuita.

Doble presentación de David Trueba

El director y novelista David Trueba estará hoy en Oviedo en su doble faceta. En los cines Embajadores Foncalada presenta a las 20.00 horas su última película, "Siempre es invierno", y protagonizará un coloquio con el público tras la proyección. A las 20.15 horas estará en la vecina librería Kafka_& Co para presentar "Mi 69", el libro de tono autobiográfico que acaba de publicar en los Cuadernos de Anagrama.

Exposición

El centro social "Villa Magdalena" acoge hasta el próximo 16 de noviembre una exposición pictórica de Alfonso Candelas, artista ovetense que desde muy joven siente predilección por las bellas artes y la música. La muestra estará abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados a domingos, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas. Entrada libre.

Chillida

La exposición "Eduardo Chillida. La presencia del vacío" se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral

La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo Arqueológico

El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Museo de Bellas Artes

El Museo de Bellas Artes de Asturias abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Semana de la Ciencia

A las 16.30 horas, habrá una visita guiada al Jardín Botánico Atlántico. A las 19.00 horas, proyección y debate sobre "Hope! La serie", en el salón de actos de la Escuela de Comercio. La actividad se enmarca en el programa de la "Semana de la Ciencia: Pon la mente en verde".

CMI El Llano

A las 19.00 horas, concierto de "Emilio Ribera Cuarteto" en el CMI de El Llano, enmarcado en la programación de "Arte en el barrio". Además, a las 19.00 horas, charla de Sonia García Galán sobre Simone Veil.

Ateneo de La Calzada

"La Peseta Teatro" lleva su obra "Mi nombre es Medea" al Ateneo de La Calzada a las 19.00 horas, en el marco de "Escena Amateur.

Ateneo Jovellanos

A las 19.00 horas, en la Escuela de Comercio, tendrá lugar la charla "Las estaciones, apeaderos y otras construcciones que perdimos. Otra solución era posible", con Ángel de la Fuente Martínez.

Librería La Buena Letra

Xuan Xosé Sánchez Vicente presenta su libro "El cuestu camín hacia la normalidá" a las 20.00 horas.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Antiguo Instituto

Hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver la muestra "Melquíades Álvarez.

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Escuela de Comercio

Hasta hoy, 13 de noviembre, se podrá visitar la muestra "600 años, una historia compartida", organizada por la Fundación Secretariado Gitano.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Puede visitarse, hasta el 2 de mayo de 2026, la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá ver la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar la exposición "Resonancias en color naranja", de Edson Zampronha. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

CMI La Arena

Hasta el 14 de noviembre se podrá visitar en la sala de exposiciones la muestra "En los orígenes: el registro simbólico del pensamiento en la Prehistoria". El horario del centro es de lunes a viernes de 8.00 a 21.30 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta el 14 de noviembre puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Avilés y comarca

Inauguración de la exposición "El Víbora"

La sala de cómic de Avilés (calle La Ferrería, 35, plaza de Camposagrado) acoge a las 19.30 horas la apertura de la exposición "El Víbora", una revista que reunió a los nombres más destacados del cómic español e internacional. Esta tarde, en la inauguración, estará el editor y director de la revista desde el primer número, Emilio Bernárdez, y los ilustradores Laura Pérez Vernetti, Miguel Ángel Martín y Marta Guerrero.

Concierto de la Ospa

Será a las 20.00 horas en el auditorio de la Casa de Cultura, con el director y oboe François Leleux.

VII Jornadas de Memoria Democrática de Avilés, "El padre Llanos"

Las VII Jornadas de Memoria Democrática de Avilés centran su mirada en esta ocasión en los últimos años del franquismo y en la etapa de la Transición. Proyección del documental sobre el Padre Llanos: "Un hombre sin miedo" con asistencia de su director, Juan Luis de No. Palacio de Camposagrado, a las 19.00 horas.

Cuentacuentos infantiles con Ana Capilla en Los Canapés

"Jugando con los cuentos" es el título del cuentacuentos que se ofrece esta tarde, a partir de las 18.00 horas, en la biblioteca del centro sociocultural de Los Canapés. Para público infantil entre 4 y 9 años. Plazas limitadas, y acceso gratuito.

Exposición de Mariscal

La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición "Mariscal dialoga con Miranda", que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer

La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

"Atopaos", de Tania Blanco, en el CMAE

El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE acoge hasta el 7 de diciembre

"Atopaos", una propuesta expositiva que reúne, a través de una cuidada selección de piezas, los últimos proyectos de la artista donde el hilo con­ductor de la muestra tiene que ver con la acción de recolectar materiales residua­les desde una mirada afectiva hacia los territorios que habita. Tania Blanco (Oviedo 1987) es reciente ganadora del VIII Premio Museo Barjola de artes plásticas con su proyecto expositivo "Gas, óxido, sal".Abre martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas; y jueves, viernes, sábados y domingos de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición "Luz y Grafito", en Artes y Oficios

Esta exposición que reúne veinte obras: 10 retratos a lápiz del pintor Moreno (José Ramón López) y 10 retratos fotográficos en blanco y negro del fotógrafo Guille López. Presenta una propuesta que dialoga entre el grafito y la luz, entre la tradición pictórica y la expresión fotográfica. La muestra invita a descubrir cómo dos generaciones interpretan el rostro o cuerpo humano desde técnicas distintas. Se puede ver hasta el 27 de noviembre.

Exposición "Cástor y el campo de concentración de San Marcos"

La exposición "Cástor González y el campo de concentración de San Marcos" es una de las actividades del programa cultural del XII Encuentro Internacional sobre las investigaciones del Franquismo. Se puede visitar en el palacio de Valdecarzana y está dedicada al músico y dibujante avilesino prisionero en el campo de concentración de León durante la guerra civil. Se puede visitar de lunes a sábado de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.

Paseos por los barrios de Avilés para mayores de 55

Se trata de una actividad dirigida a mayores de 55 años y gratuita impulsada por la concejalía de Mayores y Ciudad Saludable. Los paseos se realizarán en horario de 10 a 11:30 horas. Las inscripciones son presenciales al comienzo de cada caminata. Hoy se realiza en El Quirinal, Valliniello, Versalles y Villalegre.

Exposición de artesanía en Corvera

En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición "Aida Pantiga. Antología_Personal II", Artesanía.

Las Cuencas

Cine en Langreo

En el marco del ciclo "El cine de los jueves", Langreo acoge hoy la proyección de la película "Romería", de Carla Simón. Será a las 20.00 horas en el teatro José León Delestal.

Exposición en Lena

Lena acoge hasta el 28 de noviembre la exposición "Liry: en el ‘infierno’". También hay visitas guiadas con proyección. Es una exposición de 22 ilustraciones, con sus correspondientes locuciones, que relatan la historia de sufrimiento y superación de Liry, una niña nacida en un hogar disfuncional. Pese a contar con elementos de ficción, está basada en la vida de una persona real. Puede verse en la Casa de Cultura de Pola de Lena de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas.

Exposición en Mieres sobre la mina Tres Amigos

Mieres acoge este mes la exposición "Mina Tres Amigos, una historia viva", en el marco de los actos conmemorativos del 25 aniversario del cierre de la explotación. Podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, hasta el 28 de noviembre. El horario será de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con entrada libre.

Exposición fotográfica "La mina y la mar" en Ciaño

La Casa de los Alberti de Ciaño alberga, hasta el 15 de noviembre, la exposición del XXVII Concurso Internacional de Fotografía digital "La Mina y la Mar", que organiza la sociedad de festejos San Pedro de La Felguera.

Exposición escultórica en Langreo

La exposición "Todas las canciones son mentira", de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024) se puede ver en Langreo, bajo la organización del Ayuntamiento. La muestra está en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama hasta el 16 de noviembre de 2025.

Centro

Mercado en Pravia

El centro de la villa praviana acoge los jueves, desde aproximadamente las 9.00 hasta las 14.00 horas el mercado semanal. Los puestos de alimentación (fruta, verdura, pan, asados, quesos) están en la plaza Conde de Guadalhorce y en la de La Colegiata. El resto (ropa, calzado, bisutería), por las calles aledañas.

Ruta guiada en Villaviciosa

La Red de Espacios Naturales de Asturias (RENA) organiza todos los jueves una ruta guiada a la cascada de Llames, en la ría de Villaviciosa. El recorrido, que dura dos horas y media, es de dificultad media y puede hacerse en grupos sin reserva previa . El punto de encuentro es en el Centro de Interpretación de la Ría de Villaviciosa a las 10.30 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Oriente

Tarde de zarzuela en Cangas de Onís

La Casa de Cultura de Cangas de Onís acoge esta tarde un espectáculo de zarzuela. La Compañía Asturiana de Zarzuela y Teatro, un grupo aficionado que dirige Rafael García Sánchez, representa a las 19.00 horas la obra "Agua, azucarillos y aguardiente", con libreto de Ramos Carrión y música de Federico Chueca.

Apertura de una exposición de fotos en Cangas de Onís

La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Cangas de Onís alberga hasta el 12 de diciembre la muestra fotográfica "Retratos de autor", un repaso por la obra de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas. Se inaugura esta tarde a las 19.30 horas.

Ribadesella da voz al movimiento feminista

La exposición "Feminismu organizáu nun mundu patriarcal violentu" es una muestra artística que repasa las campañas del 25N del Movimiento Asturies Feminista. Organizada por el Colectivu Feminista de Muyeres Rurales del Oriente se podrá ver hasta el 30 de noviembre en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Ribadesella de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición de Mercedes Cano y Antonio Sobrino en Llanes

La exposición "Cardumen" muestra en Llanes obras de Mercedes Cano y Antonio Sobrino que se pueden ver en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura llanisca los días laborables de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Exposición en Llanes: "Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias"

Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Mercado en Arenas de Cabrales y en Colombres

La plaza del Castañedo de Las Arenas y la plaza Manuel Ibáñez de Colombres acogen sus tradicionales mercadillos semanales durante la mañana, con unos veinte puestos que ofrecen productos de alimentación y textil.

Ídolo de Peña Tú

El monumento situado en Vidiago, en Llanes, puede visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Occidente

Mercado en Tineo y Navia

El centro de Tineo y de Navia acogen sus tradicionales mercadillos semanales en los que se pueden encontrar comerciantes de textil y alimentación.

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo del Prerrománico de San Martín de Salas

En la capilla del palacio de los Valdés Salas se muestra un conjunto de piezas y lápidas epigráficas de la última iglesia del estilo artístico del prerrománico asturiano, a 800 metros de la villa salense. Destaca la conocida como Cruz de Salas. Abre de miércoles a sábado por turnos a las 11.00, a las 12.15 y a las 17.00 horas y los domingos a las 11.00 y a las 14.00 horas, con entrada gratuita. Es preferible pedir cita previa a través del correo electrónico museosalas@prerromanicosanmartin.com o en el teléfono 985830988.