Sopas de letras, crucigramas, sudokus... y el revolucionario Pangramax: descubre los juegos online de LA NUEVA ESPAÑA para tener tu mente activa
Una gran oferta de pasatiempos para divertirte a golpe de clic
Entrenar el cuerpo, pero también la mente, ayuda a que empecemos mejor el día a día. Igual que invertimos horas en el gimnasio, el cerebro también agradece mantenerse activo con ejercicios que pongan a prueba la agilidad mental, la lógica y la memoria.
Por ello, LA NUEVA ESPAÑA te facilita esta tarea gracias a su portal de juegos. Un espacio donde podrás hacer desde el clásico sudoku a sopas de letras o crucigramas, entre otros pasatiempos, que incluyen, además, el revolucionario Pangramax.
Los juegos
Pangramax
Usa las letras para descubrir las palabras ocultas en cada frase del día, una cita famosa de alguna personalidad.
Palabra oculta
Tienes 6 oportunidades para revelar la palabra del día en esta versión del famoso wordle. ¡Piénsalo bien!
Crucigrama
Pon a prueba tu ingenio y encuentra la palabra exacta con cada pista.
Sopa de letras
Pon tu vista de lince a trabajar y encuentra todas las palabras escondidas.
Sudoku
Rellena cada fila, columna y bloque sin repetir ningún número.
Saltaminas
Piensa, explora y evita las minas: ¡cada clic cuenta!
Cuadro numérico
Usa lógica y calcula con precisión para llenar cada silla.
Todo lo que debes saber para entrenar tu mente desde ya
¿Necesito suscribirme para jugar?
No es obligatorio suscribirse para empezar a jugar: algunos juegos están disponibles de forma completamente abierta. Sin embargo, para acceder a juegos exclusivos, es necesario tener una suscripción activa. Los usuarios suscriptores disfrutan de la experiencia completa, con todos los pasatiempos desbloqueados y sin interrupciones.
¿Qué juegos están disponibles sin suscripción?
Todos los juegos del día, salvo el crucigrama, están disponibles sin necesidad de suscripción.
¿Qué ventajas tengo como usuario suscriptor en la sección de pasatiempos?
Como suscriptor, tendrás acceso ilimitado a todos los juegos disponibles, incluyendo el crucigrama diario. Pronto disfrutarás de muchas más funcionalidades solo por ser suscriptor. ¡Te mantendremos informado! Es una forma ideal de combinar entretenimiento y agilidad mental dentro de tu suscripción.
¿Ya has entrenado tu mente hoy?
Millones lo hacen cada mañana con nuestros juegos. Explora y descubre por qué jugar no es solo diversión: es tu gimnasio mental diario.
