Agenda: qué hacer hoy 14 de noviembre en Asturias

Oviedo

Sesión doble: entrega de los premios Folgueira y conferencia sobre la Antártida

El Club LA NUEVA ESPAÑA acoge, a las 18.00 horas, la entrega de los premios Folgueira 2025 de la Asociación Axuntar, por la normalización del gallego en Asturias. Los galardonados de este año son Xabier Fortes, periodista de RTVE, y el profesor Antonio José Meilán. Estos galardones reconocen el compromiso con la promoción del gallego en Asturias. Por su parte, Susana del Carmen Fernández, doctora en geología por la Universidad de Oviedo y profesora, ofrecerá, a las 19.30 horas, su visión de la Antártida como laboratorio para el estudio de la habitabilidad planetaria. La conferencia está organizada por Tribuna Ciudadana. Presenta José Manuel Recio, catedrático de Química Física de la Universidad de Oviedo.

Ópera

Estreno de "Orlando furioso" de Antonio Vivaldi. El estreno de esta obra fue en el teatro Sant’Angelo de Venecia en 1727. Este dramma per música con libreto de Grazio Braccioli está inspirado en la obra cumbre de la literatura caballeresca que hunde sus raíces en la Edad Media, Orlando furioso (1532) de Ludovico Ariosto. A las 19.30 horas en el teatro Campoamor.

ArteOviedo

Tercera jornada de la Feria ArteOviedo, organizada por la Fundación Municipal de Cultura, y que cumple quince años. La plaza de Trascorrales abrirá desde las 12 hasta las 14.30 horas y de 16.30 a 21.00 horas y las galerías participantes son: 451, Galería de Arte Amaga, Galería Arancha Osoro, ATM, Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte, Galeria Caicoya, Espacio Líquido, Estudiopablodelillo, Galería Félix, Estudio Flechazu, Galería Llamazares, Galería Lucía Dueñas, Galería Sala Sola, ZOOH Micro-gallery y la Escuela de Arte de Oviedo. Además, habrá a las 18.00 horas un taller titulado "Criaturas del otro mundo inspirado en Leonora Carrington".

Bebecuentos

La biblioteca de Vallobín acoge, a las 18.00 horas, el bebecuentos "Susurros" de Carioca. Hace falta inscripción previa.

Cuentacuentos

"Bum, Bum, Tas" de Gloria Sagasti es la actividad que acogerá la biblioteca de La Granja a las 18.00 horas. Para asistir hace falta inscripción previa.

Teatro con Héctor Alterio

"Una pequeña historia" con Héctor Alterio es la obra de teatro que se representará a las 19.30 horas en el teatro Filarmónica. Esta representación se enmarca dentro del ciclo de Otoño organizado por la Fundación Municipal de Cultura.

Conferencia

El Colegio de Arquitectos de Oviedo acoge la conferencia "Hiperarquitecturas. Superurbanismo: hacia las Metaciudades-Bosque TransComputacionales Humanizadas" impartida por el arquitecto y urbanista José Luis Esteban Penelas. A las 19.00 horas.

Concierto coral

La Delegación de Defensa de Asturias será el escenario de un concierto impartido por la Coral Dafne y la Coral Polifónica de Asturias "Cruz de la Victoria" a las 19.30 horas. Es en beneficio del Banco de Alimentos.

Exposición

El centro social "Villa Magdalena" acoge hasta el próximo 16 de noviembre una exposición pictórica de Alfonso Candelas, artista ovetense que desde muy joven siente predilección por las bellas artes y la música. La muestra estará abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados a domingos, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas. Entrada libre.

Gijón

Festival de Cine de Gijón

A las 19.30 horas, en el teatro Jovellanos, tendrá lugar el acto de inauguración del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX). Además, habrá proyecciones en la antigua Escuela de Comercio, Laboral, el CMI Pumarín Gijón Sur y Ocine Sala 5.

Tributo a "Pink Floyd" en El Bibio

El tributo a "Pink Floyd" "Pulsar to Floyd" arranca a las 21.00 horas en el Gijón Arena, en la plaza de toros de El Bibio.

CMI El Llano

A las 19.00 horas, concierto de "Mónica Acevedo sings Piaf", en el marco de "Jazz en noviembre".

Edificio Gijón Impulsa

A las 9.15 horas, en el edificio Gijón Impulsa, tendrá lugar el desayuno tecnológico IUTA "Aplicaciones de la IA al sector sanitario".

Museo Casa Natal de Jovellanos

A las 19.30 horas, en el Museo Casa Natal de Jovellanos, tendrá lugar el ciclo folk de cámara Igor Medio Ambás, Pepín de Muñalén y Vero Rubio.

Museo Evaristo Valle

A las 19.00 horas se presentará la novela "El bosque en mí", de Noelia Velasco de la Torre.

Fundación Alvargonzález

La inauguración de la exposición de pintura "Sopa primordial", de Natalia Suárez, tendrá lugar a las 19.00 horas en la sala de arte de la Fundación Alvargonzález. La muestra se podrá ver hasta el 28 de noviembre.

Palacio de Revillagigedo

Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición "La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)".

Antiguo Instituto

Hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver la muestra sobre Melquíades Álvarez.

Antigua Rula

Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición "Fareras. La luz que nos guía". El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial

Puede visitarse, hasta el 2 de mayo de 2026, la exposición "Huele a parentesco", de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá ver la exposición "El Bosque", de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola

Se puede visitar la exposición "Resonancias en color naranja", de Edson Zampronha. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras "Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990" y "Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)". Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle

La exposición "Guzmán y alrededores", del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra "Circum", de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo del Ferrocarril

Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición "La Estación del Vasco en Oviedo", comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole

Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

CMI La Arena

Hasta el 14 de noviembre se podrá visitar en la sala de exposiciones la muestra "En los orígenes: el registro simbólico del pensamiento en la Prehistoria". El horario del centro es de lunes a viernes de 8.00 a 21.30 horas.

Hotel Abba Playa

Hasta hoy como último día puede visitarse la exposición "Asturias y Transilvania hermanadas", muestra de pintura, escultura, cerámica y fotografía de los artistas Óscar García, Emil Matei, Paulino Domínguez, Lilian Azañón, Ricardo Cotarelo y Iulian Gabriel.

Galería Aurora Vigil-Escalera

Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín

Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares

Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Avilés y comarca

Gran espectáculo acrobático en el Palacio Valdés

El "Gran Circo Acrobático de China" ofrece uno de los dos únicos espectáculos programados en Asturias dentro de su gira mundial. Más de treinta artistas, incluyendo medallistas olímpicos y antiguos integrantes del Circo del Sol, desplegarán su talento en una impresionante combinación de música, acrobacias y danza. La cita es en el Teatro Palacio Valdés, a las 20.00 horas. El precio de las entradas oscila entre los 20 y los 45 euros, disponibles en la web www.teatropalaciovaldes.es.

Rock en la Sala Santa Cecilia

El grupo "Bisonte" actúa en la Sala Santa Cecilia (Galiana, 3) a las 20.00 horas, con apertura de puertas a las 19.45 horas. Las entradas pueden adquirirse en taquilla por 15 euros o de forma anticipada online a un precio reducido de 12,24 euros en Entradium.

Cuentacuentos infantil en la Biblioteca Bances Candamo

La narradora Ana Capilla presenta su espectáculo "Jugando con los cuentos", dirigido a público infantil de entre 4 y 9 años. Será a las 18.00 horas en la Biblioteca Bances Candamo, en la Casa de Cultura. Entrada libre hasta completar aforo.

Cineforum en la Casa de las Mujeres

Dentro de los actos por el 25N, se proyecta el documental "El techo amarillo", de Isabel Coixet, seguido de un debate. La proyección tendrá lugar en la Casa de las Mujeres (calle La Ferrería, 27) a las 18.00 horas. Entrada gratuita hasta completar aforo.

Gala del Deporte en la Casa de Cultura

A las 19.00 horas se celebra la Gala del Deporte Avilesino en el Auditorio de la Casa de Cultura. Durante el acto se entregarán los Premios Tiempo de Deporte, entre ellos el Premio Especial a la atleta Alba García Fernández. Entrada libre.

Congreso de ciberseguridad en el Niemeyer

El congreso AsturCON.tech 2025, dedicado a la ciberseguridad, se celebra en el Centro Niemeyer desde las 10.00 horas, con apertura de puertas a las 09.00 horas. El precio de las entradas varía entre 25 y 40 euros y se pueden adquirir en Enterticket

Talleres y sensibilización sobre ciberseguridad en la Factoría Cultural

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) organiza la jornada #ExperienciaINCIBE con actividades dirigidas a escolares, empresas y público general. Se desarrollará en la Factoría Cultural (Avda. Portugal, 13) en horario de 09.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas. Entrada libre con inscripción previa.

Cuentacuentos intergeneracional en la EEI La Magdalena

La Asociación de mayores "Amiganza" participa en el Día Internacional de las Ciudades Educadoras con un cuentacuentos dirigido a niños de 0 a 3 años en la EEI La Magdalena. La actividad será de 10.30 a 11.00 horas.

Encuentro intercultural sobre Senegal en el Espacio Joven

Dentro del ciclo de encuentros "En primera persona", jóvenes senegaleses compartirán su cultura a través de talleres, cocina, baile y juegos. La actividad tendrá lugar en el Espacio Joven de Avilés (avenida Fernando Morán, 26) de 17.00 a 18.30 horas. Entrada libre y gratuita.

Las Cuencas

Cine en Langreo

La película "El asombroso Mauricio" se proyecta hoy en el cine Felgueroso, en Sama. Será a las 17.30 horas, en el marco del ciclo "Rapacines", dirigido al público infantil y juvenil.

El montaje "Histéricas", en Mieres

En el marco de las actividades del 25N, Mieres acoge hoy un espectáculo que conjuga música en vivo y un monólogo. Se trata de "Histéricas", de "Cuéntame un cuadro", con Mariajo Baudot en directo. Será a las 20.00 horas en el auditorio Teodoro Cuesta, con entrada libre hasta completar aforo.

Marionetas en Lena

El centro cultural de Campomanes acoge hoy, a las 16.30 horas, un taller de marionetas con el grupo Elisabet Martín Teatro. Será a las 16.30 horas.

Encuentro de ochotes en Langreo

La iglesia parroquial de San Pedro de La Felguera acogerá a las 20.00 horas el XIV Encuentro de Ochotes y Cuartetos "Valle del Nalón". El cartel de esta edición reúne a tres agrupaciones: el Ochote Txipli Txapla, de Bilbao; el Ochote Cantos del Fontán, de Oviedo; y el Ochote Langreano, anfitrión del encuentro.

Centro

Cine en Candás

El teatro Prendes de Candás (Carreño) proyecta a las 19.30 horas la película "Una batalla tras otra" (Estados Unidos, 2025), de Paul Thomas Anderson, basada en la novela "Vineland" del escritor estadounidense Thomas Pynchon. Está protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti, Wood Harris y Alana Haim. Se trata de un thriller épico de elementos satíricos y tono mixto, que balancea lo absolutamente absurdo con lo totalmente serio. Inspirada tanto en las realidades perturbadoras de los Estados Unidos del presente como en ideas revolucionarias y cíclicas de tiempos pasados.

Visitas guiadas al conjunto de arquitectura indiana de Somao (Pravia)

Pravia Turismo organiza los viernes a las 11.00 horas visitas guiadas a la localidad de Somao, famosa por la abundancia de elementos arquitectónicos con sabor indiano. En Somao, Pueblo Ejemplar de Asturias en 2020, las casas de indianos destilan el espíritu romántico, idealista y generoso con el que fueron concebidas, y acercarse a ellas es siempre un goce estético. Aunque cada una es distinta y singular, todas destacan por sus jardines, por sus escalinatas de acceso, por la nobleza e innovación de sus materiales (maderas, cerámicas…), por sus torres, sus grandes galerías acristaladas, la colorida paleta de sus fachadas y la presencia de una o varias palmeras, un símbolo exótico de su fortuna al otro lado del charco. Para asistir a las visitas guiadas debe hacerse reserva llamando al teléfono 985 821 204.

Exposición en Grado

El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos "Campos de Castilla y Árboles del Norte", de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava

Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás

El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Recital poético-musical en Colombres

El dúo "Mestura", formado por Marisa López Diz (voz) y Luis M. Suárez (guitarra) actúa a las 17.00 horas en el Archivo de Indianos de Colombres (Ribadedeva), donde ofrecerá un recital poético-musical que lleva por título "Voces rebeldes hispanoamericanas y una guitarra en busca de un poema".

Teatro infantil en Cangas de Onís

Llega a Cangas de Onís "Cuentos del jabón", un espectáculo de la compañía "Pompas y pompones". Esta propuesta escénica une la voz del cuentacuentos y la fragilidad de las burbujas (pompas) de jabón. Se puede ver en la Casa de Cultura de Cangas de Onís a partir de las 18.00 horas.

Ribadesella da voz al movimiento feminista

La exposición "Feminismu organizáu nun mundu patriarcal violentu" es una muestra artística que repasa las campañas del 25N del Movimiento Asturies Feminista. Organizada por el Colectivu Feminista de Muyeres Rurales del Oriente se podrá ver hasta el 30 de noviembre en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Ribadesella de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella

El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas.

Occidente

Ecomuseo de Somiedo

El centro se reparte en dos sedes: en Caunedo, con una muestra dedicada a los oficios y la trashumancia, y en Veigas, con la casa como protagonista con tres cabañas de tejado vegetal de escoba, conocidas como "teitos". Están abiertos de miércoles a viernes de 11.00 a 14.00 horas; sábado, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea

El Museo del Vino se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas

Acoge una exposición dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado para obtener de ella el preciado metal. Martes, de 11.00 a 14.00 horas; miércoles a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y domingos, de 11.00 a 14.00 horas.