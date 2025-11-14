Dos breves joyas asturianas para la sección oficial del FICX: los cortos de Casanueva y Flórez

Dos jóvenes cineastas asturianos concurren este año con sus cortometrajes a la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX). Se trata del mierense Diego Flópez y del riosellano Pablo Casanueva. El primero presenta el corto “Tolos fueos el fueu” y el segundo, “El día que tal”. Son dos obras “muy pegadas al territorio y con una producción mínima” que trata de batirse el cobre en la Sección Oficial.

La película de Diego Flórez habla del proyecto de incineración de combustible procedente de basura que se está desarrollando en la térmica de La Pereda (Mieres) y del movimiento vecinal que se está formando contra este proyecto. La obra de Casanueva es un retrato de un vecino de Tresmonte, un pueblo entre Ribadesella y Parres, a través de sus amigos y del recuerdo que dejó después de quitarse la vida. “Tolos fueos el fueu” se estrena este sábado, día 15, a las 17 horas en los cines de Los Fresnos (Gijón) y la película de Casanueva se estrena el lunes, día 17, a la misma hora.

Un fotograma de "Tolos fueos el fueu". / D.F.

“El día que tal” tiene como protagonista a Miguel, “El Melenas”. Casanueva: “Lo conocí cuando yo era niño y siempre me pareció un personaje de película, un tipo auténtico. No lo traté demasiado, pero coincidíamos cada año gracias a Vicente Fornos, mi padrino y amigo suyo”, explica. “El Melenas” era “hippie, cazador, miedoso, apasionado por la pólvora, los petardos y los voladores, impulsivo, republicano, desconfiado”, añade el director y artista visual riosellano. El tema del cortometraje es el suicidio. “El Melenas” se quitó la vida de un disparo. “La presencia del suicidio, hasta hace poco un tabú, empieza a abrirse paso en los medios de comunicación y en las conversaciones cotidianas. Este proyecto se inserta en ese contexto: busca proponer reflexiones, normalizar el discurso y contribuir a mejorar la convivencia”, detalla Casanueva.

Un fotograma de "El día que tal" / P.C.

El cineasta riosellano indica que su corto “es un filme profundamente rural” tanto “por el entorno en que está rodado como por la mirada que propone”. Casanueva incide en que el suicidio “aunque es un problema grave en toda Asturias, golpea con especial intensidad al medio rural”. Este creador afirma también que la obra con la que concurre al FICX “indaga en las masculinidades de estos espacios y en cómo se enfrentan, o se enfrentaban, a lo urbano y lo colectivo. Es también un retrato contemporáneo de esos hombres que, aún habiendo crecido en una sociedad machista y conservando muchos de sus roles, dejan entrever una sensibilidad distinta en torno al afecto, la amistad y la memoria”. “El día que tal”, la cuarta película de Casanueva, está realizada con distintos registros digitales hechos con móvil, cámara de cine y fotografías tomados en 2012,2017 y 2024, además de textos.

Pablo Casanueva, en el photocall del FICX junto a la playa de San Lorenzo. 62 FICX. FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GIJON. PHOTOCALL DEL FICX / Enol García / LNE

Diego Flórez, director de “Tolos fueos el fueu” -que también es el título de una afamada colección de cuentos de Julio Cortázar- explica que en su obra utiliza el fuego “como conector, como posibilitador de acceso al pasado”. El cortometraje tiene como trasfondo el plan para quemar en la central térmica de La Pereda un combustible procedente de la basura. Es “una película urgente”. Flórez considera que vivimos “un momento crítico no solo para la ecología, sino también para la capacidad de organización social” y, en ese contexto “de apatía e inmovilidad”, cree que “es imprescindible un cine combativo”. El director mierense, que firma su cuarto cortometraje con esta obra, quiere aportar todo lo que esté en su mano “para salvar a mi ciudad de la catástrofe”. “El proyecto parece imparable ante la inacción de la mayoría de ciudadanos, mientras presenciamos impotentes cómo los poderosos juegan con nuestra salud a cambio de beneficio económico”, añade Flórez, quien ve el cine como “un importantísimo campo de batalla” para evitar que “los discursos institucionales y comerciales nos mantengan apáticos frente a la crueldad”. Más allá del conflicto concreto por la quema de residuos en La Pereda, el joven director opina que su cortometraje retrata, en el fondo “la pérdida de la solidaridad obrera”.