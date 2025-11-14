La hija de un usuario de la teleasistencia fallecido en la dana: "Mi padre está solo en la casa... La última vez que pude hablar con él el agua le llegaba a las rodillas"

"Mi padre está solo en la casa (...) La última vez que pude hablar con él dice que el agua le llegaba a las rodillas... Y tampoco puede caminar". Es la angustiosa llamada de la hija de un usuario de la teleasistencia fallecido el 29 de octubre de 2024. Una conversación grabada por la empresa Servicios de Teleasistencia SA y que, tras autorización de la familia, se ha incorporado a la causa de la dana.

En este caso, los primeros audios son del mismo usuario, un hombre de avanzada edad y con movilidad reducida, como explica su hija a la teleoperadora. "Tengo medio metro de agua en casa", comunica el hombre a la trabajadora de la teleasistencia que le atiende al otro lado del teléfono. "Intente ponerse en un sitio alto. Voy a llamar a sus hijos, ¿de acuerdo?", le inquiere la mujer. "Es que a lo mejor no pueden venir en coche", le responde el usuario.

En un segundo audio, la teleoperadora y el usuario vuelven a comunicarse. "¿Tiene el móvil en la mano? Su hija está yendo para allá ¿vale? Para intentar sacarle de allí. Quiero que tenga el móvil en la mano en todo momento, ¿me escucha? Luis, por favor, contésteme…. Hola, ¿Luis?...", asegura la mujer.

Desde el servicio de teleasistencia, atienden también a la hija del usuario, que comunica que va de camino a socorrer a su padre, en un municipio de l'Horta Sud. "Mi padre es de movilidad reducida, estamos atrapados en la carretera. No podemos acceder porque el agua ya… Es que no sé si nos vamos a cubrir de agua nosotros también", asegura la mujer.

Precisamente, la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, sigue recabando datos sobre el fallecimiento de los 37 usuarios de telasistencia (habitualmente personas mayores o con problemas de movilidad). En una providencia notificada hoy a las partes la magistrada ha acordado reclamar al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana para que identifique "a todos los centros de intermediación en el servicio de Teleasistencia y acompañe los protocolos que tenían suscritos con las empresas de intermediación en fecha 29/10/2024 para desarrollar las funciones que la Generalitat Valenciana les tiene encomendados". Un requerimiento que realiza a petición de la abogada de Intersindical, Carmen Romero, que ejerce la acusación popular en la causa de la dana.

En la misma providencia la magistrada también requiere a la Conselleria de Emergencias para que "informe si consta alguna orden específica a los centros de intermediación del servicio de teleasistencia, emitida los días 28 y 29 de octubre de 2024, para que emitieran avisos a los usuarios del servicio de teleasistencia, respecto del riesgo provocado por la dana del 29 de octubre de 2024, ya sea directamente, ya sea a través de sus familiares".

La nueva petición de documentación se produce después de que esta semana se hayan conocido detalles sobre las llamadas de los usuarios de la teleasistencia a las empresas gestoras del servicio. Las llamadas más tempranas al servicio de teleasistencia de las seis víctimas que lo activaron, de las 37 fallecidas, se produjeron entre las 15.51 horas en Utiel y las 18.52 horas en Picanya, según se desprende de la documentación aportada por la empresa Servicios de Telasistencia SA a la causa de la dana.

La jueza de la dana requirió a las administraciones y las empresas gestoras de este servicio que prestan la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València que aportaran la información, previa autorizacion de los familiares, de las grabaciones de las seis personas que activaron el servicio el 29 de octubre de 2024. Una de las empresas gestoras ha entregado recientemente al juzgado las grabaciones de los seis usuarios, de un total de 37 fallecidos, que activaron la teleasistencia el día de la dana. Las grabaciones se han entregado transcritas por la letrada de la administración de justicia, pero no en formato archivo de audio, que sólo estará disponible para que las partes puedan escucharlo en el juzgado, sin copia.

Cabe recodar que, según informe de Emergencias aportado a la causa judicial la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero se unió a la reunión del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado, el cerebro de la emergencia), de forma telemática, a las 17.02 horas y la abandonó 38 minutos después, a las 17.40, para acudir a una entrega de premios que según su agenda oficial transcurrió entre las 18.00 y las 19.15 horas. Según las explicaciones facilitadas por Camarero, la vicepresidenta no forma parte del Cecopi sino que fue convocada como "invitada". Y se volvió a conectar tras las grandes decisiones (sobre todo el envío del Es Alert de las 20.11 horas) ya tomadas: a las 20.58 horas sólo dos minutos y, posteriormente, de nuevo a las 21.43 horas. También defendió que la "teleasistencia no es teleemergencia".

Por último, la magistrada cita a declarar, sin fecha, a dos colaboradoras de la jefa de prensa de Emergencias y al responsable de comunicación de la Diputación de València, presente en el Cecopi, el 29 de octubre de 2024.