Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 14 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 14 de noviembre de 2025.

Sorteo Euromillones del viernes 14 de noviembre de 2025.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 14 de noviembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 09, 26, 27, 45 y 48 y las estrellas 08 y 09.

El código del Millón ha sido el VNG89075.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Hallan muerta a una joven de 21 años en Gijón
  2. Los dos nuevos destinos (y quizá un tercero) a los que aspira el aeropuerto de Asturias
  3. El mejor cocido madrileño se come en Asturias a 1.526 metros de altitud: garbanzo de Ávila, compango de Tineo y embutidos del Suroccidente
  4. Muere un hombre en un accidente de madrugada en Grado: un vigilante encontró el coche en la carretera y llamó a Emergencias
  5. Llega al Lidl la lámpara de pared para leer en la cama más buscada del momento (y por solo 7,99 euros)
  6. La víctima mortal de Anzo, un moscón de 33 años, se salió de la calzada y chocó contra un muro
  7. Los motivos de la detención de un comerciante en el Parchís en Gijón: hurto de ropa valorada en 7.000 euros
  8. El moscón fallecido tras chocar contra un muro iba a Trubia a recoger su camión de trabajo: 'Estamos destrozados

Massiel y Rodrigo Cuevas desatan la catarsis en la inauguración del FICX: así fue la gala de inauguración del festival

Massiel y Rodrigo Cuevas desatan la catarsis en la inauguración del FICX: así fue la gala de inauguración del festival

Dos breves joyas asturianas para la sección oficial del FICX: los cortos de Casanueva y Flórez

Dos breves joyas asturianas para la sección oficial del FICX: los cortos de Casanueva y Flórez

Sorteo Euromillones del viernes 14 de noviembre de 2025

Sorteo Euromillones del viernes 14 de noviembre de 2025

Sorteo Bonoloto del viernes 14 de noviembre de 2025

Sorteo Bonoloto del viernes 14 de noviembre de 2025

Alba García: "El deporte es una forma de educar a las personas"

Alba García: "El deporte es una forma de educar a las personas"

Corre a Lidl, los zuecos que recuerdan a los crocs por menos de 3 euros: 3 colores y con forro interior

Corre a Lidl, los zuecos que recuerdan a los crocs por menos de 3 euros: 3 colores y con forro interior

"Magnus", la banda asturiana de rock progresivo que actúa mañana en El Llano: “Tocar en nuestro barrio es como tocar en casa”

"Magnus", la banda asturiana de rock progresivo que actúa mañana en El Llano: “Tocar en nuestro barrio es como tocar en casa”
Tracking Pixel Contents