Agenda: qué hacer en Asturias hoy sábado 15 de noviembre de 2025

Oviedo

ArteOviedo. Cuarta jornada de la Feria ArteOviedo, organizada por la Fundación Municipal de Cultura, y que cumple quince años. La plaza de Trascorrales abrirá desde las 12.00 hasta las 14.30 horas y de 16.30 a 21.00 horas y las galerías participantes son: 451, Galería de Arte Amaga, Galería Arancha Osoro, ATM, Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte, Galeria Caicoya, Espacio Líquido, Estudiopablodelillo, Galería Félix, Estudio Flechazu, Galería Llamazares, Galería Lucía Dueñas, Galería Sala Sola, ZOOH Micro-gallery y la Escuela de Arte de Oviedo. Además, habrá un taller titulado «Arte en movimiento, inspirado en Sophie Taeuber-Arp».

Monólogos. JJ Vaquero actuará, a las 20.00 horas, en el teatro Filarmónica. Este actor, cómico y guionista nació en Valladolid en 1973. Con más de quince años de experiencia en el circuito de cómicos profesionales, ha recorrido todas las comunidades autónomas haciendo reír en diferentes salas, teatros, radios y televisiones... Las entradas tienen un precio de 18 euros.

Memorial Gelo y Tote. La Tuna de Veteranos de la Universidad de Oviedo «La Cuarentuna» celebrará, a las 19.30 horas en el Auditorio, el II Memorial Gelo y Toté, un homenaje a sus compañeros fallecidos, destinado a recaudar fondos para la asociación «El Sueño de Carmen». Esta entidad apoya la investigación del BPAN, una enfermedad neurodegenerativa ultra rara que padece Carmen, una niña asturiana de 14 años. El donativo es de diez euros.

Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de personas que tiene en común la enfermedad del alcoholismo y que ayuda a aquellos que lo deseen a alcanzar y mantener la sobriedad mediante la aplicación de un programa. Un proyecto que llevan realizan 58 años y, a las 18.00 horas, celebrarán su aniversario en el Palacio de Exposiciones y Congresos.

Exposición. El centro social «Villa Magdalena» acoge hasta mañana de noviembre una exposición pictórica de Alfonso Candelas, artista ovetense que desde muy joven siente predilección por las bellas artes y la música. La muestra estará abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados a domingos, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas. Entrada libre.

Chillida. La exposición «Eduardo Chillida. La presencia del vacío» se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Gijón

Festival de Cine de Gijón. Hasta el 22 de noviembre se celebra el Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX). Hoy habrá proyecciones y encuentros en el teatro Jovellanos, la antigua Escuela de Comercio, el teatro de la Laboral, el Antiguo Instituto, el CMI Pumarín Gijón Sur, Toma 3, Ocine salas 1, 3 y 5, y Yelmo Ocimax sala 13.

CMI El Llano. A las 19.00 horas, concierto del grupo «Magnus».

Centro Social de Granda. A las 20.00 horas, la compañía Teatru Carbayín ofrece «Rififí a l’Asturiana» en el Centro Social de Granda, en el marco de «Escena Amateur».

Jardín Botánico. De 11.00 a 14.00 horas se llevará a cabo un taller dirigido a personas adultas con discapacidad, denominado «Arte y discapacidad. Entrecruzando caminos», en el marco de «Otoño en el Botánico».

Centro del Monte Deva. El Centro de Interpretación de la Naturaleza del Monte Deva acoge la gymkhana familiar «Colores de otoño» de 11.00 a 12.00 y de 12.30 a 13.30 horas.

Itinerario de patrimonio. La Universidad Popular ofrece un itinerario de patrimonio a los aledaños de la villa de Maliayo de 10.00 a 14.00 horas. El lugar de encuentro es la parada de autobús de la Gota de Leche.

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición «La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)».

Antiguo Instituto. Hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver la muestra sobre Melquíades Álvarez.

Antigua Rula. Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición «Fareras. La luz que nos guía». El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial . Puede visitarse, hasta el 2 de mayo de 2026, la exposición «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá ver la exposición «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Museo Barjola. Se puede visitar la exposición «Resonancias en color naranja», de Edson Zampronha. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990» y «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle. La exposición «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra «Circum», de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo del Ferrocarril. Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición «La Estación del Vasco en Oviedo», comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

CMI La Arena. Hasta el 14 de noviembre se podrá visitar en la sala de exposiciones la muestra «En los orígenes: el registro simbólico del pensamiento en la Prehistoria». El horario del centro es de lunes a viernes de 8.00 a 21.30 horas.

Galería Llamazares. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Avilés y comarca

El Gran Circo Acrobático de China se despide del Palacio Valdés. El Gran Circo Acrobático de China ofrece la segunda y última función de su gira asturiana. El espectáculo, protagonizado por más de 30 artistas –entre ellos medallistas olímpicos y exintegrantes del Circo del Sol–, tendrá lugar en el Teatro Palacio Valdés a las 20.00 horas. Entradas entre 20 y 45 euros, disponibles en teatropalaciovaldes.es.

Teatro experimental en Los Canapés. La compañía vallisoletana Athenea Teatro presenta «Cow Jazz Club», una propuesta que fusiona performance y música en directo, dentro de la XIX Muestra de Teatro Amateur de Avilés. Será a las 19.00 horas en el Centro Sociocultural Los Canapés. Entrada libre y gratuita.

Música coral en San Antonio de Padua. El coro «Amigos de Sabugo» participa en el programa «Ciclos Corales Principado 2025 - Fecora», con una misa cantada y posterior concierto a las 19.30 horas en la iglesia de San Antonio de Padua (Padres Franciscanos). Entrada libre y gratuita.

Festival folclórico en las calles de Avilés. Cuatro agrupaciones llenarán de música y tradición las calles de Avilés con motivo del festival «Caleyando», organizado por la asociación cultural Ximielga la Saya. De 12.30 a 14.00 horas habrá bailes y talleres en Sabugo, El Quirinal, La Magdalena y el Casco Histórico. A las 18.30 horas comenzará un desfile desde Galiana, Rivero, La Cámara y La Ferrería, y a las 19.00 horas se celebrará la actuación final en El Parche. Entrada libre y gratuita.

Cineforum en la Casa de las Mujeres. Dentro de los actos por el 25N, se proyecta el documental «El techo amarillo», de Isabel Coixet, seguido de un debate. La proyección tendrá lugar en la Casa de las Mujeres (calle La Ferrería, 27) a las 18.00 horas. Entrada gratuita hasta completar.

Ciberseguridad para todos los públicos. La #ExperienciaINCIBE ofrece talleres y actividades sobre ciberseguridad para escolares, empresas y público general en la Factoría Cultural (Avda. de Portugal, 13). El horario será de 9.00 a 17.00 horas. Entrada libre y gratuita.

Danza tradicional palestina en la plaza de España. A las 13.00 horas, se celebrará una muestra de baile palestino «Dabke» en la plaza del Ayuntamiento. Entrada libre y gratuita.

Las Cuencas

Concierto por la ELA en Laviana. El Prau La Chalana, en Laviana, acoge el concierto solidario, el «Pipo Rock», a favor de la Asociación ELA Principado, La música comenzará a sonar a las 13.00 horas con sesión vermut. Estarán la Banda de Música de Laviana y la Banda de Acordeones de Villoria. A las 15.00 horas se celebrará una gran paella. A las 17.00 horas comenzarán las actuaciones de «Mkalisters», «Tante B. y la Stroza», «Skalon», «Trujas» y «Kordinaos»

Automodelismo en Mieres. El recinto ferial de Santullano acoge de 10.00 a 20.00 horas el Campeonato de España de radiocontrol escala 1:10. Habrá competición de coches de radiocontrol eléctricos, en la categoría de todoterreno para las modalidades de tracción trasera y tracción total, puntuable para el campeonato de España.

Festival coral de Santa Cecilia en Mieres. El Orfeón de Mieres, la coral «Atlántico», de Sines (Portugal) y otros invitados, participan en el Festival coral de Santa Cecilia en Mieres. Se celebra a partir de las 19.30 horas en el Auditorio Teodoro Cuesta y la entrada es libre.

Tonada en Langreo. El certamen de tonada «Ciudá de Llangréu» celebra este sábado, a partir de las 19.00 horas, su segunda semifinal. Se subirán a las tablas del cine Felgueroso un total de 14 intérpretes.

Centro

Ochenta años de cine en Villaviciosa. «La tragedia de la Bounty» es la película que se proyecta en Villaviciosa (19.00 hboras) con motivo del 80º cumpleaños del Teatro Riera. Entrada libre hasta completar el aforo. En noviembre de 1945, un recién inaugurado Teatro Riera convocaba al público de Villaviciosa a disfrutar de «La tragedia de la Bounty», de Frank Lloyd. Este clásico de aventura estrenó la pantalla del teatro hace 80 años con tres sesiones vespertinas. El film del villano capitán Bligh, quien llevó a sus hombres a perpetrar un motín durante una larga expedición de los Mares del Sur a Haití, estuvo coprotagonizado por una leyenda, Clark Gable, líder de la rebelión. Una emocionante aventura en la que destacaba una de las grandes actuaciones de todos los tiempos, elcapitán Bligh de Charles Laughton. La mejor versión del Hollywood clásico llegaba en noviembre de 1945 al patio de butacas del Teatro Riera; y regresa 80 años después.

Itinerarios ornitológicos por la ría de Villaviciosa. Todos los sábados, de 10.30 a 13.30 horas, el Centro de Interpretación de la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa organiza unos itinerarios ornitológicos por la Reserva Natural Parcial de la Ría de Villaviciosa con salida desde el Centro de Interpretación del Puntal. La actividad es gratuita, pero con plazas limitadas. Es necesaria la inscripción en info@rednaturaldeasturias.es.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domin

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás (Museo Antón) muestra de forma permanente una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a viernes, de 17.30 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 19.30 horas. Entrada gratuita.

Oriente

Llanes Game Festival. Hasta el domingo se desarrolla el Llanes Game Festival, con la organización de la asociación cultural Cine Club Asturias. Este sábado, desde las 18.00 horas, el Espacio Joven de Llanes se llena de diversión con juegos de mesa, videojuegos, música, buen ambiente y gente con muchas ganas de pasarlo bien. Además, sedisputa el Campeonato de Rocket League. Si te encantan los tableros, las consolas o simplemente te apetece un plan diferente, este es tu sitio.

Exposición en Llanes: «Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias». Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Ribadesella da voz al movimiento feminista. La exposición «Feminismu organizáu nun mundu patriarcal violentu» es una muestra artística que repasa las campañas del 25N del Movimiento Asturies Feminista.Organizada por el Colectivu Feminista de Muyeres Rurales del Oriente se podrá ver hasta el 30 de noviembre en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Ribadesella de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 20.00 h.

Occidente

Humor en Santa Eulalia de Oscos. Fran Estrada presenta su espectáculo «Ser profesor es un error» en Santa Eulalia de Oscos (19.30 horas). Se trata de una comedia tipo «stand-up» (monólogo cómico) que transporta al público de vuelta a sus días en el instituto. Los asistentes son partícipes de una clase muy peculiar, llena de humor, teatro, improvisación y nostalgia, desde el sonido de las campanas que marcan el inicio y fin de la clase, hasta los murmullos de los pasillos y las llamadas por megafonía de dirección, cada detalle está pensado para transportar al público al entorno escolar.

Cuentacuentos en San Martín de Oscos. «Minerflu, la bruja maga» es el título del cuentacuentos «para morirse de risa» que llevará a cabo Hipnótica Circo Teatro en la Casa de Cultura de San Martín de Oscos a partir de las 17.00 horas. Dirigido a público familiar, este espectáculo dura unos 45 minutos y versa sobre Minerfluu, una aprendiz de bruja un poco torpe y distraída. Un espectáculo único que mezcla cuentacuentos con malabares, clown, tradición oral, magia cómica, manipulación de objetos, música en directo y peripecias de circo.

Mercado en Vegadeo. La capital veigueña acoge hoy su tradicional mercado semanal en la explanada del recinto ferial. Además, en el parque del Medal habrá una nueva edición del mercado de artesanía.

Mercado en Cangas del Narcea. La villa canguesa celebra su mercadillo semanal ubicado en el patio del colegio Alejandro Casona. A él acuden comerciantes de textil y alimentación.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros