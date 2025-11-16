Agenda: qué hacer en Asturias hoy domingo 16 de noviembre de 2025

Oviedo

Ópera. El teatro Campoamor acoger a las 19.00 horas la segunda función de la ópera «Orlando furioso», de Vivaldi. Todavía hay entradas disponibles por precios que van desde los 16 hasta los 147 euros, según ubicación.

Folclore en la calle. El festival municipal de folclore en la calle se despide a partir de las 12.30 horas con un desfile de una docena de bandas de gaitas y agrupaciones folclóricas de Oviedo que discurrirá entre la plaza del Ayuntamiento y la plaza de la Catedral, donde tendrá lugar un festival de actuaciones.

Amagüestu. La Sociedad Protectora de La Balesquida ofrece su tradicional amagüestu en la plaza Porlier entre las 10.30 y las 14.00 horas. El colectivo organizador de la festividad de Martes de Campo tiene previsto repartir 800 kilos de castañas entre sus asociados, así como captar nuevos socios, que se pueden dar de alta in situ.

ArteOviedo. Último día de la Feria ArteOviedo, organizada por la Fundación Municipal de Cultura, y que cumple quince años. La plaza de Trascorrales abrirá desde las 12 hasta las 14.30 horas y de 16.30 a 20.00 horas y las galerías participantes son: 451, Galería de Arte Amaga, Galería Arancha Osoro, ATM, Aurora Vigil-Escalera Galería de Arte, Galeria Caicoya, Espacio Líquido, Estudiopablodelillo, Galería Félix, Estudio Flechazu, Galería Llamazares, Galería Lucía Dueñas, Galería Sala Sola, ZOOH Micro-gallery y la Escuela de Arte de Oviedo. Además, habrá un taller titulado «Teatro en... La autora de Las Meninas», a cargo de Ernesto Caballero, a las 12.00 horas. Entrada libre.

Teatro. El Filarmónica es escenario a las 12.00 horas de la representación de la obra «El jardín de Olivia». Se trata de una obra dirigida por Sergio Gayol, con una duración de 50 minutos e interpretada por Manuela Orbegozo y Maia Ansa. Los precios de las entradas oscilan entre los ocho y los diez euros.

Concierto. La banda de música «Ciudad de Oviedo» protagoniza a las 19.00 horas uno de sus conciertos de otoño en la sala principal del Auditorio Príncipe Felipe, bajo la dirección de David Colado y la compañía del pianista Fernando López Blanco. Entrada libre.

Exposición. El centro social «Villa Magdalena» acoge hasta el próximo 16 de noviembre una exposición pictórica de Alfonso Candelas, artista ovetense que desde muy joven siente predilección por las bellas artes y la música. La muestra estará abierta de lunes a viernes, de 9.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas, y los sábados a domingos, de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.30 horas. Entrada libre.

Chillida. La exposición «Eduardo Chillida. La presencia del vacío» se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes de Asturias abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Museo Arqueológico. El Museo, que abre sus puertas en la calle San Vicente, ofrece la visita a su colección permanente. La entrada es libre y el horario de apertura del museo es de miércoles a viernes, de 9.30 a 20.00 horas; sábados, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 9.30 a 15.00 horas.

Centro de Interpretación del Prerrománico Asturiano. Ubicado en el monte Naranco, a través de paneles interpretativos y con la ayuda de mapas, cronogramas y fotografías, el público puede realizar un recorrido por las distintas etapas del arte prerrománico asturiano y por los quince monumentos que forman esta arquitectura. El centro abre de miércoles a domingo, de 09.30 a 13.30 y de 15.30 a 18.00 horas.

Gijón

Festival de Cine de Gijón. Hasta el 22 de noviembre se celebra el Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX), con proyecciones y encuentros en el teatro Jovellanos, la antigua Escuela de Comercio, el teatro de la Laboral, el Antiguo Instituto, el CMI Pumarín Gijón Sur, Toma 3, Ocine salas 1, 3 y 5, y Yelmo Ocimax sala 13.

Jardín Botánico. De 11.30 a 14.00 horas se llevará a cabo el taller «Cocina con la huerta de temporada».

Teatro de la Laboral. A las 19.00 horas, el Trío Arbós ofrecerá la sonorización en directo de la película «El maquinista de la General», de Buster Keaton, con música de Stephen Prutsman.

PatiOh! de la Laboral. A las 13.30 horas, sesión vermú en el PatiOh! de la Laboral con «Poker Bank».

Agrupación Artística Gijonesa. La sede de la Agrupación Artística Gijonesa acoge un concierto de José Luis Acebal a las 19.00 horas.

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición «La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)».

Antiguo Instituto. Hasta el 25 de enero de 2026 se puede ver la muestra sobre Melquíades Álvarez.

Sociedad Cultural Gesto. El Hotel Abba Playa acoge la muestra «La colectiva 27» hasta el 16 de enero. Organiza la Sociedad Cultural Gesto.

Antigua Rula. Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición «Fareras. La luz que nos guía». El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Museo Barjola. Se puede visitar la exposición «Resonancias en color naranja», de Edson Zampronha. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrán ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990» y «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle. La exposición «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra «Circum», de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo Nicanor Piñole. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Avilés y comarca

Concierto benéfico de la Hermandad de la Santa Cruz. Este domingo comienzan los actos a favor de la parroquia de San Nicolás y el primero de ellos será el concierto solidario de la Coral Avilesina y de la Agrupación Polifónica Centro Asturiano, tras la misa dominical de 12.30 horas

Aprende a patinar en Avilés. El patio del Colegio del Quirinal acoge patinaje para toda la familia. Una actividad para todos los públicos a partir de los 3 años de la mano de monitores profesionales que enseñarán de forma gratuita de 12.00 a 14.00 horas.

Bosque comestible. A partir de las 12.00 horas, en la calle José Cueto (detrás de la Escuela Oficial de Idiomas), el espacio de naturaleza Bosque comestible invita a participar en un taller sobre el uso de lupas en el mundo de lo pequeño. Se explorará el mundo de los insectos y las maravillas microscópicas de un rincón especial de la ciudad. A través del uso de lupas, los participantes descubrirán detalles asombrosos en cada hoja, rama y ser vivo que normalmente pasan desapercibidos.

Exposición «El Víbora» en la sala de cómic. La sala de cómic de Avilés (calle La Ferrería, 35, plaza de Camposagrado) acoge la exposición «El Víbora», una revista que reunió a los nombres más destacados del cómic español e internacional. Está abierta de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas de martes a viernes. Los sábados podrá visitarse de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00. Los domingos abre sus puertas de 11.00 a 13.30.

Exposición de Mariscal. La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición «Mariscal dialoga con Miranda», que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer. La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

«Atopaos», de Tania Blanco, en el CMAE. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE acoge hasta el 7 de diciembre «Atopaos», una propuesta expositiva que reúne, a través de una cuidada selección de piezas, los últimos proyectos de la artista donde el hilo con­ductor de la muestra tiene que ver con la acción de recolectar materiales residua­les desde una mirada afectiva hacia los territorios que habita. Tania Blanco (Oviedo 1987) es reciente ganadora del VIII Premio Museo Barjola de artes plásticas con su proyecto expositivo «Gas, óxido, sal». Abre martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas; y jueves, viernes, sábados y domingos de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición «Luz y Grafito», en Artes y Oficios. Esta exposición que reúne veinte obras: 10 retratos a lápiz del pintor Moreno (José Ramón López) y 10 retratos fotográficos en blanco y negro del fotógrafo Guille López. Presenta una propuesta que dialoga entre el grafito y la luz, entre la tradición pictórica y la expresión fotográfica. La muestra invita a descubrir cómo dos generaciones interpretan el rostro o cuerpo humano desde técnicas distintas. Se puede ver hasta el 27 de noviembre.

«Bailes populares» en La Lechera de Cancienes, en Corvera. A partir de las 18.30 horas tendrá lugar una nueva sesión del programa «Bailes populares» que protagonizará el «Dúo Brass» en el teatro La Lechera (Cancienes)

Exposición de fotografía de naturaleza en Las Vegas (Corvera). La Asociación Fotográfica AFEP celebra este fin de semana en el centro sociocultural Las Vegasel I Festival de la Fotografía «Estado Puro», un evento que ha convertido a Corvera en punto de encuentro para amantes de la imagen, la creatividad y la naturaleza. Este festival nace con el propósito de difundir la fotografía como lenguaje artístico y emocional, reuniendo a algunos de los fotógrafos más reconocidos del panorama nacional, que compartirán sus experiencias, procesos y visiones sobre la creación fotográfica: entre ellos, García de la Marina, Antonio LIébana, Frodo Álvarez, Félix Gil de la Casa, Senén Cadenas, Pablo Freije o María Cabaleiro.

Las Cuencas

Automodelismo en Mieres. El recinto ferial de Santullano acoge de 10.00 a 16.00 horas el Campeonato de España de Radiocontrol escala 1:10. Habrá competición de coches de radiocontrol eléctricos, en la categoría de todoterreno para las modalidades de tracción trasera y tracción total, puntuable para el campeonato de España.

XXXV Memorial Silvino Argüelles. Mieres reúne a las 13.00 horas, en el auditorio Teodoro Cuesta, a las diez mejores voces del año y al mejor gaitero acompañante del Memorial Silvino Argüelles, que cumple su trigesimoquinta edición.

Exposición en Lena. Lena acoge hasta el 28 de noviembre la exposición «Liry: en el ‘infierno’». También hay visitas guiadas con proyección. Es una exposición de 22 ilustraciones, con sus correspondientes locuciones, que relatan la historia de sufrimiento y superación de Liry, una niña nacida en un hogar disfuncional. Pese a contar con elementos de ficción, está basada en la vida de una persona real. Puede verse en la Casa de Cultura de Pola de Lena de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas.

Exposición en Mieres sobre la mina Tres Amigos. Mieres acoge este mes la exposición «Mina Tres Amigos, una historia viva», en el marco de los actos conmemorativos del 25 aniversario del cierre de la explotación. Podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, hasta el 28 de noviembre. El horario será de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con entrada libre.

«Framerate: Pulse of the Earth»,en el pozo Santa Bárbara. El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva «Framerate: Pulse of the Earth» («El pulso de la Tierra»), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Pozo Sotón de Hunosa. La visita al pozo Sotón, en San Martín del Rey Aurelio, puede constar de diversas experiencias. Desde bajar a la mina en un largo recorrido de cinco horas, a más de 500 metros de profundidad, a visitar el rico patrimonio industrial de la instalación, participar en juegos de «escape room» y de visitas teatralizadas. Hay que reservar previamente. Gestión de cancelaciones, a través del teléfono 630 11 96 42 (horario de atención de 8.00 a 14.00 de martes a viernes).

Centro de Interpretación de Redes. Situado en Campo de Caso, el centro de recepción de Redes está abierto toda la semana, con una exposición permanente que hace un recorrido por la fauna, flora y etnografía de los concejos de Caso y Sobrescobio. Abre de martes a sábado y festivos, de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas, y los domingos, de 9.00 a 14.00 horas.

Hospital de la Fauna. Situado en El Castrín (Sobrescobio), puede visitarse de miércoles a domingo, de 10.00 a 14.00 horas y de 15.00 a 18.00 horas. La instalación cuenta con un pequeño centro de interpretación en el que un veterinario cuenta el proceso de recuperación y reintroducción en el medio natural de los animales que son tratados en el complejo.

Centro

Reguerada Fest en Carreño. El Reguerada Fest es un festival de empresa y cultura en asturiano que rinde homenaje con su nombre a Antón de Marirreguera, nacido en el concejo de Carreño y autor de la que se considera la primera obra literaria conservada en asturiano. Candás se convierte en punto de encuentro de las diferentes disciplinas artísticas y el mundo de la empresa y comunicación con una programación dirigida a todos los públicos. Las actividades se desarrollan en la antigua Fábrica de Ortiz y este es el programa para hoy, gratuito en su totalidad: de 12.00 a 15.00 horas, mercado, feria de libros y empresas asturianas; a las 12.30 horas, showcooking con Lluis Nel Estrada y «Breve inventariu de los seres escondíos», taller con Miguel Rodríguez Monteavaro y Pintar-Pintar; a las 13.30 horas, poesía electrónica, recital de Alfredo Garay, Marina Pangua y Lluis Xabel Álvarez, con la música de The Coffee Boy; a las 14.30 horas, danza prima y clausura con el grupo de baile San Félix.

Mercado en Grado. La villa moscona celebra los domingos y los miércoles su tradicional mercado al aire libre, instalado por todo el centro urbano con puestos de ropa, calzado, menaje, bisutería... Pero lo más destacado son los puestos de los agricultores de toda la comarca, famosos por sus productos cultivados en las vegas del Nalón y del Cubia. De 8.30 a 14.30 horas aproximadamente.

Mercadillo artesano en Somao (Pravia). Este domingo se celebra una nueva edición del mercadillo artesano mensual de Somao (Pravia). Entre las once de la mañana y las tres de la tarde se exponen y venden un amplio catálogo de productos hortícolas, harinas y quesos biológicos, embutidos, bollería y pastelería, productos de segunda mano , jabones naturales, hierbas aromáticas, cerámica y ropa. A la una de la tarde se anuncia un cuentacuentos y no faltará la música durante el vermú, con la actuación de Lucía Alonso y Rodrigo Sturm.

Exposición de óleos en Grado. El patio de la Casa de Cultura de la localidad acoge hasta el día 30 de diciembre la exposición de óleos «Campos de Castilla y Árboles del Norte», de F. Gochi. Se puede visitar de lunes a viernes, de 10.00 a 20.45 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.45 horas.

Museo de la Sidra de Asturias, en Nava. Ubicado a poco más de 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas; sábados, de 11.00 a 15.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas. Domingos, de 11.00 a 14.00. Lunes, cerrado.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Oriente

Llanes Game Festival. Se desarrolla en Llanes el Game Festival, con organización de la asociación cultural Cine Club Asturias. Este domingo, desde las 18.00 horas, el Espacio Joven de Llanes se llena de diversión con juegos de mesa (hoy el protagonismo lo tendrán los juegos de rol), videojuegos, música, buen ambiente y gente con muchas ganas de pasarlo bien. Además, se disputa el Campeonato de Rocket League. Si te encantan los tableros, las consolas o simplemente te apetece un plan diferente, este es tu sitio.

Mercado en Cangas de Onís. La cita dominical en la Plaza, la calle del mercado y los aledaños de la iglesia de Santa María ofrece productos traídos de las huertas y majadas de la zona, quesos y embutidos de la comarca, mantequillas, mermeladas, miel... junto con la oferta de ferretería, cestería, artesanía y textil.

Arte Rupestre en Ribadesella. El Centro de Arte Rupestre es un equipamiento dedicado a la divulgación de los conjuntos artísticos de la cueva de Tito Bustillo, en el que los visitantes pueden conocer cuándo se produjo el descubrimiento de la cueva, quiénes la habitaron o cómo son las muestras de arte rupestre que conserva en su interior. Se puede visitar de miércoles a viernes, de 9.45 a 17.30 horas, y sábados, domingos y festivos de apertura, de 9.45 a 18.30 horas. Lunes y martes, cerrado. Además, hasta el 28 de octubre se puede visitar la cueva de Tito Bustillo, de miércoles a domingo, de 10.15 horas (primer pase) a 17.00 horas (último pase).

Ídolo de Peña Tú. El monumento situado en Vidiago, en Llanes, podrá visitarse de miércoles a domingo. El teléfono de información es el 664382026.

Museo de la Emigración de Colombres. Ubicado en la Quinta Guadalupe, sus interiores, espectaculares, despliegan un interesante programa iconográfico referido al fenómeno de la emigración a América y el viaje ultramarino, rodeado de un magnífico jardín con abundante arbolado, fuentes y una gruta. La exposición permanente es el resultado de un trabajo de campo acerca de los emigrantes y de las sociedades de emigrantes, que han aportado a la Fundación Archivo de Indianos la práctica totalidad de sus contenidos. Abre de martes a domingo, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00 horas.

Occidente

Domingo literario en Tapia. Los libros son protagonistas culturales en Tapia este domingo con la presentación de las obras de Federico Mediante Noceda «Flores de sombra» y «A orillas del Pilcomayo». El acto tendrá lugar en la Casa de Cultura a partir de las 20.30 horas e intervendrán Pablo Rodríguez «Vivin», investigador y librero; Antonio Andina Penabad, de EOeditorial.; y Ana Martínez Loredo, nieta del autor.

Amagüestu en El Franco. La aldea de Godella, en la parroquia de Miudes, concejo de El Franco, celebra un amagüestu en el local social de las escuelas. Esta celebración popular muy arraigada en el otoño asturiano comienza a partir de las 14.00 horas con degustación de castañas asadas, rapón, empanada y chorizos a la sidra, arroz con leche como postre y, todo ello, acompañado por sidra y una queimada final. El grupo de gaitas «As Payetas Enxuitas» pone la música. El precio del vale para el amagüestu es de 15 euros.

Doble función de cine en Navia. El cine Fantasio de Navia proyecta a las 17.30 horas la película infantil «La casa de muñecas de Gabby» y el filme de estreno «Leo & Lou» a las 20.00 horas.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Museo del Vino de Cangas del Narcea. El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver elfuncionamiento de una prensa de viga.