Agenda: qué hacer en Asturias hoy lunes 17 de noviembre de 2025

Oviedo

Santa Cecilia. El Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias vive su gran semana cultural en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Del 17 al 21 de noviembre, el centro se transformará en un escenario con un objetivo claro: derribar barreras, sacar el talento de sus aulas y acercar la experiencia musical a toda la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes. El corazón del centro latirá con música. Una de las iniciativas más llamativas convertirá el vestíbulo del Consmupa en una sala de conciertos ininterrumpida. Desde hoy a las 10.00 horas de hasta el jueves a las 15.00 horas, el vestíbulo del centro contará con una banda sonora permanente a cargo de estudiantes de todas las especialidades.

Cine. El Filarmónica acoge a las 20.00 horas la proyección de la película «Rehana», enmarcada dentro del ciclo «Por ser mujeres», organizado por la Fundación Municipal de Cultura. La película, dirigida por Abdullah Mohammad Saad es de 2021 y dura 107 minutos. Entrada libre.

Chillida. La exposición «Eduardo Chillida. La presencia del vacío» se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (calle Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Gijón

Festival de Cine de Gijón. Hasta el 22 de noviembre se celebra el Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX), con proyecciones y encuentros en el teatro Jovellanos, la antigua Escuela de Comercio, el teatro de la Laboral, el Antiguo Instituto, el CMI Pumarín Gijón Sur, Toma 3, Ocine salas 1, 3 y 5, y Yelmo Ocimax sala 13.

Centro Municipal de El Llano. A las 19.00 horas será la proyección de «Rehana», de Abdullah Mohammad Saad, en el marco del ciclo «Por ser mujer».

Colegio Inmaculada. Con motivo de la Semana de la Ciencia, el Museo de Ciencias del Colegio Inmaculada abre sus puertas de 17.30 a 18.15 y de 18.30 a 19.15 horas.

Conservatorio de música. El salón de actos del Conservatorio Profesional de Música y Danza de Gijón acoge a las 17.30 horas la conferencia «Pon tu cerebro a funcionar para avanzar en tu carrera», con el psicólogo Alberto Valle Muñoz.

Ateneo Jovellanos. A las 19.00 horas, charla «10 canciones para recordar», de Luis Rubio Bardón.

Avilés y comarca

Mercado semanal en Avilés. Los lunes por la mañana se celebra el tradicional mercado semanal, uno de los más concurridos de la región, que fue instituido hace más de quinientos años por concesión de los Reyes Católicos. Situado en la plaza de Hermanos Orbón, los puestos permanecen abiertos de 9.00 a 14.00 horas, aproximadamente.

Charla organizada por las amas de casa. El profesor de taichí José Luis Monforte impartirá a las 18.00 horas una charla en la Casa de Cultura, organizada por las amas de casa de Avilés. La charla lleva por título «Desarrollar fuerza y resistencia, movimientos lentos, resultados poderosos». La entrada es libre.

Conferencia en Servicios Universitarios. La asociación cultural «La Serrana» organiza esta tarde una charla en el centro de Servicios Universitarios de la calle La Ferrería a partir de las 19.00 horas. La conferencia se titula «El hospital en tu casa» y contará con la participación de María Elena Méndez Infiesta, licenciada en Medicina y Cirugía y Laura Alonso, diplomada en Enfermería.

Mesa redonda sobre el Sahara. El palacio de Valdecarzana acoge a las 19.00 horas una mesa redonda sobre la situación actual del pueblo saharaui con motivo del XXX Aniversario del Hermanamiento de Avilés con La Wilaya de El Aaiún. La actividad está organizada por la asociación «Aunando Fronteras».

Exposición de Mariscal. La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición «Mariscal dialoga con Miranda», que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Las Cuencas

Framerate: Pulse of the Earth»,en el pozo Santa Bárbara. El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva «Framerate: Pulse of the Earth» («El pulso de la Tierra»), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Exposición en Lena. Lena acoge hasta el 28 de noviembre la exposición «Liry: en el ‘infierno’». También hay visitas guiadas con proyección. Es una exposición de 22 ilustraciones, con sus correspondientes locuciones, que relatan la historia de sufrimiento y superación de Liry, una niña nacida en un hogar disfuncional. Pese a contar con elementos de ficción, está basada en la vida de una persona real. Puede verse en la Casa de Cultura de Pola de Lena de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas.

Exposición en Mieres sobre la mina Tres Amigos. Mieres acoge este mes la exposición «Mina Tres Amigos, una historia viva», en el marco de los actos conmemorativos del 25 aniversario del cierre de la explotación. Podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, hasta el 28 de noviembre. El horario será de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con entrada libre.

Centro

Casa del Oso de Proaza.La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias. Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Mercadillo en Infiesto. En el entorno de la plaza del Mercado se instalan los puestos con productos de alimentación, como frutas, quesos, repostería y verduras, y artículos de tipo generalista, en horario aproximado de 8.00 a 14.00 horas.

Exposición de fotos en Cangas de Onís. La sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Cangas de Onís alberga hasta el 12 de diciembre la muestra fotográfica «Retratos de autor», un repaso por la obra de Juan Luis Hevia, en horario de lunes a viernes, de 10.00 a 13.00 y de 16.00 a 20.00 horas.

Ribadesella da voz al movimiento feminista. La exposición «Feminismu organizáu nun mundu patriarcal violentu» es una muestra artística que repasa las campañas del 25N del Movimiento Asturies Feminista.Organizada por el Colectivu Feminista de Muyeres Rurales del Oriente se podrá ver hasta el 30 de noviembre en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura de Ribadesella de lunes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; los sábados, de 12.00 a 14.00 horas.

Exposición de Mercedes Cano y Antonio Sobrino en Llanes. La exposición «Cardumen» muestra en Llanes obras de Mercedes Cano y Antonio Sobrino que se pueden ver en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura llanisca los días laborables de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Tapia. La capital tapiega acoge su mercado semanal en la plaza de Campogrande, junto al Ayuntamiento del concejo.

Exposición con ecos borgianos en Cangas del Narcea. La Casa de Cultura de Cangas del Narcea expone hasta el 30 de noviembre «Un encuentro sin límites», una selección de obras del artista Ramón Isidoro Pérez Martínez. Con este proyecto, el artista vuelca la mirada sobre uno de los elementos abstractos fundamentales de su trabajo, junto con la música: los libros, su biblioteca. Se trata de una propuesta de ecos borgianos con una puesta en escena que incluye una selección de obras derivadas, herederas o inspiradas en el universo literario particular del artista. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 13.30 horas por la mañana y de 16.00 a 19.30 horas por la tarde.

Exposición homenaje a José María García García en El Franco

El Franco rinde homenaje al poeta asturiano José María García García con la exposición «Cantos de amor por la tierrina». La muestra se puede ver en el ayuntamiento de la capital franquina hasta el día 21 de noviembre (de lunes a viernes entre 10.00 y 14.00 horas) y se compone de grabados de distintos artistas asturianos que ilustran diez poemas del poeta José María García García. Los autores de los grabados son Fernanda Álvarez, Breza Cechini, Mario Cervero, Pedro Domínguez Carazo, Herminio, Natalia Pastor, César Ripoll, Fermín Santos, Consuelo Vallina y Ana Vila.