El asturiano Kiko Prada, "Méliès" de plata a mejor corto europeo

"Me quedé desencajado, nunca creí que iba a ser candidato al ‘Méliès’ de oro, llevo toda la vida haciendo cine y a veces pasan estas cosas". Con esa incredulidad y todavía asombrado al verse recogiendo un reconocimiento que tantas veces observó recoger a directores con una dimensión inalcanzable para él, el asturiano Kiko Prada (Oviedo, 1984) describía ayer las sensaciones que experimentó cuando el festival "Isla Calavera" de Cine Fantástico de Canarias le llamó el viernes para que acudiera a recoger el premio por su último trabajo, el cortometraje "The Call".

El "Méliès" no es cualquier cosa dentro del género. Es el máximo reconocimiento en el cine de terror en europa, y para poder optar a la categoría de oro hay que ganar en la de plata. Un jurado internacional le acaba de conceder el pase a la final a Kiko Prada, que además también ganó en el certamen canario la categoría a mejor cortometraje, seleccionado por otro jurado.

A "The Call" y a Prada les queda mucho recorrido hasta que se resuelva el "Méliès" de Oro, en octubre de 2026. El corto, protagonizado por su pareja, la actriz Elizabeth Anne Miller, lo escribió hace año y medio y se rodó en abril y mayo de este año.

La grabación comenzó justo después de finalizar un proyecto en Asturias, "Cinco días con Lara". En este caso se trata de una película documental sobre la actriz trans Lara Martorell, sus inicios y sus dificultades con la disforia de género. Aunque en el documental Matorell estaba viviendo en Asturias, ahora se ha ido a probar suerte a Los Angeles, explica Kiko Prada.

El ovetense confiesa que disfrutó mucho los ocho días de rodaje en Asturias. "Estoy muy contento con la experencia y con ganas de que se vea". Su siguiente proyecto, en febrero, será "Tránsito", que se rodará entre Fuerteventura y Madrid. Sobre la posibilidad de volver a trabajar en la región, no lo duda. "Claro, si se me diera la oportunidad y la ocasión perfería hacer una película íntegramente en Asturias".