"Un mundo feliz", la "colabo" de Massiel en lo nuevo de Rodrigo Cuevas / .

Antes de que Rodrigo Cuevas y Massiel se convirtieran en los reyes de la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Gijón, la cantante, premio Isaac del Rivero del FICX, y el asturiano, preparando estos meses el lanzamiento de su nuevo disco, ya llevaban días trabajando en la región. Lo que pasa en Piloña se sabe en Asturias, y la llegada de Massiel no pasó desapercibida por los vecinos. Ayer, Rodrigo Cuevas desveló la parte principal de esa extraña (o no tanto) pareja con una publicación en su perfil de Instagram. La asociación entre Massiel y Cuevas se llama "Un mundo feliz", un single, y un videoclip que verán la luz "próximamente".

Esa es la única concreción temporal a la que se ha referido Cuevas, que ha subido una foto en la que se puede ver a la pareja en pose muy glamurosa, brindando y comiendo canapés. En los créditos que acompañan la foto, Cuevas hace referencia a parte del equipo involucrado en el proyecto, la fotografía de Jorge Rojas, el diseño de Sergio Llunic, el estilismo de Mendi, la directora Laura Codex y el diseño de Adrian Delapen.

Cuevas no da más pistas sobre el proyecto de "Un mundo feliz", pero el paso de Massiel por Piloña sí. La Posada de Barro, en Piloña, fue el alojamiento que acogió a la cantante durante su paso por Asturias y ayer en las redes colgaron algunas fotos en las que Massiel posa con los dueños. "Esta semana nuestro hotel se llenó de magia", escriben en su cuenta en las redes sociales. "Tuvimos el placer enorme de recibir a Massiel y Rossy de Palma en La Posada de Barro. Qué gusto compartir momentos tan especiales con dos mujeres tan increíbles. Gracias por la visita… ¡ha sido un auténtico placer!". La presencia de Rossy de Palma permite especular con la posibilidad de que en el videoclip de "Un mundo feliz", que según cuenta en el pueblo fue lo que vino a grabar Massiel estos días a Piloña, haya participado también la mítica actriz, icónica chica Almodóvar.