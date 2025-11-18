Agenda: qué hacer en Asturias hoy martes 18 de noviembre de 2025

Oviedo

Presentación. Julián Hernández, músico y principal impulsor del grupo «Siniestro Total» presenta a las 19.00 horas el libro «Han de caer del todo» en Matadero Uno (Riego, 1). El autor estará acompañado por Guillermo Lorenzo. Entrada libre.

Santa Cecilia. El Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias vive su gran semana cultural en honor a Santa Cecilia, patrona de los músicos. Del 17 al 21 de noviembre, el centro se transformará en un escenario con un objetivo claro: derribar barreras, sacar el talento de sus aulas y acercar la experiencia musical a toda la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes. El corazón del centro latirá con música. Una de las iniciativas más llamativas convertirá el vestíbulo del Consmupa en una sala de conciertos ininterrumpida. Desde el lunes a las 10.00 horas de hasta el jueves a las 15.00 horas, el vestíbulo del centro contará con una banda sonora permanente a cargo de estudiantes de todas las especialidades.

Cine. El Filarmónica acoge a las 20.00 horas la proyección de la película «Mariposas negras», enmarcada dentro de la XII Semana de Cine Espiritual, organizada por el Arzobispado de Oviedo y por la Fundación Municipal de Cultura. La película está dirigida dirigida por David Baute. Por otra parte, el teatro casino de Trubia acoge la proyección de «El viejo Roble» a las 19.00 horas, dentro de la programación del ciclo Radar. Entrada libre para ambos actos.

Chillida. La exposición «Eduardo Chillida. La presencia del vacío» se exhibe en la Sala de Exposiciones Sabadell Herrero (C/ Suárez de la Riva, 4). La muestra pretende, a través de 60 obras, recorrer las distintas series de la obra gráfica del genio donostiarra, además de algunas de sus esculturas en pequeño formato y sus colaboraciones en libros de artista, atendiendo al empleo de distintos materiales con los que experimentó incansablemente durante su fructífera producción, siempre con la honestidad que le caracterizó en vida, pleno del misticismo y de la estética personal que imprimió a todas sus obras. Podrá visitarse hasta el 14 de diciembre de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas y los domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas.

Visitas a la Catedral. La visita al conjunto catedralicio incluye el recorrido por el interior del templo, la Cámara Santa, el Museo de la Iglesia y el claustro. El horario es de lunes a viernes, de 10.00 a 18.00 horas y los sábados de 10.00 a 17.00 horas. También se puede visitar la torre. Por otro lado, la torre de la Catedral también está abierta a las visitas. Son acompañadas, pero no guiadas. Las visitas, con una duración aproximada de una hora, están disponibles de lunes a sábado, con 20 personas en cada turno y tienen un precio de 10 euros; no incluyen el acceso al resto del conjunto catedralicio ni están incluidas en el abono de socios de la Catedral.

Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes de Asturias abre de martes a viernes, de 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 20.30 horas; los sábados, de 11.30 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y los domingos y festivos, de 11.30 a 14.30 horas. La entrada es gratuita.

Gijón

Festival de Cine de Gijón. Hasta el 22 de noviembre se celebra el Festival Internacional de Cine de Xixón (FICX), con proyecciones y encuentros en el teatro Jovellanos, la antigua Escuela de Comercio, el teatro de la Laboral, el Antiguo Instituto, el CMI Pumarín Gijón Sur, Toma 3, Ocine salas 1, 3 y 5, y Yelmo Ocimax sala 13.

CMI El Llano. A las 19.00 horas se proyecta «‘Mo’ Better Blues» , de Spike Lee.

Biblioteca El Natahoyo. De 10.00 a 12.00 horas, taller informativo sobre la tramitación de la nacionalidad española.

Colegio Inmaculada. Con motivo de la celebración de la Semana de la Ciencia, el Museo de Ciencias del Colegio Inmaculada abre sus puertas de 17.30 a 18.15 y de 18.30 a 19.15 horas.

Edificio Cristasa. De 12.00 a 14.00 horas, jornada de puertas abiertas del Centro Maker en el edificio Cristasa.

Ateneo Jovellanos. A las 19.00 horas será la charla «Y vivan por labor de sus manos. Trabajo urbano femenino en la Asturias Medieval», de María Álvarez Fernández.

Palacio de Revillagigedo. Hasta el 28 de diciembre se podrá visitar la exposición «La pintura contemporánea en la Colección Unicaja (1865-2000)».

Antiguo Instituto.Hasta el 25 de enero se puede ver la muestra sobre Melquíades Álvarez.

Antigua Rula. Hasta el 30 de noviembre se puede visitar en la Antigua Rula la exposición «Fareras. La luz que nos guía». El horario es miércoles, jueves y viernes de 17.00 a 20.00 horas. Sábados, domingos y festivos de apertura, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Muséu del Pueblu d’Asturies. Hasta el 31 de marzo se podrán ver las muestras «Tierra de maíz. La presencia del maíz en la fotografía asturiana. 1880-1990» y «Cruces y Campa. Retratos fotográficos de tipos mexicanos (1868-1877)». Los horarios del Muséu del Pueblu d’Asturies son de martes a viernes, de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Evaristo Valle. La exposición «Guzmán y alrededores», del fotógrafo Roberto Molinos, podrá visitarse hasta el 15 de febrero de 2026. También se puede visitar, hasta el 18 de enero de 2026, la muestra «Circum», de Juan Antón. Los horarios del Museo Evaristo Valle son de martes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y sábados, domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Museo del Ferrocarril. Hasta el 31 de marzo de 2026 se podrá visitar la exposición «La Estación del Vasco en Oviedo», comisariada por el historiador José María Flores. Los horarios son de martes a viernes de 9.30 a 18.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 18.30 horas.

Museo Nicanor Piñole. Los horarios del Museo Nicanor Piñole son de martes a viernes, de 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas.

Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. Puede visitarse, hasta el 2 de mayo de 2026, la exposición «Huele a parentesco», de Lea Luka Sikau y Denisa Pubalová. Hasta el 21 de marzo de 2026 se podrá ver la exposición «El Bosque», de Hugo Martínez-Tormo. Los horarios de visita a Laboral Centro de Arte son de martes a viernes, de 10.00 a 19.30 horas; y los sábados, de 11.00 a 19.30 horas.

Sociedad Cultural Gesto. El Hotel Abba Playa acoge la muestra «La colectiva 27» hasta el 16 de enero. Organiza la Sociedad Cultural Gesto.

Museo Barjola. Se puede visitar la exposición «Resonancias en color naranja», de Edson Zampronha. Los horarios del Barjola son de martes a sábado, de 11.30 a 13.30 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00 a 14.00 horas.

Galería Llamazares. Los horarios de visita son de lunes tarde a sábado mañana, de 11.30 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas.

Galería Aurora Vigil-Escalera. Los horarios de visita son de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas; y los sábados de 10.00 a 14.00 horas.

Galería Bea Villamarín. Los horarios de la galería son de lunes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Fundación Alvargonzález. La exposición de pintura «Sopa primordial», de Natalia Suárez, se podrá ver hasta el 28 de noviembre.

Avilés y comarca

Cine en la Casa de Cultura. El Auditorio de la Casa de Cultura de Avilés acoge una nueva sesión del ciclo Cine de los Martes con la proyección de la película francesa «La primera escuela» (Louise Violet), dirigida por Éric Besnard. La sesión comenzará a las 20.15 horas. Entrada: 3 euros, disponible en taquilla y en las webs teatropalaciovaldes.es y unientradas.es .

Conferencia sobre violencia psicológica en Valdecarzana. Dentro de las actividades por el 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Palacio de Valdecarzana acoge la conferencia «Claves para identificar la Violencia Psicológica», impartida por la psicóloga Marisol Delgado. La sesión comenzará a las 19.00 horas. Entrada libre y gratuita.

Arte joven en el Espacio Joven. El Servicio de Juventud organiza en el Edificio Fuero la III Jornada Juvenil «Debatimos sobre la violencia de género», con un taller de arte participativo para menores de 30 años. La actividad se desarrollará entre las 17.00 y las 19.00 horas. Entrada libre.

Exposición «El Víbora» en la sala de cómic. La sala de cómic de Avilés (calle La Ferrería, 35, plaza de Camposagrado) acoge la exposición «El Víbora», una revista que reunió a los nombres más destacados del cómic español e internacional. Está abierta de 10.30 a 13.30 y de 16.00 a 20.00 horas de martes a viernes. Los sábados podrá visitarse de 11.00 a 13.30 y de 16.00 a 20.00. Los domingos abre sus puertas de 11.00 a 13.30.

Exposición de Mariscal. La Casa de Cultura de Avilés acoge la exposición «Mariscal dialoga con Miranda», que reúne las 39 piezas sobre las que el artista intervino durante su estancia del 3 al 5 de septiembre en la Factoría Cultural con motivo del 30º Certamen San Agustín de Cerámica.

Exposición de la Colección BBVA en el Centro Niemeyer. La Cúpula del Centro Niemeyer acoge la exposición Arte y espiritualidad. Imaginar lo extraordinario en la Colección BBVA, organizada por el Centro Niemeyer y BBVA y comisariada por Alfonso de la Torre que recoge una cuidada selección de los fondos históricos y contemporáneos de la Colección BBVA en España. El proyecto, presentado en el Palacio de San Nicolás de Bilbao y en el Real Jardín Botánico de Madrid, presentará hasta el 1 de marzo de 2026 en el Centro Niemeyer, a través de cuatro capítulos, una selección de obras de la Colección BBVA. Un encuentro entre la colección de arte antiguo y las pinturas, esculturas y fotografías contemporáneas, también alguna obra de videoarte.

«Atopaos», de Tania Blanco, en el CMAE. El Centro Municipal de Arte y Exposiciones CMAE acoge hasta el 7 de diciembre «Atopaos», una propuesta expositiva que reúne, a través de una cuidada selección de piezas, los últimos proyectos de la artista donde el hilo con­ductor de la muestra tiene que ver con la acción de recolectar materiales residua­les desde una mirada afectiva hacia los territorios que habita. Tania Blanco (Oviedo 1987) es reciente ganadora del VIII Premio Museo Barjola de artes plásticas con su proyecto expositivo «Gas, óxido, sal». Abre martes y miércoles de 10.30 a 13.30 horas; y jueves, viernes, sábados y domingos de 18.00 a 21.00 horas.

Exposición «Luz y Grafito», en Artes y Oficios. Esta exposición que reúne veinte obras: 10 retratos a lápiz del pintor Moreno (José Ramón López) y 10 retratos fotográficos en blanco y negro del fotógrafo Guille López. Presenta una propuesta que dialoga entre el grafito y la luz, entre la tradición pictórica y la expresión fotográfica. La muestra invita a descubrir cómo dos generaciones interpretan el rostro o cuerpo humano desde técnicas distintas. Se puede ver hasta el 27 de noviembre.

«Bailes populares» en La Lechera de Cancienes, en Corvera. A partir de las 18.30 horas tendrá lugar una nueva sesión del programa «Bailes populares» que protagonizará el «Dúo Brass» en el teatro La Lechera (Cancienes).

Exposición de fotografía de naturaleza en Las Vegas (Corvera). La Asociación Fotográfica AFEP celebra este fin de semana en el centro sociocultural Las Vegas el I Festival de la Fotografía «Estado Puro», un evento que ha convertido a Corvera en punto de encuentro para amantes de la imagen, la creatividad y la naturaleza. Este festival nace con el propósito de difundir la fotografía como lenguaje artístico y emocional, reuniendo a algunos de los fotógrafos más reconocidos del panorama nacional, que compartirán sus experiencias, procesos y visiones sobre la creación fotográfica: entre ellos, García de la Marina, Antonio LIébana, Frodo Álvarez, Félix Gil de la Casa, Senén Cadenas, Pablo Freije o María Cabaleiro.

Exposición de artesanía en Corvera. En el centro sociocultural de Las Vegas, de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Exposición «Aida Pantiga. Antología_Personal II», Artesanía.

Exposiciones en el Museo Marítimo de Asturias, en Luanco.El centro acoge una muestra permanente con interesantes apartados como la biología marina, la carpintería de ribera, la pesca artesanal y la historia de la navegación, entre otras temáticas. Se puede visitar de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas, y domingos y festivos, de 11.00 a 14.00 horas. Además, hasta el 19 de noviembre se piede viistar la muestra «Luanco, ayer y hoy», con obras de Fernando Rodríguez, de la Escribana. Consta de más de un centenar de. fotografías de gran formato, que resumen los cambios urbanísticos y paisajísticos experimentados por Luanco a lo largo de 75 años (aproximadamente, desde 1950 a la actualidad), mostrando las imágenes de lo que había y lo que lo sustituyó.

Las Cuencas

Jornadas 25N en Mieres. El salón de actos de la Casa de Cultura de Mieres acoge a las 18.00 horas la charla “Violencia de género y jóvenes”, organizada por Cruz Roja Juventud . Participarán profesionales especialistas, el grupo de participación adolescente y voluntariado. Entrada libre hasta completar aforo. En esta jornada se tratará de dar visibilidad al problema de la Violencia de género, poniendo el foco en la población juvenil.

Tardes con Teo en Ujo. El ciclo de cuentacuentos «Tardes con Leo» llega hoy a las 18.00 horas a la biblioteca pública de Ujo con «Si yo tuviera una púa «de Eva Clemente.

Cine en Langreo. El Cine Felgueroso de Sama acoge a las 19.00 horas la proyección de la película «Excalibur». Tras una larga y cruenta guerra, Uther Pendragon le ruega al mago Merlín que le ayude a seducir a la esposa de su nuevo aliado, el Duque de Cornwall. Merlín accede, pero a condición de que el fruto de esa unión le sea entregado. Esa misma noche, es concebido Arturo. Dieciocho años después, los nobles de un reino cuyo trono está vacante intentan apoderarse de Excalibur, la espada mágica que está incrustada en una piedra desde la muerte de Uther.

«Framerate: Pulse of the Earth», en el pozo Santa Bárbara. El Centro de Experiencias Artísticas Pozu Santa Bárbara (PZSB) de Mieres (Turón) acoge la instalación inmersiva «Framerate: Pulse of the Earth» («El pulso de la Tierra»), creada por el estudio londinense ScanLAB Projects. La muestra podrá visitarse hasta el 7 de enero. Los miércoles, jueves y viernes de 16.30 a 20.30 horas; y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 14.00 horas y de 16.30 a 20.30 horas.

Exposición en Lena. Lena acoge hasta el 28 de noviembre la exposición «Liry: en el ‘infierno’». También hay visitas guiadas con proyección. Es una exposición de 22 ilustraciones, con sus correspondientes locuciones, que relatan la historia de sufrimiento y superación de Liry, una niña nacida en un hogar disfuncional. Pese a contar con elementos de ficción, está basada en la vida de una persona real. Puede verse en la Casa de Cultura de Pola de Lena de lunes a viernes, de 18.00 a 20.00 horas.

Exposición en Mieres sobre la mina Tres Amigos. Mieres acoge este mes la exposición «Mina Tres Amigos, una historia viva», en el marco de los actos conmemorativos del 25 aniversario del cierre de la explotación. Podrá verse en la sala de exposiciones de la Casa de Cultura Teodoro Cuesta, hasta el 28 de noviembre. El horario será de lunes a viernes de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas, con entrada libre.

Exposición escultórica en Langreo. Último día para visitar la exposición «Todas las canciones son mentira», de la artista Aida Valdés (accésit del Certamen de Artes Plásticas Art Nalón 2024). La muestra está en la Casa de Cultura «Escuelas Dorado» de Sama.

Museo de la Minería en El Entrego. El Museo de la Minería y de la Industria de Asturias (Mumi) está construido en los terrenos de la escombrera de la emblemática Mina de San Vicente, en la zona denominada El Trabanquín, en el corazón de la cuenca carbonífera del Nalón. Abre de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y 16.00 a 19.00, y domingos, de 10 a 14 horas.

Centro

Mercado en Pola de Siero. Los martes la Pola celebra el mercadillo de la Isla, en el que se realiza venta ambulante de productos multisectoriales (artículos textiles, artesanales y de ornato pequeño). Asimismo, se celebra en los aleros de la plaza de abastos el mercadillo de excedentes agrícolas, en el que los productores agrícolas del concejo venden sus productos de la huerta, y en la zona peatonal de Ildefonso Sánchez del Río, el mercadillo de la fruta y las flores.

Museo de la Sidra de Asturias, en ­Nava .Ubicado a 20 minutos de Oviedo, este espacio expositivo tiene como objetivo dar a conocer y promocionar la bebida tradicional asturiana. Se puede visitar de martes a sábados, entre las 11.00 y las 14.00 horas y entre las 16.00 y las 20.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.

Museo Antón, en Candás. El Centro de Escultura de Candás acoge una colección de piezas escultóricas realizadas por Antón Rodríguez García entre 1928 y 1936. Con estas obras se exhiben también algunos dibujos, acuarelas y piezas pictóricas. Completa la exposición una vitrina con herramientas, documentos y objetos personales. El horario de visitas al museo es de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas. Entrada gratuita.

Casa del Oso de Proaza. La Fundación Oso de Asturias (FOA) gestiona la Casa del Oso, espacio museístico en Proaza sobre la vida, hábitat y proceso de recuperación de la especie, así como el cercado donde se encuentra la osa «Molinera», al que se accede por la Senda del Oso desde la capital proacina o bien desde el área recreativa de Buyera, en Santo Adriano. Se puede visitar todos los días de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas.

Museo Histórico Militar de Asturias. Ubicado en El Cueto (Lugones), este espacio realiza una labor didáctica encomiable, mostrando la fortificación más grande de todo el frente asturiano al mismo tiempo que una de las mayores colecciones de la Guerra Civil y otros periodos militares. Realiza visitas guiadas (Lugones y Colloto-Oviedo) con una duración de dos horas. Para reservas y demás información hay que llamar a los teléfonos 670.333.111, 602.600.000 y 984.100.100.

Oriente

Exposición en Llanes: «Maestros de la pintura del siglo XX: artistas vinculados a Asturias». Tras la muestra dedicada a Evaristo Valle y Nicanor Piñole, Llanes se fija en la obra de Orlando Pelayo, Antonio Suárez, Rubio Camín, Aurelio Suárez, Juan Barjola, Eduardo Arroyo y Vaquero Palacios, pintores que tienen en común haber alcanzado su plenitud artística en la segunda mitad del siglo XX y que sin duda son algunos de los grandes pintores vinculados a Asturias (por ser asturianos, haber vivido en Asturias o por la cercanía geográfica), de dicho período. La muestra se exhibe en la Casa Municipal de Cultura de Llanes, en horario de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas; los sábados, de 11.00 a 14.00 horas; los domingos y lunes, cerrado.

Mercadillo en Llanes. Cada martes, de 8.00 a 14.00 horas, en la plaza de las Barqueras se instalan puestos en los que se pueden encontrar productos de la huerta, flores, ropa, calzado y complementos, artículos del hogar, etcétera, así como los puestos de alimentación que se ubican en la plaza de abastos municipal.

Talleres infantiles en Ribadesella. La Casa de Cultura de Ribadesella programa todos los lunes, martes y jueves, de 16.30 a 17.30 horas, diferentes talleres infantiles para niños y niñas a partir de 4 años.

Exposición de Mercedes Cano y Antonio Sobrino en Llanes. La exposición «Cardumen» muestra en Llanes obras de Mercedes Cano y Antonio Sobrino que se pueden ver en la planta baja de la Casa Municipal de Cultura llanisca los días laborables de 11.00 a 13.30 y de 18.00 a 20.30 horas, los sábados, de 11.00 a 14.00 horas.

Occidente

Mercado en Salas. La capital de Salas acoge su mercado semanal los martes, en la plaza del Ayuntamiento de 8.00 a 14.00 ­horas.

Museo del Vino de Cangas del Narcea. El Museo del Vino cuenta con dos edificios: uno de construcción moderna que alberga la exposición permanente de piezas y se puede visitar sin reserva de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.30 horas, y los sábados de 16.00 a 18.30 horas, y otro de carácter etnográfico: la bodega tradicional Lagar de Santiso, que ofrece visitas guiadas de martes a viernes a las 12.30 y a las 17.00 horas y los sábados a las 17.00 horas, para las que se recomienda reservar. En la visita guiada, de una duración aproximada de 30 minutos, se explica el proceso de elaboración del vino por la sociedad tradicional y se puede ver el funcionamiento de una prensa de viga.

Museo del Oro de Navelgas. Ubicado en la solariega casona Capalleja, acoge una exposición única dedicada al oro, a su valor y al de la historia de los hombres que desde hace siglos han luchado contra la naturaleza para obtener de ella el preciado metal. Puede visitarse de martes a viernes, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 18.00 horas (los martes solo en horario de mañana); los sábados, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas. El tercer fin de semana de cada mes, el museo permanecerá cerrado. Reservas en info@museodeloro.es o 985806018.

Muestra etnográfica en Puerto de Vega. El Museo Etnográfico Juan Pérez Villamil, situado en la villa naviega de Puerto de Vega, presenta una colección de piezas con la que rinde homenaje a la familia marinera y campesina, sin olvidar a los emigrantes. El horario de visita es de martes a domingo, de 10.30 a 14.00 horas.

Museo Las Ayalgas de Silviella en Belmonte. El equipamiento acoge una amplia colección de piezas antiguas restauradas y en funcionamiento como vehículos, maquinaria o una fábrica de gaseosa, así como una colección de útiles cotidianos y otra de elementos tradicionales asturianos. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 20.00 horas. Más información en el correo electrónico info@lasayalgas.es o en los teléfonos 985555716 y 696777428.

Bosque-Jardín de la Fonte Baxa. El Bosque-Jardín de la Fonte Baxa es un espacio natural situado en Luarca. Por su privilegiada situación, sobre lo alto de un acantilado, este maravilloso jardín ofrece la posibilidad de disfrutar de impresionantes vistas desde sus miradores. El horario de apertura es de 10.00 a 19.00 horas para el abono anual y entradas online (con horario de taquilla de lunes a viernes, de 11.00 a 13.00 horas, y sábados y domingos, de 10.00 a 15.00 horas). El precio de la entrada general es de 5 euros.