Limpian las esvásticas y la simbología nazi del busto de Aurora Picornell en Palma, que continúa dañado

Operarios han retirado las pintadas ultras que acompañaron el ataque a golpes que sufrió la escultura

El busto todavía presenta importantes hendiduras y desconchones

El busto de Aurora Picornell, libre de simbología nazi y acompañado, de nuevo, de unas flores.

El busto de Aurora Picornell, libre de simbología nazi y acompañado, de nuevo, de unas flores. / DM

Jordi Sánchez

Palma

Emaya ha limpiado esta mañana las esvásticas pintadas sobre el busto de Aurora Picronell y alrededores, así como los número 88 que también habían aparecido en los aledaños del Born del Molinar tras el ataque nazi perpetrado entre el domingo y el lunes contra la escultura de la luchadora antifranquista.

El busto de Picornell, si bien todavía presenta fuertes golpes con hendiduras importantes y desconchones a causa del ataque, que deberán ser reparaos en el futuro, ya se encuentra libre de toda simbología nazi. Los operarios de Emaya han podido eliminar la pintura negra que los vándalos dejaron tanto en el suelo como en el soporte de hierro de la escultura.

Además, la limpieza también ha incluido las esvásticas y 88s que los agresores pintarrajearon en fachadas cercanas al busto de Picornell.

La simbología nazi de los alrededores del busto también ha sido eliminada.

La simbología nazi de los alrededores del busto también ha sido eliminada. / DM

Vuelven las 'Flores para Aurora'

Incomprensiblemente, los autores del ataque también se llevaron unas flores que, desde hace un par de semanas, un grupo de ciudadanos deposita frente a la escultura a modo de homenaje. Fueron depositadas el sábado pasado y ayer lunes habían desaparecido.

Sin embargo, a primera hora de la mañana de este martes, un ramo de flores violeta ha vuelto a acompañar y embellecer la escultura, un acto que demuestra que este grupo de ciudadanos no se dejará amedrentar por los ataques de grupos ultra y continuará con su tradición.

