Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteos

Sorteo Euromillones del martes 18 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del martes 18 de noviembre de 2025.

Sorteo Euromillones del martes 18 de noviembre de 2025.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 18 de noviembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 02, 04, 15, 21y 48 y las estrellas 06 y 12.

El código del Millón ha sido el VPV65531.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un aguacero de gran intensidad deja negocios inundados, calles cortadas y contenedores flotando en Avilés: 'Esto parecía como una pequeña dana
  2. El duro relato de la familia de la joven apuñalada por su cuñada en Candamo: 'No podíamos con ella entre cuatro
  3. Tomasín está 'de viaje' a Luarca para renovar su DNI y rechaza volver a casa: compró chorizo, jamón y callos en Obona para seguir su camino
  4. Drama en Oviedo: herido muy grave un hombre de 35 años tras recibir el impacto de una rama
  5. El mercadillo navideño más bonito de Asturias: último año para disfrutarlo tras los últimos cambios
  6. Asturias estrena su árbol de Navidad más alto y no estará en el centro de la localidad: el gran símbolo de bienvenida navideña a la entrada de la ciudad
  7. El mercadillo de Navidad rural más bonito de Europa está en el norte de España: una villa a hora y media de Gijón que se ilumina con 500.000 bombillas
  8. El multimillonario proyecto para impulsar el deporte en Oviedo que empezará a tomar forma 'en semanas

Al menos trece muertos en un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano

Al menos trece muertos en un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano

Salas comunitarias de ocio, aparcamiento y jardines: Mieres, ante el inminente inicio de la construcción de los 37 pisos tutelados para mayores

Salas comunitarias de ocio, aparcamiento y jardines: Mieres, ante el inminente inicio de la construcción de los 37 pisos tutelados para mayores

Sorteo Euromillones del martes 18 de noviembre de 2025

Sorteo Euromillones del martes 18 de noviembre de 2025

Franco ha muerto, sus ideales...deberían

Breve inventario de pros y contras

Lissorgues y su integral visión de Leopoldo Alas, "Clarín"

"Movember", el movimiento para la salud del hombre

El boato

Tracking Pixel Contents