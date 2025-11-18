Vuelve Xaime Martínez, el premio nacional de poesía joven que escribe en llingua: "Ya sabemos que la literatura en asturiano es universal"

Xaime Martínez (Oviedo ,1993) no había publicado un libro de poemas desde que, en 2019, ganó el Premio Nacional de Poesía Joven con "Cuerpos perdidos en las morgues. Una novela de detectives'. Novelista, guionista, músico, este joven filólogo experto en Feijoo que trabaja como profesor de instituto en Llanes vuelve a la poesía firma "Pábilun", un poemario editado por el sello catalán Ultramarinos en su versión original en asturiano y también traducido al castellano Fruela Fernández. La obra se presenta este jueves día 20 en la librería Matadero de Oviedo, a las 19,30 horas, con la participación del autor acompañado del escritor y profesor Moisés Mori.

-Si le parece, empecemos por el título, por qué “Pábilun” y de qué habla.

-Pábilun ye una palabra qu'apaez en dalgunos cantares tradicionales asturianos, sobre manera nos del suroccidente y nos vaqueiros. Interésame porque nun se sabe mui bien qué significa nin d'ónde vien. Paez ser que ye una onomatopeya, que representa'l propiu soníu del pandeiru o de la pandereta. Otra xente vencéyalo col pábilu, esto ye, cola mecha de les veles y, poro, tirar del pábilu ye llamar al baille. Entós, pábilun ye una palabra que, ensin que la comprendamos dafechu, fai coses. Eso mesmo ye lo que me presta de la poesía.

-Este poemario es un viaje con tres paradas. ¿Qué recorre usted?

-Caún de los capítulos del llibru ye un poema llargu dedicáu a caúna de les tres estaciones (Xuan Bello dicía que n'Asturies namás tenemos trés: primavera, seronda y hibiernu) y nun día representativu d'elles. El primeru, «El filandón de los muertos», sitúase na nueche d'ánimes. El segundu, «Iko Iko», nel antroxu; y el terceru, «Quema y contraquema», na nueche de san Xuan. La idea ye investigar la temporalidá asturiana, entender cómo concebimos verdareramente'l tiempu.

-Si le parece, vayamos por partes. ¿Qué vive el poeta en la nueche de ánimes?

-El primer cantu narra'l descensu d'un poeta a los infiernos pa entruga-yos coses a los muertos: estos son el clásicu Virxiliu, o les filósofes Simone Weill y Hannah Arendt, pero tamién figures populares, como'l criáu del conde de Tiraña o un pastor qu'alimenta a una culiebra.

-¿Y en el capítulo de la mazcarada?

-Nesa parte, ye una mázcara la que se dirixe a una segunda persona pente medies d'una serie de cantares: entruga, asina, sobre la rellación de les persones coles mázcares que llevamos (xustamente, persona en llatín significaba 'mázcara'), sobre les responsabilidaes que suponen les identidaes que mos colgamos enriba... Y va adentrándose nel llinguaxe absurdu, nel sinsentíu que ye tan característicu del antroxu y de les fiestes d'hibiernu.

-La última parte el autor se transforma en salmón que remonta el Sella…

-Bono, l'autor nun sé si se tresforma (anque nun-y importaría), pero sí qu'hai un salmón. La última parte ta concebida como una especie de traxedia en versu, con un salmón como protagonista. Xube'l ríu na nueche de san Xuan, cuando la viesca entama a quemar (el fueu ye l'elementu más importante d'esti poema). Nesta parte afóndase nel calter neciu y adorable del salmón, que dexa de comer en cuantes llega al ríu y sabe que, en llegando al so destín, va topar la muerte.

-El poemario está editado por un sello barcelonés, en el asturiano original y traducido al castellano. ¿Qué encuentra usted en la llingua que no pueda enunciar en español?

-Ye una suerte qu'un sellu tan curiosu y reputáu como Ultramarinos tea interesáu na poesía asturiana, que tan perbién representada nel so catálogu (pienso en María García Díaz, Andrea Abello o Alberto Cardín), y cuido que n'Asturies nun somos mui conscientes d'ello. En cualesquier casu, no que fai al asturianu, ye una llingua con unes posibilidaes lliteraries estreames de les del castellán, a lo menos pa min. El castellanu ye una llingua yá mui fecha, que ta normalizada dende hai munchos sieglos (lo que tien munches consecuencies positives, obviamente). L'asturianu, pela cueta, permite xugar muncho más, ye una llingua más indecisa, queda más por facer. Eso violo mui bien un autor como Fernán-Coronas, que nos munchísimos testos inéditos que dexó, yá na primer metá del sieglu XX, falaba de polimorfismu, de la capacidá d'emplegar estremaes variaciones de les palabres asturianes por motivos estéticos.

-¿Qué futuro tiene la llingua en Asturias?

-El que quieran los asturianos.

-¿Y qué puede aportar su generación de autores en llingua al asturiano?

-Cuido que la nuesa xeneración ye heriede d'un llegáu perimportante: saber que podemos dicir cualesquier cosa n'asturianu. Los autores del Rexurdimientu rozaron el camín. Enancharon lo que los sociólogos llamen «l'espaciu de posibles», esto ye, lo que se puede facer. La nuesa xeneración educóse lliterariamente, de mano, sabiendo que la lliteratura asturiana ye universal y, d'otra, coles nueves posibilidaes pa lleer a otros poetes y interectuar con ellos, gracies en bona midida a Internet. Nós nun entamamos a escribir en revistes de papel: entamamos en blogs, y lleíemos a poetes mexicanos o chilenos o norteamericanos cola naturalidá que daba la reciente estrañeza d'Internet. Poro, podemos aportar una mirada particular na conversación contemporánea.

-En 2019 usted recibió el Premio Nacional de Poesía Joven. Ahora va a ser padre, entra en la madurez, ¿cómo ha cambiado su poesía? ¿ha cambiado?

-Una amiga diz qu'esti ye'l mio llibru más folk, pero yo creo que lo diz porque agora vivo nun pueblu. D'otra manera, por muncho que lo intente, sigo siendo yo mesmu.

-Usted es novelista, guionista, músico y poeta, también profesor y experto en Feijoo. ¿Qué le define más?

-Yo siéntome escritor, sobre manera polo que dicía Thomas Mann nun cuentu: un escritor ye una persona a la que-y cuesta escribir más qu'al restu. Escribo muncho y escribo munches coses, pero sobre manera escribo (y bien me cuesta).

-La última: ¿hay algo común que defina a los literatos españoles de su generación o son cada uno de su padre y de su madre?

-De xuru, hai unes condiciones de producción específiques de la nuesa dómina y de la nuesa xeneración: por exemplu, yá falábemos primero de la importancia del primer Internet, la socialización al traviés de blogs, etc. Nun sabría dicir cómo se traduz eso na nuesa escritura, pero sé qu'ensin ello sedríemos otros escritores.