La boda por sorpresa de Luis Medina

La trágica muerte de Encarnita Polo llena toda las portadas de un quiosco rosa más bien negro. Las revistas se dedican a analizar las circunstancias que rodearon el crimen de la cantante y actriz, fallecida en el geriátrico tras ser estrangulada por un residente que apenas llevaba dos días en el centro.

Pero hay más noticias y buenas. Como la boda sorpresa de Luis Medina y Clara Caruana que cuenta “Hola”, en cuya portada se cuela en grande Marta Sánchez con su hija Paula. Posan juntas para celebrar 40 años de carrera de la cantante. Más: Rosario y Mariola emprenden proyectos juntas; y Rosalía triunfa en todo el mundo.

En “Semana” desvelan que Cayetano Rivera está enamorado de una reportera de la tele. Mientras, su hermano Kiko Rivera se ha ido de compras navideñas “muy bien acompañado”. Al lado va una foto del hijo de Isabel Pantoja junto a una joven. Y otra boda, la de Santiago Cañizares.

El enlace se ve también en la portada de “Lecturas”, donde se fijan en la sonada ruptura de “Los Javis”. La pareja de directores lleva unos meses cada uno por su lado y ahora han puesto su casa (más bien casoplón) a la venta: 5 millones.

Para “Diez Minutos” la noticia está en el clan Pantoja: Kiko Rivera se fue a por sus hijas para pasar el fin de semana (jugaron en una piscina de bolas) y su hermana Isa se plantea perdonarle. Además de la boda de Cañizares, ventanita para Chenoa, que cuenta que de pequeña sufrió acoso en la escuela. Sudaca y panchita era como la llamaban.