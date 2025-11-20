La mejor oferta del Black Friday te la trae LA NUEVA ESPAÑA: los contenidos web del periódico por solo 36 euros al año

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L. L.

La mejor oferta de Black Friday te la trae LA NUEVA ESPAÑA. Este periódico te trae la suscripción a los contenidos web por solo 36 euros al año, antes 49,99 euros. Un 25% de descuento para disfrutar de toda la actualidad de Asturias en tus dispositivos móviles.

La cabecera quiere que los asturianos puedan mantenerse al día y estar informados de la mejor manera posible con esta increíble oferta. Así, podrás tener a tu alcance todas las informaciones exclusivas del diario y también las noticias de última hora, suplementos y contenidos multimedia.

La suscripción digital al periódico permite vivir las 24 horas pegado a la información regional, con portadas actualizadas constantemente y secciones que apuestan con fuerza por el periodismo local. Asimismo, da acceso a todos los contenidos premium, con piezas multimedia, gráficos y producciones especiales, e informaciones de suma utilidad para los asturianos.

La taquilla de cine se anima esta semana con 'Wicked 2', una de las películas del año

La inversión en hidrógeno verde sitúa a Huelva como motor estratégico

La histórica Brigada de Salvamento Minero, en riesgo de desaparición: los 19 integrantes presentan su renuncia (por estos motivos)

Esta es la novedosa apuesta deportiva impulsada en Ribadesella por aficionados y profesionales

La conexión eléctrica del norte de Córdoba queda en el aire hasta después de 2030

Extremadura consolida su peso en el mapa eléctrico

