Tímida conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco en Mingorrubio y el Valle de Cuelgamuros

"¡Viva España!", grita una persona de unos 55 años al salir de la misa diaria del Valle de Cuelgamuros, en El Escorial, adonde han acudido unas 200 personas en la conmemoración del 50 aniversario del dictador Francisco Franco. "¡Viva!", le replican desde varios lugares al hombre. Tras la homilía, los diferentes grupos de asistentes, principalmente personas que rondan los 60, se dispersan por la explanada para departir. Minutos más tarde una veintena de ellos se junta en las escaleras para inmortalizar el momento con el brazo en alto.

Pese a que no hay agentes de la Guardia Civil como en otras ocasiones, se evita proferir cánticos franquistas o exhibir simología de exaltación de la dictadura, algo que ha acarreado multas con anterioridad en este mismo lugar por incumplir la Ley de Memoria Histórica. Algunos de los asistentes salen tapándose el rostro para no ser reconocidos ya que hay varias cámaras de medios de comunicación grabando la salida de la misa.

"Mira", dice Gabriela, que ha venido ex profeso a Madrid desde Alemania, donde vive, para vivir los 'actos' organizados por el aniversario, "Franco fue un jefe de Estado que evitó que el comunismo entrara en Europa, eso es así". "Yo suelo venir, de vez en cuando, pero la verdad", señala señora, que lleva un abrigo de pieles, "es que esperaba más gente".

"Un problema de seguridad"

Entre sus acompañantes está su hijo, José Antonio -"así le bautizamos", dice haciendo un gesto su madre como dando a entender por qué-, que asegura que entre sus amigos en España hay muchos simpatizantes del dictador. "Es que aquí ahora hay un problema de seguridad muy grande que no había entonces y, además, esto del wokismo a la gente joven le cansa", afirma el joven, de 21 años, que luce una corbata con la bandera de España. "La verdad es que, pese a todo lo que pasa", interrumpe su madre, "Franco ya no va a volver porque está muerto".

"Nosotros es que solemos venir a misa", se excusa un hombre que ha venido con su pareja y otro matrimonio más y que de primeras evita admitir que ha venido por los 50 años de la muerte de Franco. "Están dejando que esto muera, se va abandonando, hubo un problema en la carretera de acceso y tardaron tiempo en arreglarlo", lamenta el asistente, en un comentario repetido entre los habituales del lugar.

Acto en el cementerio de Mingorrubio, donde se encuentran los restos de Francisco Franco, en recuerdo del 50 aniversario de la muerte del dictador. / José Luis Roca

Muchos acuden con asiduidad a la misa diaria de las 11 horas que ofrecen los monjes benedictinos que viven al lado de la Basílica. "No pagues, ¡eh! Ni se te ocurra", le dice uno de ellos a este periodista cuando pregunta si se puede entrar ya a la carretera de acceso a la Basílica sobre las 10.20 horas, cuando al menos 30 coches hacen cola para entrar. "A partir de las 10.30 la entrada es gratis si vas a misa", razona el visitante.

Visitas desde Polonia

Hoy, 20-N, el Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos, ha recibido más visitantes del extranjero, entre ellos Michael, que vino este miércoles desde Polonia junto a seis personas más de "lobbys de partidos conservadores". "Es precioso esto", dice mientras da una prolongada bocanada de aire desde la explanada, y destaca la "importante labor" de Franco, que "evitó que el comunismo entrara por el suroeste de Europa y ayudara a conquistarla". "Permitió que España no fuera estalinista, de la órbita de la actual Rusia, cuya maldad estamos viendo ahora en Ucrania", prosigue.

Durante la misa, el padre benedictino no hizo referencia directas al dictador ni a la dictadura, pero se aproximó bastante en la parte de los ruegos, cuando pidió rezar por "nuestra patria", por "la herencia de la fe católica y sus santos mártires" o por que "los caídos descansen en paz eternamente y su recuerdo fomente la paz".

En el cementerio de Mingorrubio (El Pardo), adonde fue trasladado el dictador tras ser exhumado al mausoleo familiar, acudieron este jueves decenas de simpatizantes del régimen, que cantaron a su vez el "Cara al sol" frente a la tumba de Franco, rodeada de coronas de flores, estampas religiosas y banderas de España, algunas de ella preconstitucionales. Fue cerca de la una de la tarde, cuando se celebró una ofrenda floral presidida por José Luis Corral, presidente del Movimiento Católico Español, que realizó una encendida defensa del franquismo.