Manifestación

Miles de personas piden en Madrid justicia para las 7.921 víctimas de la pandemia en residencias

Los manifestantes han recorrido de nuevo las calles del centro de la capital, desde la plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso

Vista de la manifestación convocada por Marea de Residencias en Madrid.

Vista de la manifestación convocada por Marea de Residencias en Madrid. / EFE

Miles de personas se han vuelto a manifestar este sábado en Madrid para reclamar "justicia" y "dignidad" para las 7.921 víctimas de residencias de mayores en la región durante la pandemia, y exigir un cambio de modelo asistencial en estos centros.

Convocados por la plataforma Marea de Residencias, los manifestantes han recorrido de nuevo las calles del centro de la capital, desde la plaza de Cibeles hasta la Puerta del Sol, frente a la sede del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.

Bajo el lema "¡Justicia para las víctimas en las residencias! ¡Para los vivos dignidad, derechos humanos!", la movilización busca honrar la memoria de las 7.291 víctimas mortales registradas en residencias madrileñas durante la pandemia de coronavirus de 2020 y denunciar el "abandono institucional" actual de los mayores.

MADRID (ESPAÑA), 22/11/2025.- Vista de la manifestación convocada por Marea de Residencias en Madrid este sábado para reclamar justicia para las víctimas de la pandemia y exigir un cambio de modelo asistencial. EFE/ Daniel Gonzalez

Vista de la manifestación convocada por Marea de Residencias en Madrid. / EFE

La organización advierte que la ausencia de justicia fomenta la impunidad y puede conducir a la repetición de errores ante una nueva crisis.

Una de las principales reivindicaciones es la aprobación de una Ley de Residencias Estatal, que garantice los derechos y la dignidad a las personas que viven en estos centros y que asegure unas condiciones laborales adecuadas para el personal que se dedica a los cuidados.

La plataforma defiende un modelo público de residencias y argumenta que los estudios post-pandemia muestran que los centros de gestión privada -"colaboración público-privada"- registraron una mortalidad superior a los públicos, pero las administraciones siguen apostando por este modelo "sin tener en cuenta la trágica experiencia pasada".

Más Madrid ha acudido a apoyar a los familiares de los fallecidos en las residencias que "murieron de forma indigna" durante la pandemia, y sobre lo que han vuelto a reclamar una investigación "rigurosa".

Vista de la manifestación convocada por Marea de Residencias en Madrid este sábado para reclamar justicia para las víctimas de la pandemia y exigir un cambio de modelo asistencial. EFE/ Daniel Gonzalez

Vista de la manifestación convocada por Marea de Residencias en Madrid. / EFE

"La memoria no se negocia y la dignidad no debe ser pisoteada", ha afirmado la diputada de Más Madrid Diana Paredes, que ha celebrado "la batalla" de los familiares contra "el silencio institucional" del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que, ha denunciado, lleva cinco años sin escucharles.

Y ha subrayado que los familiares continuarán luchando en los tribunales "hasta que el último responsable de los protocolos de la vergüenza se siente en el banquillo y paguen por lo que hicieron".

