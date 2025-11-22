Iglesia
El presidente de la Conferencia Episcopal critica a algunos medios tras las noticias sobre el obispo de Cádiz y el fiscal general
"Algunos medios mantienen la inocencia de quien ya ha sido condenado y afirman la culpabilidad, con ejecución en la plaza pública, de quien no ha sido juzgado", ha apuntado Luis Argüello
EFE
El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha criticado la diferente "vara de medir" de algunos medios tras las acusaciones de culpabilidad al hasta hoy obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, de la acusación de abuso sexual a un menor sin haber sido juzgado, a la vez que mantienen "la inocencia de quien ya ha sido condenado", días después de conocerse el fallo sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
"Algunos medios mantienen la inocencia de quien ya ha sido condenado y afirman la culpabilidad, con ejecución en la plaza pública, de quien no ha sido juzgado. Es necesario que revisen su vara de medir. Va en ello la salud de nuestra democracia y el bien de nuestra convivencia". Con este mensaje en su cuenta en X monseñor Argüello manifestaba, sin dar nombres, su malestar tras el tratamiento que algunos medios están dando a un caso y a otro.
Zornoza, cuya renuncia como obispo de Cádiz ha sido aceptada este sábado por el papa León XIV, se enfrenta actualmente a unas acusaciones, publicadas en El País, de abusos sexuales a un menor cuando estaba en el seminario de Getafe (Madrid) y que el prelado ha calificado de "injustas y falsas".
En su boletín del sábado, el Vaticano ha comunicado la aceptación de la renuncia por parte del papa, sin explicar los motivos de la decisión, mientras que la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha anunciado que el actual obispo auxiliar de Sevilla, monseñor Ramón Darío Valdivia, ha sido designado como administrador Apostólico de la Diócesis de Cádiz y Ceuta.
Zornoza ha valorado la aceptación de su renuncia y ha asegurado que acoge la decisión "con paz y fe", mientras afronta "con serenidad y confianza en Dios" la defensa ante una acusación de abusos sexuales que considera "injusta y falsa".
Como es obligación para los prelados, Zorzona puso hace 15 meses, al cumplir los 75 años, su cargo a disposición del papa, pero hasta el momento y debido a la llegada del nuevo pontífice no se había aceptado.
La publicación en 'El País' de la denuncia de abusos a un menor entre 1994 y principios de los años 2000, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de la diócesis getafense podría haber acelerado la decisión de León XIV, quien a una pregunta de los medios el pasado martes dijo que "hay que permitir que siga la investigación" en el Vaticano y después, según concluya, llegarán "las consecuencias".
- Se consuma la tragedia en la mina de Cangas del Narcea: hallan muertos a los dos atrapados por el derrumbe
- El BOE lo hace oficial y también afecta a Asturias: adiós a los ciclistas de los arcenes de las carreteras nacionales tras la nueva ordenanza vial
- La clave de la absolución de los cuatro portugueses acusados de la violación del Carmen, en Gijón: un vídeo grabado sin que las chicas lo supieran
- Desgarro por otra tragedia minera con dos muertos en Cangas del Narcea: 'Es una desgracia muy grande', asegura el dueño de la explotación
- Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
- La primera gran nevada del otoño en uno de los techos de Asturias: cinco centímetros de nieve, niños sin colegio y los ganaderos guardan las vacas hasta primavera
- Tres heridos y al menos diez coches implicados en un accidente en la Autovía del Cantábrico a la altura de Ribadesella
- La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del spray obligatorio: hasta 200 euros de multa