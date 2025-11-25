Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteos

Sorteo Euromillones del martes 25 de noviembre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del martes 25 de noviembre de 2025.

Sorteo Euromillones del martes 25 de noviembre de 2025.

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 25 de noviembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 6, 11, 17, 35 y 44 y las estrellas 3 y 7.

El código del Millón ha sido el VVX30432.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nuevo foco de venta de droga en Oviedo preocupa a los vecinos: este es lugar donde los 'camellos' se encuentran más cómodos en la ciudad
  2. Oviedo, como en Vigo y en Madrid: todos los detalles del encendido de las luces de Navidad en la capital asturiana con DJ, coro, un grupo de versiones y hasta pompas de jabón
  3. Dimite el vicesecretario del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Asturias que tildó a sus propios visados de 'sacadinero
  4. Los aparcamientos de El Molinón y de Hermanos Castro prohibirán que estacionen caravanas
  5. La pesadilla de un padre asturiano que estuvo cuatro años sin poder ver a su hijo: su mujer le denunció por malos tratos, le pusieron una orden de alejamiento y ahora... ha quedado absuelto
  6. La Guardia Civil vigila los maleteros de los asturianos en busca del recambio o 'galleta' obligatorio: hasta 200 euros de multa
  7. La sincera reflexión del entrenador del Rayo sobre el arbitraje en el Tartiere: “La acción de Mendy podía ser roja y el penalti parece un forcejeo”
  8. Así afecta a Asturias el nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías que ha implantado la DGT

El ovetense Eduardo Fernández vende vino online a los británicos: "El consumidor quiere autenticidad, conocer la historia detrás de cada botella"

El ovetense Eduardo Fernández vende vino online a los británicos: "El consumidor quiere autenticidad, conocer la historia detrás de cada botella"

Pedro de Silva presenta sus memorias en La Nueva España: "Jamás consideré una afrenta que me llamaran el Asomáu"

Los centros educativos de Gijón celebran el 25N (en imágenes)

Los centros educativos de Gijón celebran el 25N (en imágenes)

Acaban de aterrizar en Sephora, Primor y Amazon estas ofertas por Black Friday que no dejaremos escapar

Acaban de aterrizar en Sephora, Primor y Amazon estas ofertas por Black Friday que no dejaremos escapar

El mundo al revés, el malo es el Fiscal y el bueno el delincuente

El arte de absolver y de condenar

Ancianas pero que muy alegres

Un Planeta mediocre

Tracking Pixel Contents