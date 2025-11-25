La violencia machista incrementa los intentos de suicidio entre las víctimas

Un estudio global publicado en el Journal of Affective Disorders concluye, tras analizar 34 diferentes investigaciones de 17 países, que la violencia de génerose asocia con una "mayor probabilidad" de ideación suicida e intentos de suicidio entre las víctimas.

El estudio, publicado este mismo año, detalla que un factor de riesgo notable es el del "abuso psicológico". Para los investigadores, es determinante "integrar la detección de la violencia de pareja en los servicios de salud mental" mediante intervenciones "personalizadas" por parte de los profesionales. El objetivo ha de ser identificar de forma preventiva los primeros síntomas para prevenir los intentos de suicidio.

Los investigadores, un equipo de científicos iraníes y británicos, reclaman "fortalecer los sistemas de apoyo, incluyendo el asesoramiento y la asistencia jurídica, es vital para mitigar tanto la ideación suicida como los intentos de suicidio".

Los resultados

Existe una asociación moderada y directa entre la violencia de género y los resultados suicidas. La violencia psicológica está más asociada con la ideación suicida de forma más clara. También hay relación entre las ideas de suicidio y las violencias física y sexual. Las probabilidades de suicidio son de entre 3 a 5 veces mayores que en relación a las mujeres que no han experimentado esta violencia machista.

"No voy a girar el volante"

"Mi ex siempre había sido muy posesivo, celoso, muy controlador, al principio no le daba demasiada importancia. Siempre intentaba justificar cuando bebía y armaba esos follones en casa y rompía cosas y me insultaba y me maltrataba, en definitiva, pensaba que no era él". Así empieza Carmen Prieto su relato sobre el maltrato sufrido en su matrimonio. Lo explica en el documental 'Anhedonia dins la depressió' ('Anhedonia dentro de la depresión') en el que explica que cuando decidió irse de casa fue el momento en el que "cada vez me iba hundiendo más en la depresión, fue cuando realmente caí en lo más hondo". En el relato de Carmen están también las ideas suicidas, como cuando explica que un día conduciendo por una carretera pensó en "no girar el volante".

"He cambiado"

Carmen explica en el transcurso del documental su lucha contra la depresión durante años. Reconoce que ha tenido dificultades para relacionarse con la gente y que existen antecedentes en su familia de trastornos mentales. Con el paso de los meses y los años, Carmen relata como a través de su pasión por el teatro y el doblaje, ha conseguido tirar adelante: "Me noto muy diferente a hace un par de años o tres, muy diferente. He cambiado, creo".

Una relación bidireccional

También la OMS ha publicado referencias científicas sobre las consecuencias del maltrato y de la violencia sexual sobre la salud mental de las víctimas. En un informe de marzo del 2024, se indica que "el estrés traumático es el principal mecanismo que explica por qué la violencia de pareja puede causar depresión e intentos de suicidio". En concreto, la exposición a eventos traumáticos puede generar estrés, miedo y aislamiento lo que, a su vez, puede provocar depresión y conductas suicidas.

"La relación puede ser bidireccional: -advierten los investigadores- otros estudios sugieren que las mujeres con graves problemas de salud mental son más propensas a sufrir victimización violenta". La exposición a la violencia y otros traumas durante el desarrollo y la primera infancia también pueden desempeñar "un papel importante en la predicción tanto de la violencia como de la depresión":