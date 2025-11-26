Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

280.000 metros cuadrados de magia: el mercado navideño más grande de Europa acaba de abrir sus puertas

Si no tienes planes para el próximo puente de la Constitución, aquí tienes uno excepcional: 280.000 metros cuadrados de magia en el mercado navideño más grande de Europa que acaba de abrir sus puertas.

Un mercado que rivaliza con los de Estrasburgo o Núremberg, y destaca por su belleza, tal y como recoge la revista París Secret. Y es que cada invierno, la ciudad romana de Craiova se ilumina con una energía festiva única, y la edición de este año del mercado navideño catapulta a la ciudad a la categoría de destinos más encantadores de Europa.

El mercado está distribuido en varias plazas emblemáticas como Mihai Viteazul, Frații Buzești, la Plaza del Teatro Nacional y la zona peatonal del centro de la ciudad, ocupando aproximadamente 280.000 metros cuadrados.

En esta ocasión, el mercado de Craiova está inspirado en el tema de "El Cascanueces". Así se pueden ver soldados gigantes, bailarinas iluminadas y decoraciones inspiradas en el ballet, expuestas por toda la ciudad. Las instalaciones están diseñadas como un recorrido artístico donde cada ubicación ofrece una atmósfera diferente.

El mercado cuenta con más de 90 puestos bellamente decorados, ubicados en las zonas más animadas de Craiova. Aquí se puede adquirir artesanía local, juguetes retro, adornos navideños tallados a mano y todo tipo de creaciones: todo está diseñado para ofrecer una experiencia encantadora y acogedora. Para los más golosos, se ofrecen platos navideños como vino caliente, pan de jengibre y chocolate caliente. Estos se complementan con clásicos rumanos como el cozonac (un tipo de guiso), el gogoși (una especie de masa frita), salchichas a la parrilla y platos tradicionales preparados en el lugar.

Además de todo esto, se puede encontrar una pista de hielo XXL , una noria panorámica, atracciones retro y un tobogán aéreo para sobrevolar las decoracione. Por la noche, las fachadas de los edificios se transforman con proyecciones de luz y espectáculos visuales. También hay conciertos en vivo, coros infantiles y actuaciones artísticas. Incluso hay talleres creativos donde los niños crean decoraciones, figuritas y pequeños regalos.

Escapada invernal

El mercado navideño de Craiova es una escapada invernal verdaderamente única en Europa. Con su vibrante ambiente, artesanía local y encantadoras atracciones, encarna el gran espectáculo navideño, conservando la autenticidad.

