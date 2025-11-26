Antonio Resines, en la UCI

María Palacios protagoniza en “Hola” una portada que dará que hablar y no se librará de la polémica. “Ni víctima ni cómplice”, clama la mujer de Alesandro Lecquio, despedido de Mediaset en medio de acusaciones de maltrato a varias mujeres anteriormente. Su esposa de las últimas tres décadas ha querido dar un paso al frente para defenderle. La familia Carmona Verdasco se presenta en sociedad: Juan Carmona y María Verdasco posan con sus tres hijas, felices en una casa que dicen que por momento es “un locura”. Ventanita para la Reina Sofía -que no falta en ninguna portada del quiosco rosa- tras recibir el Toisón de Oro y reunir a toda su familia, que no es fácil, en El Pardo para celebrarlo con un almuerzo.

En “Semana” foto para la monarca con su hijo Felipe VI, en grande. Y luego tres llamadas: Antonio Resines, ingresado en la UCI; Marc Ostaercevic, pidiendo un monumento por “aguantar” a Normal Duval; y Belén Esteban, “pletórica” tras la condena a su exrepresentante por quitarle dinero.

Foto con la Princesa Leonor es la que escogen en “Lecturas”, donde Pilar Eyre realiza un crítico análisis con el acto de Toisón para la Reina Sofía. La revista habla del círculo íntimo de Rosalía, aseguran que hay cisma familiar tras el cumpleaños de la niña de Anabel Pantoja y cuentan que Andreu Buenafuente ha dejado el trabajo por prescripción médica.

Aitana y Plex tienen planes de ir un paso más allá en su relación, desvela con misterio “Diez Minutos” en portada. Se supone que se irán a vivir juntos. Sonsoles Ónega habla de la enfermedad de su hijo, diabetes, para ayudar a todos los que la padecen; María Toledo ha bautizado al suyo; y Tamara Falcó se fue de fiesta de cumpleaños, el 44, con su marido Íñigo Onieva.