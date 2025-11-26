Sanidad alerta de problemas de suministro de un medicamento para las arritmias cardiacas y la intervención precoz del infarto

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) informa de que Tenormin 0,5 mg/ml solución inyectable, 5 ampollas de 10 ml. (CN 966317) presenta problemas de suministro debido a un aumento en la demanda. Está indicado para el tratamiento de arritmias cardíacas y para la intervención precoz en la fase aguda del infarto agudo de miocardio.

Así lo ha comunicado Atnahs Pharma Netherlands B. V., titular de la autorización de comercialización de este medicamento, que actualmente está distribuyendo de manera controlada las limitadas unidades que tiene en stock. Según la información trasladada por el laboratorio, la falta de suministro se prevé que se prolongue hasta febrero de 2026.

Único medicamento

Tenormin 0,5 mg/ml solución inyectable, 5 ampollas de 10 ml, contiene como principio activo atenolol, un agente beta-bloqueante selectivo (beta-1). Es el único medicamento autorizado y comercializado en España con este principio activo, dosis y forma farmacéutica.

Dado el importante impacto que supone la falta de este medicamento, y con el objetivo de garantizar el acceso de los pacientes al tratamiento, la AEMPS está realizando gestiones para importar medicamento extranjero. "No obstante, hasta la fecha no ha sido posible localizar unidades de este medicamento en otros mercados", indica la Agencia.

Alternativas

Aunque no existe otro medicamento autorizado y comercializado en el mercado nacional que contenga atenolol como principio activo para la vía parenteral, sí existen otros medicamentos en formulación inyectable que pueden considerarse alternativas terapéuticas en función de la situación clínica, como otros beta-bloqueantes intravenosos o antiarrítmicos intravenosos pertenecientes a otros grupos farmacológicos.

La AEMPS está realizando "todas las gestiones necesarias" para solventar esta situación lo antes posible y mantiene contacto con los laboratorios que comercializan las potenciales alternativas terapéuticas para tratar de aumentar su producción. Además, recuerda que dispone de un listado de problemas de suministro que se actualiza de manera permanente para facilitar el seguimiento de este tipo de incidencias.