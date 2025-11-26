"La soledad no deseada es la gran epidemia silenciosa de este siglo", coinciden Cataluña y Asturias

Luchar contra la soledad no deseada, definida como “la gran epidemia silenciosa de este siglo”; aprovechar a la generación senior, los mayores de 55 años; y reforzar el estado de bienestar.

Esos son los principales retos demográficos a los que se enfrentan algunas comunidades autónomas, como quedó patente este miércoles en la mesa redonda “Demografía, longevidad, salud y cuidados: políticas para una sociedad del bienestar”, celebrada en el foro España 360, organizado en Madrid por el grupo Prensa Ibérica.

Mónica Martínez, consellera de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña; Gimena Llamedo, vicepresidenta y consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo del Principado de Asturias; y Juan Fernández, director del Centro de Investigación Ageingomics de Fundación MAPFRE, debatieron sobre las políticas a seguir en estos ámbitos en una charla moderada por Gonzalo Martínez Peón, director de LA NUEVA ESPAÑA.

“El aumento de la esperanza de vida (84,01 años en 2024) es un éxito del estado de bienestar y un reto para las sociedades, que deben adaptarse a la nueva realidad. En Cataluña nos enfrentamos a una doble realidad: zonas rurales despobladas y grandes urbes con núcleos de soledad no deseada y desigualdad”, señaló Martínez.

La consellera explicó algunas de las políticas aplicadas por la Generalitat, donde gobierna Salvador Illa (PSC). Destacó un proyecto basado en inteligencia artificial que detecta qué personas pueden estar en riesgo de sufrir soledad no deseada, además de identificar a potenciales “personas protectoras” capaces de avisar ante situaciones de riesgo, como taxistas o farmacéuticos, que podrían ser ejemplos.

Martínez calificó esta soledad como “la gran epidemia silenciosa del siglo XXI”, definición compartida por el resto de ponentes. También insistió en unir los ámbitos social y sanitario y reclamó “poner números encima de la mesa, porque es el momento de la planificación y la reflexión, como sucedió con el cambio climático”.

Gimena Llamedo subrayó que, para el Gobierno asturiano, liderado por Adrián Barbón (PSOE), “las políticas de reto demográfico son políticas de Estado”. Señaló que la realidad de Asturias ha cambiado en los últimos años, con una comunidad que vuelve a ganar población gracias a la inmigración, aunque la baja natalidad continúa siendo un desafío.

“Después de muchos años siendo tierra de emigrantes, ahora también somos una tierra de acogida. Además, estamos en cifras récord de retorno de asturianos: 1.500 el año pasado. Crecemos en población por encima de la media española”, afirmó. Llamedo vinculó estos datos al “momento de la región”, que avanza “en actividad económica y en calidad de vida con políticas transversales e integrales”, lo que convierte a Asturias en “una tierra atractiva para vivir y trabajar”.

Sobre la soledad no deseada, explicó que los mayores problemas se detectan en las zonas urbanas, donde los ayuntamientos desempeñan un papel esencial, y defendió la necesidad de “una reflexión colectiva”. También calificó el aumento de la esperanza de vida como un “éxito social”.

El potencial de la generación senior

Juan Fernández, de Fundación MAPFRE, puso en valor “el potencial” de la generación senior, formada por quienes superan los 55 años. “Hay que aprovechar a las personas que quieren seguir contribuyendo. Tenemos que facilitar que quienes quieran seguir siendo activos después de la jubilación lo puedan hacer”.