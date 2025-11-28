¿Duermes o descansas? El camión del sueño que diagnostica posibles trastornos

¿Qué pasa en nuestro cerebro mientras dormimos? Básicamente, descansa, lo que significa que resetea y desconecta, algo necesario para que al día siguiente vuelva a tener la capacidad de asimilar todo lo que pasa a nuestro alrededor. Si uno no descansa, eso no ocurre y de ahí la importancia de tener un sueño saludable. Esa es la idea fundamental que se quiso transmitir a los zamoranos desde el camión de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ) que se incluyó dentro de las actividades del VII Congreso Internacional Silver Economy de Zamora.

Dividido en varias zonas, la unidad móvil permitió a los ciudadanos poner a prueba su sueño. Entre las afecciones más comunes, la apnea del sueño que se produce cuando uno no respira bien durante la noche. "No oxigenamos bien la sangre, no oxigenamos bien los tejidos y, por tanto, no oxigenamos bien el cerebro y la consecuencia es que hay más riesgo cardiovascular, más riesgo de ictus y más riesgo de tener bastantes enfermedades asociadas al problema circulatorio", indica Cristina Martín, neumóloga en el Hospital Virgen de la Concha.

Trastornos del sueño que se han agravado en la actualidad. "Es una enfermedad que está al alza sobre todo porque cada vez se requieren más horas durante el día, existen los dispositivos electrónicos y la calidad del sueño no es la misma", comenta Susana Sánchez, también médica especialista en enfermedades del aparato respiratorio en Zamora. Trastorno respiratorio que provoca que durante el día se tenga más sueño "porque tu sueño por la noche no es reparador, lo que implica que personas que se dedican a la conducción tengan un altísimo riesgo de accidentes de tráfico, por ejemplo, porque tienen un sueño tan incapacitante que no les permite hacer una vida normal", explica Martín.

No obstante, la apnea no siempre es tan incapacitante, algo que no significa que no sea un problema que se deba tratar y que precise de incorporar mejores hábitos como el dormir ocho horas y no usar dispositivos ni tener grandes estímulos antes de irse a la cama.

Interior del camión del Separ sobre los trastornos respiratorios del sueño. / Víctor Garrido.

Para concienciar sobre todo ello y ofrecer un diagnóstico precoz, los pasajeros del camión del sueño pudieron realizarse distintas pruebas. La primera, probar el colchón inteligente que se adapta a la posición del cuerpo y mide diferentes variables. Además, "ayuda a minimizar los puntos de presión sobre nuestro cuerpo dando un soporte continuo con lo que se consigue uniformidad en el apoyo y reducir el número de vueltas que damos por la noche, con lo cual no vamos a interrumpir los ciclos de sueño", detalla José Carlos Quiroga, de Welltech Electronics. Colchón que se acompaña de una almohada también inteligente que mueve la vía aérea superior con el objetivo de tratar la apnea obstructiva del sueño.

La siguiente parada es el espacio dedicado a los tratamientos y la tercera zona es la cardiometabólica en la que los ciudadanos pueden medirse la saturación de oxígeno y la tensión arterial, pesarse y conocer su composición corporal. Espacio para concienciar sobre los riesgos que la obesidad implica en los trastornos del sueño, tras el cual se accede al "chill out" acondicionado con un sillón relax, en un ambiente cómodo y tenue, a ejemplo de lo que debería ser un cuarto para tener una correcta higiene del sueño. Todo lo contrario a lo que le sucede a una persona con apnea del sueño, algo que se puede experimentar gracias a una gafas de realidad virtual.

El recorrido por la unidad móvil concluye con el diagnóstico por parte de las profesionales sanitarias a través de la evaluación de los parámetros analizados.