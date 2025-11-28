Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ponte a prueba

Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?

Este test recopila en diez preguntas los acontecimientos más relevantes de los últimos días para comprobar cuánto sigues la actualidad

Participa en el test de actualidad semanal.

Participa en el test de actualidad semanal.

Redacción

La semana deja cada día titulares que marcan la conversación pública y llenan los informativos. Para repasar lo esencial y poner a prueba tu conocimiento, te invitamos a participar en nuestro test de actualidad. Diez preguntas que resumen los hechos más destacados de los últimos días y te ayudarán a comprobar si estás realmente al día antes de que arranque una nueva semana de noticias.

TEMAS

  1. Estos son los tres alcaldes asturianos que más cobran, por encima de los 60.000 euros, y hay otros 12 que perciben más de 45.000 euros al año
  2. Asturias se cuela en la final para ser el pueblo con la mejor iluminación de Navidad de toda España gracias a la movilización de sus vecinos
  3. Mael, el niño gijonés de 3 años al que tuvieron que amputarle en junio las manos y las piernas, se queda sin un auxiliar en el colegio por falta de ayuda
  4. Antonio A. Márquez, maestro de Educación Especial, visitó Oviedo: 'Sacar a un niño con necesidades del aula acaba generando exclusión social
  5. Así será la reforma de una de las plazas de Oviedo en la que se registran más caídas de peatones
  6. Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
  7. El templo del pote y de la fabada está en un pueblo asturiano de 200 habitantes y a solo 20 minutos de Oviedo y Gijón: 'El menú del día es excelente
  8. Esta es la tecnológica catalana que prevé instalarse en Asturias (y estos son los empleos de alto perfil que creará)

Así prevé Oviedo desplegar la Zona de Bajas Emisiones: "Será algo relativamente light"

Tres mil personas aspiran este fin de semana en Oviedo a 717 plazas sanitarias: ¿Cómo se organiza una "macro-oposición"?

Helicópteros y trabajos "complejos" en alta montaña: la línea de alta tensión Lada-Velilla estará desmantelada en un año

El Santa Olaya refuerza su proyecto "SwimSafe": la tercera edición llega a más colegios de Gijón y cuenta con la participación de la Autoridad Portuaria

Vivienda, salud, empleo, medioambiente, educación: retos y respuestas desde la España autonómica

Las monjas cismáticas de Belorado vendían por internet obras de arte del convento de gran valor

CTIC comparte su modelo de comunidad energética en RE: ENERGÍA

La curiosa iniciativa del alumnado del colegio Montevil: crear en Gijón un “Parque por los Derechos de la Infancia” diseñado por niños

