La Catedral de Burgos expone las monumentales puertas de bronce creadas por Antonio López

El museo de la catedral de Burgos exhibe desde este sábado las controvertidas puertas de bronce diseñadas por el pintor y escultor Antonio López, que las ha definido como una mezcla de lo cotidiano, plasmado en las dos puertas laterales, y lo sobrenatural, que preside un relieve de Dios padre en la doble hoja de la puerta central.

El artista manchego, que ha tratado de evadirse del movimiento crítico que ha forzado que las puertas no se instalen, al menos por el momento, en la fachada principal de Santa María, ha sido el encargado de defender el complejo escultórico en el acto de inauguración.

"Si la obra es buena da un poco igual el sitio, y si no es buena, también", ha asegurado antes de presentar al público esas tres grandes puertas de bronce, diseñadas para conmemorar los 800 años de la catedral (1221-2021), y que han quedado expuestas en el museo catedralicio.

Seis años ha ocupado el proyecto, encargado a Antonio López en 2019, y que comenzó a recibir críticas en 2021, ante la posibilidad de que las de bronce sustituyeran a las actuales de madera del siglo XVIII de la fachada de Santa María, aunque para entonces el equipo de López ya había empezado a trabajar.

El coordinador de ese equipo, compuesto por diez personas, Gonzalo Jiménez, ha explicado que en esos momentos el artista les dijo: "Vamos a hacer las puertas mejores de que seamos capaces y lo demás no importa".

Tres puertas monumentales con un presupuesto de 1,2 millones

Antonio López ha explicado que el encargo, que han costado 1,2 millones de euros -el 87% pagado por el Cabildo de la Catedral y el resto por varios empresarios- fue un reto porque se salía de su trayectoria, vinculada a lo cotidiano, a su familia, la ciudad y su entorno, plasmados desde un punto de vista figurativo.

"Ha sido un encargo de una envergadura enorme, que no hubiera realizado de otra manera", ha admitido, tras recordar que desde hace miles de años, desde la época egipcia, los artistas han vivido de los encargos y de la obra religiosa, pero la realidad actual es distinta, y más para un pintor figurativo.

El resultado es un conjunto escultórico compuesto por dos puertas laterales, de dos toneladas de peso cada una, y una central de dos hojas, de cuatro toneladas y seis metros de altura, que representa tres momentos de la tradición cristiana.

La puerta de La Anunciación es la dedicada a la Virgen María adolescente, mientras que la de La Encarnación se dedica al Niño Jesús, y en ellas se representa también el jardín del edén, una bandada de estorninos que recuerda al Espíritu Santo, y un relieve que representa la Catedral de Burgos.

En el centro, la puerta de La Creación, con un gran rostro de Dios, un hombre y una mujer, y que pese a sus grandes dimensiones es fácil de abrir y cerrar, como ha demostrado el propio artista bromeando con los medios, y probando la efectividad del sistema de rodamientos que las soporta.

El museo catedralicio, ubicación provisional

El arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha recordado que el emplazamiento de las nuevas puertas en el museo de la catedral será provisional aunque por tiempo indefinido, y que esperarán a ver la acogida para elaborar un estudio de impacto patrimonial y solicitar la ubicación en el lugar para el que fueron concebidas.

Una campaña de recogida de firmas, que sumó 80.000 apoyos, y un manifiesto contrario firmado por expertos en arquitectura, arte o historia, fueron los primeros movimientos críticos, nacidos en 2021.

El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) emitió un informe desfavorable y recomendó al Cabildo que buscara otra ubicación; incluso la Unesco avisó de que podría estar en riesgo la declaración como Patrimonio de la Humanidad.

Con todo ello, el Cabildo optó por plantear varias alternativas a la Comisión de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, que finalmente autorizó su instalación en el museo catedralicio.