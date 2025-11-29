Esta es la inversión que realizó el ganador de un bote de 123 millones de euros en el Euromillones: "Después de ganar el premio, sabía exactamente dónde quería ayudar"
Algo que no ha dejado a nadie indiferente
¿Qué harías si te tocaran 123 millones de euros en el Euromillones? Pues Steve Thomson, un albañil británico que tuvo la suerte de hacerse con el bote del sorteo en 2019 tenía muy clara su inversión: "Después de ganar el premio, sabía exactamente dónde quería ayudar".
Tal y como cuenta el periódico inglés The Mirror, el millonario decidió comprar un edificios para crear un centro benéfico para adultos con discapacidad. "La hermana de mi padre tenía escoliosis lumbar severa, así que me criaron para respetar a las personas con discapacidad y para intentar ayudar en lo que pudiera", explica Thomson en el periódico, señalando que "cuando tenía diez años, mi padre, Peter, empezó a enseñar a nadar a niños con discapacidad todas las semanas. Yo era un buen nadador, así que iba a ayudar, y esto duró un par de años. La bondad de mi padre sembró la semilla de lo que hago ahora".
El millonario invirtió parte de su premio en comprar un edificio de tres plantas en Chichester y adecuarlo para que la organización Together Our Community (TOC) lo gestionase para que los jóvenes con discapacidad pudiesen aprender sobre cocina y hostelería, pudiéndose labrar un futuro profesional.
Iniciativa
"Durante el confinamiento me di cuenta de la magnitud del problema. Al principio, ayudé a TOC con una pequeña ayuda, comprando un minibús de segunda mano para llevar a los jóvenes a realizar prácticas en empresas locales, realizar voluntariados y disfrutar de excursiones de un día", aseguró el millonario, explicando que "pronto se hizo evidente que lo que TOC realmente necesitaba era un centro permanente, un lugar donde pudieran expandirse y ayudar a otros jóvenes de entre 18 y 35 años, y fue entonces cuando empecé a buscar y comprar un edificio para ellos".
