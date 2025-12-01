La Policía descarta que las dos jóvenes que se suicidaron en Jaén sufrieran 'bullying' mientras sus familiares las despiden entre dolor e incredulidad

Sharit tenía 16 años, estudiaba un módulo de FP de Belleza y Estética en IES Juan del Bosco de Jaén y ya se veía en un futuro muy cercano trabajando en el negocio de estética que tenía su madre en la ciudad andaluza. Sus compañeras de clase recuerdan que era "una niña feliz, que se le notaba que le gustaba estudiar eso", y muchas destacan que "era niña muy buena, deseaba a todo el mundo que tuviera un buen día, hasta a los profesores". Por eso no terminan de creerse que se suicidara la madrugada del pasado sábado en el Parque de la Concordia junto a su amiga Rosmed, de 15 años.

"Ella eran mejores amigas de siempre. Se apuntaron las dos al FP, pero Rosmed se quitó al poco de empezar, Sharit siguió", explicaban este lunes por la tarde compañeras del instituto en las puertas del tanatorio Delgado Díaz, adonde han acudido decenas de amigos a dar el último adiós a Sharit entre escenas de dolor, rabia e incredulidad.

"El jueves fuimos de excursión al Ifeja [Palacio de Ferias y Congresos de Jaén] y el viernes ella en clase estaba tan bien", rememora otra compañera que prefiere no dar el nombre, pero que, al igual que varias personas del entorno de las jóvenes, ponen en duda que se quitaran la vida. "Hemos pasado antes por la zona de árboles donde estaban y no nos cuadra, eran árboles muy altos, ¿cómo se subieron hasta allí?".

En la investigación de la Policía Nacional, que prosigue y que consta bajo secreto de sumario, se descarta, sin embargo, que hubiera signos de violencia y/o la participación de terceras personas. La hipótesis con la que se trabaja es que fue un suicidio. Además, fuentes de la investigación descartan de plano que el suceso tuviera que ver con un presunto caso escolar.

"Tenía el corazón muy grande"

"La niña era extremadamente segura, no sufría depresión ni tenía la autoestima baja", razona Alexander, el padre de Sharit, que asegura que su hija nunca les comunicó que sufriera 'bullying' ,aunque sí precisa que la amiga de su hija sufría "depresión" y que dejó de estudiar "porque sus padres no podían pagar los libros". "Mi hija tenía el corazón muy grande y sentía que tenía la necesidad de ayudarla", rememora su progenitor.

Según los datos difundidos por la Consejería de Desarrollo Educativo de la Junta de Andalucía, no hay constancia de que se hubiera abierto ningún protocolo de acoso escolar en el centro donde estaban matriculadas, aunque sí se habían abierto expedientes previos a una de las dos menores por riesgo de autolesiones. Concretamente, se activó por riesgo de autolesiones en el IES Santa Catalina, en el curso pasado, y previamente en el IES El Valle. En los dos casos hubo intervenciones de la orientadora y la enfermera escolar, así como en el ámbito familiar.

"Rosmed es verdad que tenía marcas en el brazo de haberse hecho cortes", afirmaba otra compañera de ambas alumnas. Alexander, el padre de Sharit, que fue quien encontró los cadáveres de ambas sobre la una de la madrugada del pasado sábado en el parque, "cogidas de la mano", inistía hoy en que no "fue un sucidio" y pedía que se siguiera investigando.

"Jamás manfiestó su voluntad de quitarse la vida", aseguraba Alexander, frente a las puertas del tanatorio, arropado por familiares, y que incidía en que había "incongruencias" en lo que ocurrió aquella noche según cree la Policía. Según explica, Rosmed le envió ese viernes un mensaje a su hija para despedirse de ella y darle las gracias por haber sido su amiga, "un mensaje muy largo, lleno de tildes, y esa no es la forma en que ellas se comunicaban".

"Sharit en vez de responderla le escribe al momento un mensaje a su novio diciéndole que terminaban la relación. Creemos que hubo algún tipo de manipulación, aunque fuera mental", apreciaba el progenitor sobre un suceso que ha conmocionado la ciudad de Jaén, cuyo ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial.