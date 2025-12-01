El restaurante madrileño que encandila a la reina Sofía: precios asequibles y comida de calidad / .

Si por algo destaca Madrid es por su variada oferta hostelera. Y es que en la capital madrileña se pueden organizar tours gastronómicos para disfrutar de la comida de todo el mundo. Pero siempre destaca algún establecimiento por ser frecuentado por alguna personalidad, como ocurre con un restaurante ubicado en Villa de Vallecas que encandila a la reina Sofía. Además, ofrece precios asequibles y comida de calidad.

Pero la reina Sofía no es la única personalidad que se ha dejado caer por este establecimiento, también han acudido famosos como la presentadora Sonsoles Ónega o el cantante Leiva, entre otros.

Se trata del restaurante La Merced, al que según cuenta 20Minutos, suele acudir de forma habitual la reina Sofía. Este restaurante, fundado en 1987, destaca por su calidad siendo uno de los establecimientos recomendados por la Guía Repsol.

Fachada del restaurante. / Google Maps

Y a ver, no es un establecimiento de menú del día a 15 euros, tiene un precio un tanto más elevado, pero sigue siendo bastante asequible para la calidad y variedad de platos que ofrecen.

Así, tienen un menú vegetariano por 47,85 euros que incluye vermú y aperitivo de bienvenida, seis pases y un postre.

También está el menú 1987 pr 66 euros con vermú y aperitivo de bienvenida, cuatro entrantes, un segundo plato y postre.

Para los que quieren probarlo todo está el menú degustación por 88 euros. Tiene vermú y aperitivo de bienvenida, ocho entrantes, un plato principal y postre.

Y por último tiene el menú 2096, por 55 euros, con vermú y aperitivo de bienvenida, cinco entrantes, un principal y postre.

Carta

También tiene una variada carta para los más exigentes.