El restaurante madrileño que encandila a la reina Sofía: precios asequibles y comida de calidad
Son varios los famosos que se han dejado caer por el establecimiento
Si por algo destaca Madrid es por su variada oferta hostelera. Y es que en la capital madrileña se pueden organizar tours gastronómicos para disfrutar de la comida de todo el mundo. Pero siempre destaca algún establecimiento por ser frecuentado por alguna personalidad, como ocurre con un restaurante ubicado en Villa de Vallecas que encandila a la reina Sofía. Además, ofrece precios asequibles y comida de calidad.
Pero la reina Sofía no es la única personalidad que se ha dejado caer por este establecimiento, también han acudido famosos como la presentadora Sonsoles Ónega o el cantante Leiva, entre otros.
Se trata del restaurante La Merced, al que según cuenta 20Minutos, suele acudir de forma habitual la reina Sofía. Este restaurante, fundado en 1987, destaca por su calidad siendo uno de los establecimientos recomendados por la Guía Repsol.
Y a ver, no es un establecimiento de menú del día a 15 euros, tiene un precio un tanto más elevado, pero sigue siendo bastante asequible para la calidad y variedad de platos que ofrecen.
Así, tienen un menú vegetariano por 47,85 euros que incluye vermú y aperitivo de bienvenida, seis pases y un postre.
También está el menú 1987 pr 66 euros con vermú y aperitivo de bienvenida, cuatro entrantes, un segundo plato y postre.
Para los que quieren probarlo todo está el menú degustación por 88 euros. Tiene vermú y aperitivo de bienvenida, ocho entrantes, un plato principal y postre.
Y por último tiene el menú 2096, por 55 euros, con vermú y aperitivo de bienvenida, cinco entrantes, un principal y postre.
Carta
También tiene una variada carta para los más exigentes.
- El pueblo con el mercado más antiguo (y largo) de Asturias: así se vive un domingo en la villa que pone un kilómetro de puestos
- El secreto de Agustín, el niño que pastoreaba ovejas en Belmonte y lleva más de 60 años de éxito haciendo helados en Buenos Aires: “Soy un afortunado”
- El nuevo taller mecánico de un pueblo de Salas que tiene la agenda colapsada: 'Estoy saturado
- El único concejo de Asturias con más empleo que habitantes: la singularidad de un municipio que Estadística vuelve a destacar como un caso excepcional
- Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
- Así desembarcarán los grandes conciertos en el Palacio de los Deportes de Oviedo: este es el número de espectáculos previstos en el recinto
- La mujer que cayó al vacío en la canal del Texu llevaba un brazo escayolado y al perro atado con la correa
- Identifican a una persona como presunto autor de daños en el ascensor de La Estrada, en Las Vegas