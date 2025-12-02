España se sitúa entre los países con el profesorado de Infantil mejor cualificado, casi la totalidad con título universitario

España se sitúa entre los países con mejor formación del profesorado que imparte clase en educación infantil (a criaturas de 3 a 6 años), según el informe TALIS Educación Infantil 2024 de la OCDE, hecho público este martes, en el que España participa por primera vez.

El estudio, realizado en 498 centros de esta etapa, revela que el 99% de los equipos educativos españoles posee titulación universitaria, muy por encima de países como Dinamarca (69%) o Alemania (68%). El informe también subraya la elevada implicación del profesorado español en actividades de desarrollo profesional: un 87% participa en cursos, talleres o seminarios, una cifra que supera a la mayoría de los países europeos y latinoamericanos analizados.

Más del 96% de docentes de esta etapa afirma sentirse valorado por las familias y casi la totalidad por el alumnado (99%), aunque solo un 45% percibe reconocimiento social

En el ámbito de las prácticas pedagógicas, el estudio refleja que los docentes destacan por el uso de metodologías orientadas a la alfabetización temprana: el 55% emplea la lectura de libros en el aula [cifra que se antoja baja], y un 80% realiza actividades de conciencia fonológica (los cimientos para la lectoescritura).

Un 76% de titularidad pública

El informe hecho público este martes apunta también que el 76% de los centros educativos de esta etapa son de titularidad pública, una proporción comparable a la de los países nórdicos y mediterráneos y que favorece una cobertura más universal.

El estudio confirma también que es una etapa educativa altamente feminizada: el 92% del profesorado son mujeres, aunque su presencia disminuye en los puestos directivos, donde ocupan el 70% de los cargos (algo que tampoco es ninguna sorpresa).

Profesión de contrastes

La radiografía muestra a un personal docente con un elevado grado de satisfacción profesional. Más del 96% afirma sentirse valorado por las familias y casi la totalidad por el alumnado (99%), aunque solo un 45% percibe reconocimiento social. Aun así, el 97% está satisfecho con su trabajo y un 90% volvería a elegir esta etapa educativa. La mayoría disfruta de su centro (96%), si bien un 17% se plantea cambiar de centro.

España se sitúa -siempre según este informe de la OCDE- entre los países con menor intención de dejar la profesión. Los motivos de cambio se centran en la movilidad profesional hacia niveles superiores (34%), como educación Primaria, especialmente entre los más jóvenes, frente a otras razones externas como trabajar fuera del sector (10%) o atender responsabilidades familiares (27%).