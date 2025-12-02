Este es el pueblo de Toledo donde puedes vivir una Navidad de película: perfecto para una escapada
Calles iluminadas, molinos de viento y un castillo medieval son los ingredientes perfectos para estas navidades
Si quieres vivir una Navidad de película entre calles iluminadas, molinos de viento y hasta un castillo medieval no puedes perderte este pueblo de Toledo que es perfecto para una escapada.
Se trata del pueblo de Consuegra que, como destacan en el portal En Castilla-La Mancha, se ha convertido en uno de los grandes reclamos navideños de la región.
Y es que aprovechan la decoración navideña para realzar la arquitectura típica manchega, atrayendo cada año a numerosos visitantes. Es más, fue uno de los pueblos seleccionados por Ferrero Rocher para su campaña “Juntos Brillamos Más 2025”, quedándose a las puertas de la final.
La inauguración del alumbrado público de Consuegra tendrá lugar este viernes, día 5, a las siete y media de la tarde con la representación de "Un cuento de Navidad". Después se encenderá el alumbrado y se servirá una chocolatada.
Turismo
Desde el punto de vista turístico, lo que más destaca de Consuegra es el castillo de la Muela y los molinos de viento del Cerro Calderico que en navidades adquieren una dimensión distinta y, sin duda, suponen toda una oportunidad para visitar este pueblo toledano.
- Proponen trasladar a 27 usuarios de una residencia del ERA de Oviedo ante la necesidad de acometer unas obras
- El pueblo con el mercado más antiguo (y largo) de Asturias: así se vive un domingo en la villa que pone un kilómetro de puestos
- Lobos a las puertas de Oviedo: «Ni la gente ni los políticos son conscientes del peligro»
- Giro en el dramático incendio de Oviedo que hirió a una madre cuando bañaba a su bebé: hallan una plantación de marihuana en un piso colindante
- La apuesta decidida de uno de los barrios más jóvenes de Oviedo por 'un movimiento vecinal sin jaleos políticos
- Dramático incendio en Oviedo: una joven resulta herida al ser sorprendida por las llamas cuando bañaba a su bebé de cinco meses
- Orange compra la empresa de telemarketing Madison y traslada a 140 trabajadores desde Langreo a Oviedo
- La gran fiesta de las mujeres de La Corredoria: 'Fue una jornada estupenda