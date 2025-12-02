Este es el pueblo de Toledo donde puedes vivir una Navidad de película: perfecto para una escapada

Si quieres vivir una Navidad de película entre calles iluminadas, molinos de viento y hasta un castillo medieval no puedes perderte este pueblo de Toledo que es perfecto para una escapada.

Se trata del pueblo de Consuegra que, como destacan en el portal En Castilla-La Mancha, se ha convertido en uno de los grandes reclamos navideños de la región.

Castillo de Consuegra. / Ayuntamiento de Consuegra

Y es que aprovechan la decoración navideña para realzar la arquitectura típica manchega, atrayendo cada año a numerosos visitantes. Es más, fue uno de los pueblos seleccionados por Ferrero Rocher para su campaña “Juntos Brillamos Más 2025”, quedándose a las puertas de la final.

La inauguración del alumbrado público de Consuegra tendrá lugar este viernes, día 5, a las siete y media de la tarde con la representación de "Un cuento de Navidad". Después se encenderá el alumbrado y se servirá una chocolatada.

Turismo

Desde el punto de vista turístico, lo que más destaca de Consuegra es el castillo de la Muela y los molinos de viento del Cerro Calderico que en navidades adquieren una dimensión distinta y, sin duda, suponen toda una oportunidad para visitar este pueblo toledano.