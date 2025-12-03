La gran fiesta navideña de Ana Rosa Quintana

Bautizo prenavideño en “Hola”. Fran Rivera y Lourdes Montes han bautizado a Nicolás, su hijo pequeño, y la familia se ha ido de celebración. El reportaje y posado en la revista lleva todo tipo de detalles y de fotografías, y en portada no falta Cayetana “Tana” Rivera, hija de Fran (y de Eugenia Martínez Irujo) y orgullosa hermana de Nicolás, que no deja de sonreir. No falta una ventanita para el baile de debutantes en París, de pata negra: con una nieta de Carolina Herrera y dos ahijadas de Juan Carlos I.

Fabiola Martínez, ex de Bertín Osborne, quiere volver a enamorarse y lo cuenta en la portada de “Semana”. En la misma salen los Rivera de bautizo, además de Lydia Lozano, preocupada por su marido, que suma dos meses ingresado. Y otra pieza: la revista habla del enfado del rey Felipe VI con su padre, a cuenta de las memorias y de su promoción.

Ana Rosa Quintana se la llevado a su gente de fiesta navideña. Eso es una jefa. La presentadora reunió a los trabajadores en un teatro en Madrid y copa la portada de “Lecturas”. Tres mujeres más: Pilar Eyre, que habla de Victoria Eugenia, “Ena”, bisabuela del rey Felipe; Isabel Pantoja, que se embolsará 2 millones de euros por la gira en América; y Romina (la de Albano), que publica memorias e insiste en que su hija Ylenia sigue viva.

En “Diez Minutos” cuentan que Grabriela Guillén ha puesto “contra las cuerdas” a Bertín para firmar el acuerdo de manutención de su hijo en común. Sale en portada el bautizo de Nicolás Rivera Montes, la futura boda de Susanna Grisso (sus hijos serán los padrinos) y Alejandro Sanz con su novia Candela (no hay crisis, hay foto juntos).