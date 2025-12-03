Salvador Alonso, médico: "La conciencia sobrevive más allá de la muerte física"

Salvador Alonso es doctor en Medicina y Cirugía, Especialista en Cirugía Pediátrica. También dirige el Comité Científico de la Sociedad Científica para la Investigación de la Conciencia. Se basa siempre en la ciencia y a partir de ahí se adentra en una de las preguntas más profundas del ser humano: ¿Qué sucede tras la muerte? Basándose en las experiencias cercanas a la muerte, formula una teoría. Discutible, pero argumentada.

-¿Qué ocurre a nivel cerebral en las experiencias cercanas a la muerte?

-Hay estudios internacionales, como uno publicado en la revista The Lancet, con más de 200 casos en hospitales, cuya tesis es que la conciencia sobrevive más allá de la muerte del cuerpo físico. Porque las experiencias cercanas a la muerte demuestran que esa conciencia ha estado siendo consciente de todo lo que ocurre alrededor. Es decir, hay algo que la conciencia ha podido ver, registrar, recordar, estando el cuerpo con encefalograma plano. Esa persona ha rescatado imágenes y situaciones que solamente alguien que estaba ahí las ha podido vivir.

-También sabe usted que en la comunidad científica se dan explicaciones más metabólicas, bioquímicas, para explicar estas vivencias...

-Esta es la explicación de los que no creen en la conciencia, que es tan válida como la otra. Yo estoy aquí para valorar ambas. Pero no se ha podido demostrar, que la isquemia cerebral produzca alucinaciones de ese tipo. Las personas que recuerdan las experiencias cercanas a la muerte, que son el 20%, sufren un cambio existencial. Han perdido el miedo a la muerte, han adquirido capacidad de compasión y han percibido un amor que nunca habían sentido.

El doctor Salvador Alonso, tras la entrevista, en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Es una experiencia extracorporal. Algo de ese ser salió del cuerpo, percibió lo que ocurre y luego regresó a ese cuerpo. Esas experiencias se dan también en los sueños lúcidos. Eres consciente de que sueñas. Todo esto es para decir que la conciencia no necesita un cerebro.

-Al oír esto me explota la cabeza...

-La conciencia necesita un cerebro para manifestarse en este mundo físico. Mi conciencia está hablando a través de mi mente contigo. Tengo la conciencia de ser una conciencia espiritual interactuando contigo a través de un personaje que es Salvador Alonso.

-Pero, al morirme, si no está en el cuerpo, ¿Dónde está la conciencia?

-Está un plano diferente a la realidad física en la que estamos.

-Y después, ¿sigue?

-Sí, pero tiene que ir eliminando residuos de tus emociones y de tu mente en esta vida. Cuando te mueres, lo único que pierdes es tu cuerpo físico y tu energía. Pero la conciencia pasa a un plano de existencia diferente, que es paralelo, no tangible para nosotros.

-¿Cuánto tiempo sigue la conciencia existiendo?

-Es muy difícil de definir porque no tenemos la capacidad de acceder de forma científica al otro lado.

-¿Con un médium se puede?

-Yo conozco varios de los que me fío. Hay mucho charlatán pero también hay personas que tienen esa capacidad de ver el otro lado. Estoy convencido de que dentro de un tiempo habrá la posibilidad, a través de energías que todavía no conocemos, de medir todo esto.

-Siguiendo esta teoría, ¿Llegaremos a poder conectar con esas conciencias de seres queridos que han muerto?

-Estamos en una encrucijada. Si la sociedad sigue por el camino de las redes sociales, manejada por poderes financieros, entrará en un proceso parecido al del 'Mundo feliz' de Aldous Huxley, un mundo de inconsciencia donde la gente si tiene malestar se toma un 'soma', son todos empleados de una gran industria y viven en la inconsciencia. Pero si hay personas que toman conciencia de nuestra parte espiritual, empezaremos a usar mejor la mente y las emociones y pasaremos de un mundo egoico como el de ahora a un mundo consciente donde la gente mejorará en valores, y será más humana.

-¿Y nos podremos comunicar con la conciencia de quien ha muerto?

-Esto no es científico, pero hay elementos indirectos que indican que la conciencia pasa a un plano espiritual, tras la muerte física, y en ese plano vuelven a integrarse en grupos familiares no cerrados. En una reencarnación futura puedes ser el padre de tu madre.

-¿Y cuál es el paso último?

-No encarnar más y entrar en un plano de puro espíritu sin necesidad de encarnar, pero para ello has de haber tenido una evolución como alma que es imposible en una sola encarnación.

-Cuando dice encarnación, dice encarnarse en otro ser...

-En otro ser, sí. Eso lo defiende el budismo. Durante los análisis de la conciencia o de las regresiones salen experiencias que pueden ser catalogadas de vidas pasadas. Gente que relatan experiencias del siglo XII. O que se ponen a hablar en arameo antiguo.

-Supongo que usted sabe que mucha gente dirá que...

-... Que esto es una tontería. Por supuesto. Yo me baso en mi experiencia personal.

-¿Qué recibe usted de la comunidad científica cuando dice estas cosas?

-Tengo 67 años y me da igual lo que piensen. Hay gente que tiene dudas, porque ha tenido experiencias curiosas y hay gente que dice que soy un brujo o un chiflado. Me baso en datos científicos. Otros datos, por investigar, son las experiencias en el lecho de muerte. Se sabe que en el momento de morir se producen fenómenos como el de gente que ha estado 20 años con Alzheimer, que ya no recuerda quien es y lleva tiempo sin hablar, y que seis horas antes de morir tiene un episodio de diez minutos lúcido en el que se despide de los familiares y luego se vuelve a apagar. Eso es una expresión de la conciencia de la persona que no usa ya su cuerpo físico pero que es capaz de trasmitir esta despedida a los familiares.

-¿Qué investigaciones lleva a cabo en su Instituto Blasco?

-Estudios de experiencias cercanas a la muerte, la mayoría de gente que no creía en todo esto y a quienes esta experiencia les ha cambiado la vida, han perdido el miedo a la muerte, han adquirido una capacidad de compasión que no tenían, han percibido un amor que nunca habían sentido. Luego hacemos un estudio del análisis de la conciencia, con hipnosis expansiva para acceder a recuerdos del inconsciente, de algo que te pasó con tres años. A través del análisis de la conciencia es accesible la vida intrauterina e incluso la encarnación.