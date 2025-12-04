Lo mejor empieza cuando te suscribes a LA NUEVA ESPAÑA: la edición impresa digital durante 6 meses por 60 euros

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L. L.

  1. Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
  2. Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
  3. Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
  4. El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
  5. Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
  6. La marca de montaña e invierno por excelencia, que hace competencia a Decathlon, aterriza en el mayor centro comercial de Asturias
  7. El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?
  8. Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo

Habla uno de los descubridores de Alex Diego, la última perla de Mareo en debutar con el Sporting: “Ya tenía mala leche y ese gen competitivo"

Los llagares asturianos se cargan de medallas en el Sagardo Forum

Indra cifra en mil empleos los que generará su nueva factoría militar en Gijón

Nueva inyección de 1,28 millones para proteger a Arriondas de las inundaciones

