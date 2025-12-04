Protestas
Los sindicatos convocan una huelga indefinida en enero contra el estatuto de Sanidad
Las organizaciones han denunciado la falta de intención de la ministra de Sanidad, Mónica García, de llegar a un acuerdo "justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores"
EFE
Los sindicatos del ámbito de negociación del estatuto marco (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han convocado a los trabajadores del Sistema Nacional de Salud a secundar una huelga indefinida a partir del próximo 27 de enero, que se repetirá cada martes "mientras sea necesario".
Así lo ha avanzado Begoña Ballell, secretaria estatal del Sector Salud de UGT Servicios Públicos, en una rueda de prensa en la que las organizaciones han denunciado la falta de intención de la ministra de Sanidad, Mónica García, de llegar a un acuerdo "justo, útil y beneficioso para todos los trabajadores y trabajadoras sin excepción, ni privilegios entre colectivos profesionales".
Estas organizaciones lamentan que las "negociaciones paralelas" que ha hecho este Ministerio con las de médicos, lo que le convierte en el único con "el dudoso honor" de haber logrado "un frente común sindical", al que no ha dejado otra alternativa que la de convocar una huelga.
"La falta de respuesta y la parálisis ministerial están empujando a la sanidad pública hacia un camino sin retorno", han criticado.
- Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
- Una de las mejores orquestas de Asturias despedirá el año en la gran fiesta de Nochevieja de Corvera
- Abre en Parque Principado la nueva tienda 'low cost' de decoración de Amancio Ortega: un Zara Home gigante con los precios de Ikea
- El Supremo tumba la estabilización docente de Asturias por vulnerar los derechos de las personas con discapacidad
- Conmoción en el mundo del cine y la cultura asturiana por el fallecimiento de José Luis Cienfuegos, el alma del cine "indie" que transformó el Festival de Gijón
- La marca de montaña e invierno por excelencia, que hace competencia a Decathlon, aterriza en el mayor centro comercial de Asturias
- El Ayuntamiento de Oviedo lo confirma: así afectará la Zona Baja en Emisiones a aquellos que vengan a trabajar a la ciudad y no sean residentes, ¿cambiar de vehículo?
- Hallan a un hombre de 79 años muerto dentro de su coche con el motor arrancado en Oviedo