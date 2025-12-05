Carreteras
El puente arranca sin fallecidos y con tráfico complicado por varios accidentes
La DGT prevé 5,7 millones de viajes por carretera durante este puente de la Constitución
EFE
Varios accidentes de tráfico complican la circulación en las primeras horas de la operación salida de este puente de la Constitución, en el que se prevén 5,7 millones de viajes por carretera, y que no ha registrado ningún siniestro mortal en las primeras horas.
Según ha informado la Dirección General de Tráfico este viernes, a las 20:00 horas se circula con mucha dificultad en Madrid, Toledo, Barcelona, Valencia, Murcia, Cuenca debido a varios accidentes que, además, mantienen dos vías cortadas: en Málaga, la A-45 a su paso por Antequera dirección Córdoba, y en Granada, la A-92 en Huétor Tájar hacia la capital granadina.
En Castilla-La Mancha, varios siniestros dificultan los desplazamientos en Toledo, en la A-5, en Valmojado hacia Talavera de la Reina, y en la provincia de Cuenca, en la A-3, en Villares del Saz, dirección Valencia.
Además, en estas primeras horas de operación salida del puente otros dos accidentes dificultan el tráfico en Barcelona, en la C-58, a la altura de Ripollés y de Sant Quirze del Vallès.
Dos siniestros más complican la circulación en la A-7, en Valencia, a su paso por las localidades de Rafelbuñol y Picassent, ambos en dirección a Alicante, y en Murcia, a la altura de Alhama de Murcia hacia Almería.
Al margen de estos accidentes, siguen los atascos en las salidas y entradas de las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Málaga, por lo que la DGT insiste en conducir con mucha precaución a lo largo de toda la jornada.
Para este operativo del puente, Tráfico cuenta con la máxima disponibilidad, tanto de sus medios humanos como técnicos (radares fijos y móviles de control de velocidad, además de helicópteros, drones, cámaras) para controlar el respeto a las normas de tráfico.
La DGT prevé que los mayores incrementos de circulación se produzcan tanto la tarde de este viernes, especialmente entre las 17 y las 22 horas, como en la mañana del sábado 6, día de la Constitución, entre las 10 y las 14.
