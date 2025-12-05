Polémica sanitaria
Sanitarios del hospital de Torrejón defienden su "responsabilidad", "profesionalidad" y "ética incuestionable"
Así lo aseguran tras la publicación de una grabación en la que la empresa gestora pedía aumentar las listas de espera del centro para incrementar los beneficios de la empresa
EFE
Un total de 39 jefes de servicio y supervisores de enfermería del Hospital Universitario de Torrejón, un centro público gestionado por la empresa Ribera Salud, han difundido un comunicado en el que expresan que en todo momento han actuado con "responsabilidad", "profesionalidad" y "una ética incuestionable".
Así lo han defendido hoy tras la publicación de una grabación en la que la empresa gestora pedía aumentar las listas de espera del centro para incrementar los beneficios de la empresa.
'El País' publicó este jueves la grabación de una reunión con una veintena de mandos del grupo y del hospital el 25 de septiembre en la que el CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, ordenó subir las listas de espera a costa de realizar menos intervenciones y rechazar pacientes o procesos no rentables para aumentar el beneficio.
"En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino", dice Gallart, quien reclama la idea de "hacer iteraciones" o ajustes para "alcanzar un EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de cuatro o cinco millones".
Este jueves, un total de 39 jefes de servicio y supervisores de enfermería han hecho público un comunicado dirigido a los pacientes y la opinión pública señalando que en los catorce años que lleva el hospital en marcha, los profesionales sanitarios "nunca" han adoptado medidas que vulneren el derecho de los pacientes, priorizando siempre la recuperación de la salud, así como su bienestar y el de sus familiares.
- Nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías: así afecta a los conductores asturianos la nueva medida de la DGT
- Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
- Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego
- Un juzgado de Asturias consigue poner fin a las multas de vehículos estacionados con la ITV caducada: 'Es ilegal multar por algo que no es sancionable y no tiene más sentido que la mera recaudación”
- Culturismo natural con músculo mierense: dos bronces mundiales para una historia de esfuerzo y honestidad
- Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
- El Supremo bendice al Principado: los alumnos que cursan Religión en Bachillerato deberán quedarse una hora más a la semana en el centro (mientras el resto se va a casa)
- Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir