Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteos

Sorteo Euromillones del viernes 5 de diciembre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 5 de diciembre de 2025

Sorteo Euromillones del viernes 5 de diciembre de 2025

Redacción

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del viernes 5 de diciembre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 09, 15, 25, 34 y 46 y las estrellas 08 y 12.

El código del Millón ha sido el WBC70787.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Nuevo límite máximo de 100 kilómetros por hora en autopistas y autovías: así afecta a los conductores asturianos la nueva medida de la DGT
  2. Fallece un joven motorista de 22 años en Gijón al salirse de la vía en la autovía del Cantábrico
  3. Esta es la fecha en la que abrirá el gran supermercado que inaugurará el área empresarial de Santa Ana en El Entrego
  4. Un juzgado de Asturias consigue poner fin a las multas de vehículos estacionados con la ITV caducada: 'Es ilegal multar por algo que no es sancionable y no tiene más sentido que la mera recaudación”
  5. Culturismo natural con músculo mierense: dos bronces mundiales para una historia de esfuerzo y honestidad
  6. Giro en la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Ribadesella: el vehículo hallado no es el esperado y se suspende el dispositivo
  7. El Supremo bendice al Principado: los alumnos que cursan Religión en Bachillerato deberán quedarse una hora más a la semana en el centro (mientras el resto se va a casa)
  8. Las condiciones para adecuar locales como viviendas en Gijón: el Ayuntamiento resume los criterios básicos a cumplir

La Navidad con más selfis está en Grado: la villa enciende el alumbrado y el Papá Noel gigante rodeado de luz con el que todo el mundo se fotografía

La Navidad con más selfis está en Grado: la villa enciende el alumbrado y el Papá Noel gigante rodeado de luz con el que todo el mundo se fotografía

VIDEO | Santiago Abascal de campaña en Cáceres

Grado enciende la Navidad: "Está precioso"

Sorteo Euromillones del viernes 5 de diciembre de 2025

Sorteo Euromillones del viernes 5 de diciembre de 2025

Renegar de Ábalos y cortejar a Puigdemont

El banquillo

Ussía

Seducidos por el trullo

Tracking Pixel Contents