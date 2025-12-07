Así operan los perros que rastrean en busca de jabalís muertos por la peste porcina

Los perros rastreadores desplegados en el operativo contra la peste porcina africana (PPA) en Cataluña se han convertido en una pieza clave para localizar cadáveres de jabalís dentro del área infectada y en todo su perímetro de control que ya afecta a 91 municipios. La presencia de estos restos es uno de los principales factores de transmisión del virus, por lo que su detección y retirada rápida resulta esencial para frenar su expansión.

El subinspector Lluís Pallarès Navarro, jefe del área de Grupos Especiales del Cuerpo de Agents Rurals, detalla que el territorio afectado se ha dividido en cuadrículas de 300 x 300 metros que se rastrean de forma sistemática en un perímetro de hasta 20 kilómetros. En función de la accesibilidad del terreno, cada zona se asigna a un equipo específico: agentes a pie, drones o binomios caninos —un agente y su perro detector—. “Los perros se destinan a las áreas con vegetación muy densa, torrentes o pendientes, donde el acceso es especialmente limitado”, explica Pallarès.

Actualmente participan 15 binomios caninos procedentes de distintos cuerpos: Agents Rurals de Cataluña, Banders d’Andorra, Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid y Guardia Civil. Está prevista, además, la incorporación de un equipo adicional de la Val d’Aran.Agents Rurals en total dispone de ocho caninos, pero solo tres están especializados en la búsqueda de animales muertos.

Perros especializados en detectar cadáveres

Los perros del operativo están entrenados exclusivamente para detectar cadáveres de fauna mediante el viento captando partículas en el aire sin seguir rastros en el suelo ni perseguir animales vivos. "Este tipo de adiestramiento es imprescindible para evitar que cualquier ejemplar de jabalí pueda desplazarse fuera del área infectada. No son perros de rastro ni de caza; si aparece un animal vivo, permanecen quietos”, subraya Pallarès. La neutralidad del comportamiento de los perros es un elemento de "bioseguridad" más para no generar movimientos que puedan comprometer la contención del brote.

Protocolo de actuación y bioseguridad

Cuando un binomio localiza un cadáver, se activa un protocolo estricto que incluye:

Desinfección inmediata de las patas y zonas expuestas del perro.

de las patas y zonas expuestas del perro. Marcaje exacto del punto donde se encuentra el cadáver.

del punto donde se encuentra el cadáver. Aviso al equipo de extracción , encargado de retirarlo con medidas de bioseguridad.

, encargado de retirarlo con medidas de bioseguridad. Segunda desinfección antes de subir al vehículo.

antes de subir al vehículo. Tercera desinfección en el Centro de Mando Avanzado de Torreferrussa.

Este procedimiento, elaborado con asesoramiento de veterinarios de la Universitat Autònoma de Barcelona, tiene como objetivo impedir que los perros puedan transportar material biológico entre cuadrículas o fuera del perímetro controlado.

Mientras los binomios actúan en las zonas más inaccesibles, los equipos terrestres geolocalizados revisan a pie las áreas transitables y los drones con cámara térmica cubren los espacios abiertos, especialmente superficies agrícolas.

Santa Perpètua de Mogoda, 4/12/2025. SUCESOS. Centro de mando de la UME en Torreferrussa, donde militares coordinan gestiones logísticas y operativas ante el brote de peste porcina africana declarado en la zona de Collserola. Foto: Zowy Voeten / El Periódico / Zowy Voeten / EPC

Contención sin batidas

Las batidas de jabalí continúan sin activarse. El protocolo actual prioriza evitar cualquier desplazamiento de fauna viva que pudiera favorecer la dispersión del virus. El uso de perros detectores —adiestrados para no interactuar con animales vivos— permite avanzar en la prospección de todo el perímetro sin generar perturbaciones.

“La función principal es localizar y retirar todos los cadáveres de fauna para reducir el riesgo de transmisión”, resume Pallarès. El operativo se mantendrá activo hasta que todas las cuadrículas estén completamente revisadas y el territorio quede libre de restos susceptibles de mantener el virus.