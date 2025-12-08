Ni Vigo ni Madrid, esta es la Capital Europea de la Navidad que no puedes dejar de visitar
La European Capital of Christmas ha hecho público su fallo
Como cada diciembre, pueblos y ciudades se engalanan para celebrar la Navidad. Pero hay ciudades destacadas como Vigo o Madrid, que hacen un importante esfuerzo por destacar en estas celebraciones tan entrañables. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido la elegida com Capital Europea de la Navidad, una ciudad que no puedes dejar de visitar.
La European Capital of Christmas, organización sin ánimo de lucro respaldada por instituciones de la Unión Europea, ha hecho público su fallo eligiendo a Barcelona como la Capital Europea de la Navidad en 2026. Un título que, sin duda, servirá para atraer a más turistas a la ciudad condal durante estas fiestas.
Y es que Barcelona también ha trabajado muy duro para engalanarse en navidades y lucir todavía más bonita con una iluminación destacada.
Pero no solo eso, el proyecto de Barcelona también incluye numerosos mercados repartidos por toda la ciudad, así como una programación especial para todos los públicos que harán, sin duda, que la experiencia navideña en Barcelona sea inolvidable.
Galardones
Además de Barcelona, también resultaron galardonadas Wels (Austria) y Kirkop (Malta). Y el acto de entrega será el 13 de diciembre en Vilna (Lituania). Comenzará así la carrera para la planificación de las próximas navidades en Barcelona, con un programa muy especial.
- Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
- Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
- La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
- El 'moderno' supermercado que reabre sus puertas en Oviedo para alegría de los clientes: 'Las secciones de panadería y frutería incorporan el formato de libre servicio
- El éxito de un mercadillo navideño en una localidad muy alejada del centro de Asturias que tiene lista de espera: 'Empezamos con 50 puestos y este año tuvimos que cerrar en 100
- Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas
- ¡La Vuelta Ciclista a España, cerca de abandonar su región fetiche!: desde 2009 había pasado sin interrupción por la tierra del Angliru y Lagos de Covadonga
- Las razones de la fuerte eclosión de la colonia balear en Asturias: 'Las islas están masificadas, el norte es tranquilidad