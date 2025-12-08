Ni Vigo ni Madrid, esta es la Capital Europea de la Navidad que no puedes dejar de visitar

Como cada diciembre, pueblos y ciudades se engalanan para celebrar la Navidad. Pero hay ciudades destacadas como Vigo o Madrid, que hacen un importante esfuerzo por destacar en estas celebraciones tan entrañables. Sin embargo, ninguna de ellas ha sido la elegida com Capital Europea de la Navidad, una ciudad que no puedes dejar de visitar.

La European Capital of Christmas, organización sin ánimo de lucro respaldada por instituciones de la Unión Europea, ha hecho público su fallo eligiendo a Barcelona como la Capital Europea de la Navidad en 2026. Un título que, sin duda, servirá para atraer a más turistas a la ciudad condal durante estas fiestas.

Barcelona. / Freepik

Y es que Barcelona también ha trabajado muy duro para engalanarse en navidades y lucir todavía más bonita con una iluminación destacada.

Pero no solo eso, el proyecto de Barcelona también incluye numerosos mercados repartidos por toda la ciudad, así como una programación especial para todos los públicos que harán, sin duda, que la experiencia navideña en Barcelona sea inolvidable.

Galardones

Además de Barcelona, también resultaron galardonadas Wels (Austria) y Kirkop (Malta). Y el acto de entrega será el 13 de diciembre en Vilna (Lituania). Comenzará así la carrera para la planificación de las próximas navidades en Barcelona, con un programa muy especial.