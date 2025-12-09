Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

En Cataluña

Los Agentes Rurales bloquean pasos de fauna para contener a los jabalís en la zona cero de la preste porcina africana

El operativo para evitar la expansión de la peste porcina africana se centra en reducir movimientos de personas y de animales en los alrededores de Bellaterra

El Cuerpo de Agentes Rurales del Departamento de Interior y Seguridad Pública muestra cómo se trabaja con los agentes caninos en la localización de ejemplares de jabalí

El Cuerpo de Agentes Rurales del Departamento de Interior y Seguridad Pública muestra cómo se trabaja con los agentes caninos en la localización de ejemplares de jabalí / Marta Pérez / EFE

Guillem Costa

Barcelona

El cuerpo de Agentes Rurales está reforzando estos días el cierre físico de los pasos de fauna en las zonas donde en las últimas semanas han aparecido jabalís muertos a raís de la preste porcina africana. La intervenció se centra sobretodo en un radio de hasta 10 kilómetros alrededor de Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), con el objetivo de garantizar al máximo que los animales no se desplacen fuera del perímetro afectado.

Ponen una atención especial en evitar que los animales alcancen el parque natural de Collserola y de Sant Llorenç del Munt a través de corredores naturales. En líneas generales, señalan que este fin de semana largo la población ha respetado las restricciones de acceso al medio natural, donde hay desplegadas unas mil personas, y por ello agradecen la colaboración ciudadana y a los demás cuerpos de emergencias que trabajan en el dispositivo.

Es clave que la gente no entre en el foco de infección para que no se traslade el virus de un lugar a otro, a través de las ruedas de los vehículos o del calzado de las personas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un telesilla averiado, problemas con la telecabina y cañones de nieve que no funcionan: 'Cabreo y desesperación' ante el accidentado inicio de temporada en Pajares
  2. El gran supermercado que abrirá sus puertas en Asturias después del puente de la Constitución: una promoción especial, un vale de cinco euros por cada diez euros de compra del 9 al 13 de diciembre
  3. Vuelve a Asturias la gran tienda outlet de marcas Cortefiel, Pedro del Hierro, Women’secret, Levi’s o Jack and Jones, entre otras
  4. La nueva gran plaza de 2.000 metros cuadrados que está a punto de inaugurarse en el centro de Oviedo
  5. El éxito de un mercadillo navideño en una localidad muy alejada del centro de Asturias que tiene lista de espera: 'Empezamos con 50 puestos y este año tuvimos que cerrar en 100
  6. Colas en Decathlon para hacerse con la nueva bicicleta de montaña eléctrica que tiene una rebaja de 400 euros por tiempo limitado
  7. Colas en Lidl para conseguir ya el soplador de aire inalámbrico que deja los plumíferos y anoraks de invierno como nuevos después de meterlos en la lavadora: adiós a la secadora
  8. Los restaurantes asturianos, a rebosar de reservas hasta enero, detectan un cambio en las costumbres: 'Ahora arrasan las comidas en vez de las cenas

El belén del colegio gijonés Juan Pablo II-San Miguel hecho con materiales reciclados, en imágenes

El belén del colegio gijonés Juan Pablo II-San Miguel hecho con materiales reciclados, en imágenes

Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de "Ilegales" y "un gran corazón que jugaba a ser macarra": las sentidas palabras de Víctor Manuel, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury...

Shock por la muerte de Jorge Martínez, líder de "Ilegales" y "un gran corazón que jugaba a ser macarra": las sentidas palabras de Víctor Manuel, Dani Martín, Luz Casal, Bunbury...

Villaviciosa cierra el domingo el calendario anual de fiestas rurales: esta es la centenaria propuesta de Seloriu

Villaviciosa cierra el domingo el calendario anual de fiestas rurales: esta es la centenaria propuesta de Seloriu

EN IMÁGENES: Así fue concentración a las puertas del HUCA por la huelga de médicos en Asturias

EN IMÁGENES: Así fue concentración a las puertas del HUCA por la huelga de médicos en Asturias

La herencia que ha perdido la hija de Terelu Campos por dedicarse a la televisión: "Mi madre me tacha de niñata"

La herencia que ha perdido la hija de Terelu Campos por dedicarse a la televisión: "Mi madre me tacha de niñata"
Tracking Pixel Contents