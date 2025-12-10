Alejandro López Andrada, el escritor que ama la tierra

Con los ojos claros que vienen del sur desembarca Alejandro López Andrada en Oviedo con nueva novela , "El corazón de las golondrinas" y el poemario "La huella azul". Ese escritor cordobés, amante de la vida rural y de que no se pierda lo que en su día fue fuente y catarata de vida, ofrecerá hoy a las 19.00 horas un recital poético en el Aula de las Metáforas de Grado y mañana presentará sus dos recientes creaciones en la librería Matadero Uno de Oviedo a las 19.00. Escritor de tierra y escrutador de raíces, trae un bagaje vital y cultural para alimentar cualquier espacio de memoria.

Alejandro López Andrada significa en sus dos últimos poemarios, más que nunca, esa desaparición del entorno rural que tanto acompañó sus pasos: "En estos dos últimos libros, sobre todo ‘La huella azul’ se nota ese decaimiento, ese derrumbe absoluto e inmutable de la vida rural de la zona mía del norte de Córdoba, concretamente Los Pedroches y ahí se ve esa irreversible huella en el autor. Sólo queda la posibilidad de recordar ese mundo que ha muerto ya".

El juez inapelable del tiempo ha ido acentuándose de melancolía, según avanzaba la edad del poeta, como él mismo expresa: "Ese deterioro del mundo campesino ahora es mucho más notorio debido al paso del tiempo y con la madurez del poeta se ve de un modo más latente. Por eso aparecen en ‘La huella azul’ personajes como seres humildes, obreros del campo, lugares, objetos, seres que han estado en mi memoria siempre y ahora quedan en una foto fija, que quiero congelar a través de la memoria poética".

El universo de la naturaleza es materia prima para el poeta en toda su extensión, como señala: "Me marca profundamente el espacio geográfico diminuto, ese universo literario reducido que fueron Los Pedroches, Villanueva del Duque, mi pueblo, donde me crié y viví, tiene mucho que ver una familia de pastores que me ayudaron a conocer ese mundo: el nombre de las plantas, arboles, pájaros".

El fenómeno literario y vital de la españa vacía no le pillo de sorpresa: "Sergio de Molino en su libro ‘La España vacía’ puso el dedo en la llaga de un problema que llevaba medio siglo sufriendo. Conocí la emigración en los años 60, el vaciamiento de mi pueblo, viendo cómo mis mejores amigos emigraban porque la vida del campo no daba para vivir y se iban a los cinturones del extrarradio de Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades. La España vacía estaba ahí ya. Julio llamazares escribió de ello en su novela ‘Ciine mudo’. Yo publiqué mi primera novela ‘La dehesa iluminada’, hace 40 años, y mi primer poemario "El valle de los tristes’ hace 40 años. Mis libros dan fe de que siempre he escrito de la España vacía antes de que se pusiera de moda. Escribía de ello cuando nadie lo hacía, con la excepción de Julio Llamazares y poco más".