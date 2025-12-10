Diez niños de un donante de esperma portador de un gen cancerígeno nacieron en España: 197 en toda Europa

En España se concibieron 35 niños con esperma de un donante portador de un gen cancerígeno potencialmente mortal vendido por un banco de Dinamarca, pero solo 10 nacieron en nuestro país, un hecho del que las clínicas ya avisaron en su momento a los potenciales afectados.

Una investigación de la Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) publicada este miércoles ha desvelado que un banco de esperma de Dinamarca ha vendido semen de un mismo donante, que porta un gen cancerígeno potencialmente mortal y con el que han sido engendrados al menos 197 bebés en catorce países europeos, incluido España.

Fuentes del Ministerio de Sanidad han informado que el esperma del donante fue vendido a tres centros españoles, porque un cuarto del que informaron las autoridades danesas ha confirmado que no tenía material ni embriones del donante ni le constaban nacimientos.

Procedente de Dinamarca

Las fuentes consultadas explican que en España fueron concebidos 35 de esos bebés, si bien nacieron en nuestro territorio solo diez, cuatro por encima de lo que permite la Ley de Reproducción Asistida de 2006, que solo permite seis por donante.

En este caso, el donante es el '7069' o 'Kjeld', un estudiante que comenzó a donar esperma en 2005 en la sede de Copenhague del Banco Europeo de Esperma (ESB), después de pasar todos los exámenes médicos de la época.

Los gametos de 'Kjeld' fueron vendidos entre 2006 y 2023 a 67 clínicas de fertilidad de toda Europa, a pesar de los límites que hay en algunos países al número de nacimientos por donante porque no hay una regulación internacional que lo limite, según esta investigación publicada en varios medios europeos, entre ellos RTVE.

Medidas preventivas

En 2023, se bloqueó su uso tras descubrirse en la muestra una "nueva y potencialmente mortal alteración genética", una patología derivada de la mutación TP53, que es el síndrome de Li Fraumeni, una enfermedad que predispone a que la persona portadora "desarrolle diferentes tipos de cáncer a lo largo de su vida", según explica Ann-Kathrin Klym, jefa de Laboratorio del banco de esperma Berliner Samenbank, citada por RTVE.

En España, una vez recibida la alerta, los centros bloquearon las muestras recibidas de forma inmediata para que no se usaran.

Desde Sanidad resaltan que el motivo principal por el que se produce un número tan alto de recién nacidos generados con gametos de un mismo donante es la distribución masiva desde el banco danés sin ser conocedores del resultado del uso de las donaciones distribuidas, algo imprescindible para la gestión de un banco de gametos.

El otro motivo, añaden, es que durante el tiempo que este donante estuvo donando, (entre 2008 y 2015), no se habían establecido los mecanismos de control pertinentes para evitar estas situaciones, algo que cambió en 2014 con la directiva 2024/23/CE del Parlamento Europeo relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos.