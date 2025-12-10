Fernando Alonso será papá: espera su primer bebé con Melissa Jiménez

Crece la saga Preysler. Ana Boyer y Feliciano López esperan su cuarto hijo, “buscado” como aclaran en la portada de “Hola” (dónde si no) con un reportaje hecho en Catar, donde viven. Isabel Preysler va ya por su noveno biznieto. Pero no solo es el único baby famoso en camino, porque también hay otro y éste es medio asturiano: el primero del piloto Fernando Alonso, que será padre con la periodista Melissa Jiménez. Todo en “Hola”.

En “Lecturas” Alba Carrillo se reivindica y ahora que está en su “mejor momento” habla de su angustioso pasado. “Me tomaron por loca pero estaba rota”, confiesa embutida en un vestidazo rojo a juego con su pintalabios. Mientras, Iñaki Urdangarín confiesa que ha llorado “mucho”. Y la revista destapa otra nueva pareja, también medio asturiana: la modelo y actriz y cantante gijonesa Blanca Romero sale con Quique Sánchez Flores (fijo que se le verá pronto por la bonita casa que la asturiana tiene por la marina maliayesa).

Un añito ha cumplido ya el hijo de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia, que lo hacen celebrado si ilustres abuelas (Mar Flores y Terelu Campos). Pitingo se ha ennoviado con Laura Escudero (hay foto); Amelia Bono con su entrenador personal (se fueron a Nueva York en el puente) y Alexia Rivas tiene nueva pareja con la que se fue a su Galicia natal. Todo está en la portada de “Diez Minutos”.

En “Semana” hablan del cumpleaños del nieto de Terelu Campos: aseguran que hay guerra familiar, de ahí la poca asistencia a la fiesta. Fedra Lorente, más conocida en los 80 como “La Bombi” está en la ruina: “He tenido que recurrir a Cáritas”. Gloria Camila corteja con Manuel Cortés (hay fotos por la noche madrileña de amor y fiesta). Y hasta Laponia se ha ido Toñi Moreno con su hija. La Navidad está ya en el aire.