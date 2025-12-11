niba, la app que te premia por compartir buena energía

Se acerca el sorteo de Lotería de Navidad y la palabra compartir está más presente que nunca. Lo que no imaginamos es que, además del décimo, ahora también es posible compartir energía y ser compensados por ello. niba, la primera neoenergética 100% digital de España, lanza su programa de referidos, diseñado para premiar a aquellos usuarios que recomiendan la energía verde, transparente y justa a amigos o familiares. Mediante la app, cada cliente recibe un código personal que puede compartir con quien desee. Una vez que la persona invitada contrata el servicio, ambos reciben 50€ en su niba Wallet, el monedero digital de la plataforma. Este saldo puede utilizarse directamente en los servicios de niba una vez transcurren tres meses, sin restricciones ni condiciones ocultas. Un sistema sencillo que convierte cada recomendación en una oportunidad para crecer juntos, creando una comunidad bajo un mismo principio: la buena energía cuando se comparte se multiplica.

Tecnología al servicio del usuario

niba nace con la premisa de transformar la relación de las personas con la energía a través de la tecnología y la hiperpersonalización. Estamos ante una compañía que integra los datos, la inteligencia artificial y la tecnología más avanzada en todos y cada uno de los procesos. Para ello han desarrollado una app que convierte los datos del hogar en información útil y práctica para reducir el consumo y ahorrar sin esfuerzos.

El usuario solo tiene que descargarse la aplicación y subir su factura; luego puede configurar su hogar y acceder a un desglose detallado de electrodomésticos, visualizar su consumo y gasto individual. La aplicación muestra, además, una previsión del consumo futuro y un registro de los días de mayor gasto energético. La app, que funciona como un asesor energético personal, recomienda el plan más adecuado, ajustándolo a las costumbres y rutinas de los usuarios. Una forma sencilla de poner la información energética al alcance de todos, sin condiciones ni letra pequeña.

niba / Cedidas a LNE

Servicio de atención al cliente in-house

Otro de los pilares diferenciales de niba es su modelo de atención al cliente. A través de su equipo interno, niba Squad, compuesto por profesionales con altas competencias tecnológicas y digitales, gestiona cada caso desde su plataforma, ofreciendo una atención cercana y personalizada que se adapta a las necesidades reales de cada usuario.

Además, niba incorpora un modelo freemium que permite a cualquier persona, incluso antes de ser cliente, conocer cuánto podría ahorrar simplemente descargando la app y subiendo su factura. Una propuesta que democratiza el acceso a la información energética y acerca la transparencia a todos los hogares.

Energía 100% renovable certificada

Toda la energía suministrada por niba procede de fuentes 100% renovables, con garantía de origen. Una apuesta firme por un modelo energético más limpio y alineado con el futuro del planeta. Porque entender la energía también significa saber qué impacto tiene lo que consumimos.

Asturias, un referente en innovación y transición energética

Asturias atraviesa una etapa decisiva en su transición hacia un modelo energético más sostenible. La región, históricamente ligada a la industria, se ha posicionado hoy como un referente en innovación, impulsando proyectos que combinan energías renovables, digitalización y economía circular. La reconversión de la antigua central térmica de Lada es un ejemplo de este compromiso, orientado a transformar espacios postindustriales en nuevos motores de desarrollo sostenible. En este escenario de cambio, empresas como niba facilitan que los hogares asturianos gestionen su consumo con mayor control y se adapten de forma sencilla a una etapa energética más eficiente, consciente e innovadora.

El programa de referidos de niba se integra perfectamente en esta visión, reforzando el carácter colaborativo de la marca y su apuesta por un modelo energético basado en la confianza, la transparencia y la experiencia compartida entre usuarios. Invitar a amigos y familiares a descubrir niba no solo contribuye a una comunidad más sostenible, sino que también permite obtener beneficios por cada recomendación realizada.