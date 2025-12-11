Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tasa turística AsturiasNatalio GruesoLey de Salud MentalZona azul OviedoVuelco demográficoLuces Navidad AncieraRobos zona rural Gijón
instagramlinkedin

ASPE

La patronal de la sanidad privada anuncia la salida de su presidente tras el escándalo de Ribera Salud en Torrejón

ASPE atribuye la salida de Carlos Rus a motivos "estrictamente personales" y nombra como presidenta temporal a Herminia Rodríguez durante una etapa de transición hacia elecciones

El presidente saliente de ASPE, Carlos Rus.

El presidente saliente de ASPE, Carlos Rus. / ASPE

Redacción / EP

Madrid

La patronal de la sanidad privada, ASPE, ha anunciado este jueves la salida de Carlos Rus de la presidencia por motivos "estrictamente personales" después de 14 años al frente de la asociación, periodo en el que ha reconocido su labor para lograr "importantes metas" de representación institucional y avance a los problemas y retos del sector.

Tras ello, ha confirmado el nombramiento como presidenta temporal a la actual vicepresidenta, Herminia Rodríguez Rosas, en línea con lo recogido en los estatutos de ASPE, y que deberá guiar a la organización hacia un nuevo proceso electoral.

"Asumo este reto de forma temporal con la responsabilidad de representar a un sector que tiene por delante desafíos apasionantes y grandes oportunidades de crecimiento con el objetivo de llegar a unas elecciones internas e impulsar una organización aún más fuerte, moderna y orientada a poner en valor la relevancia de la sanidad privada como motor de innovación, empleo y contribución al sistema sanitario español", ha declarado Rodríguez, quien asumirá el cargo a partir del 1 de enero.

Esta salida se produce en un momento de fuerte polémica pública por el escándalo del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, gestionado por el grupo sanitario Ribera Salud, tras la filtración de audios en los que su CEO sugería aumentar las listas de espera y priorizar actividades más rentables con el objetivo de mejorar resultados económicos, lo que ha generado críticas sobre posibles conflictos entre beneficios y atención sanitaria

Rodríguez, ocupa su actual cargo desde 2018, cuando se incorporó a la Junta Directiva de la mano de Cristina Contel, y ha permanecido muy vinculada al desarrollo de la patronal de la sanidad privada.

Noticias relacionadas y más

Esta etapa transitoria seguirá teniendo el objetivo de dar respuesta a los "muchos retos presentes y futuros" de la sanidad privada, manteniendo su compromiso con el desarrollo del sector y con los intereses de todas las empresas que la integran.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Uno de los chiringuitos más populares de Asturias cambia la arena por el asfalto (durante el invierno): este es su nuevo proyecto
  2. Aterriza en Gijón la pastelería más moderna y que será la más grande hasta la fecha: tortitas en forma de osito, gofres de arcoíris o cupcakes en forma de unicornio
  3. El ya legendario líder de 'Ilegales', despedido entre sus guitarras eléctricas por cientos de amigos y cómplices en la vida y el rock: 'Era excepcional
  4. Las últimas palabras de Jorge Martínez, líder de 'Ilegales', antes de fallecer: 'Quiero borrar esta parte de mi vida
  5. Bolgues, el palacio encantado de Las Regueras donde era feliz Jorge Martínez: allí le llegó la vocación y siempre fue su refugio reparador
  6. Familia, amigos y colegas de la música, 'devastados' con la muerte de Jorge 'Ilegal': 'Casi era inmortal, joder
  7. EN IMÁGENES: Familiares, músicos, artistas y amigos despiden a Jorge Martínez, líder de "Ilegales", en el tanatorio "Ciudad de Oviedo"
  8. Emergencias pide a los asturianos de estos concejos que 'cierren ventanas y puertas, y se alejen de cornisas y árboles

Educación se compromete a estudiar la ampliación del colegio de La Fresneda: esta es la propuesta del Ayuntamiento

Educación se compromete a estudiar la ampliación del colegio de La Fresneda: esta es la propuesta del Ayuntamiento

Este finalista del Premio Nacional de Literatura compartirá una charla con sus seguidores el próximo lunes en Oviedo

Este finalista del Premio Nacional de Literatura compartirá una charla con sus seguidores el próximo lunes en Oviedo

Arrollan a un ciclista en Avilés: el accidente tuvo lugar en Conde Guadalhorce, a la altura del paso a nivel de Larrañaga

Arrollan a un ciclista en Avilés: el accidente tuvo lugar en Conde Guadalhorce, a la altura del paso a nivel de Larrañaga

La Escuela de Idiomas de Langreo estrena nueva imagen con murales elaborados por alumnos del IES Cuenca del Nalón

La Escuela de Idiomas de Langreo estrena nueva imagen con murales elaborados por alumnos del IES Cuenca del Nalón

Disfagia: ¿Qué es este trastorno, muy poco conocido, y que es potencialmente mortal?

Disfagia: ¿Qué es este trastorno, muy poco conocido, y que es potencialmente mortal?
Tracking Pixel Contents