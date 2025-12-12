Ni Asturias ni Galicia, el pueblo blanco que es perfecto para visitar en Navidad está en Andalucía

Cuando llega la Navidad, de manera inmediata pensamos en el norte de España. Pueblos con nieve que son perfectos para una escapada durante este mes de diciembre. Pues hay un pueblo blanco ideal para acudir estas navidades que no está ni en Galicia ni en Asturias, sino que se encuentra en Andalucía.

Y es que la comunidad autónoma del sur de España también tiene lugares que huyen del calor o del mar, como es Olvera, ubicado en la Sierra Norte de Cádiz, que forma parte de la conocida ruta de los pueblos blancos.

Olvera. / Ayuntamiento de Olvera

Un pueblo lleno de casa encantadoras, y que también cuenta con una iglesia y un castillo, siendo un lugar ideal para visitar. Además, el pueblo cuenta con la declaración como Conjunto Histórico-Artístico donde destaca la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación y el castillo árabe del siglo XII.

Asimismo, dispones de la vía verde de la Sierra, una ruta que podrás hacer en familia y que cuenta con unas vistas increíbles. Tampoco se puede obviar su rica gastronomía.

Programación navideña

En cuanto a su programación navideña con la Casita de Chocolate, mercado navideño e incluso un Belén viviente que se podrá ver el próximo día 20.